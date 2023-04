Barfußschuhe – Was bringen die dünnen Sohlen?

Von: Melanie Staudacher

Barfußschuhe ermöglichen eine natürliche Geh-Bewegung, die Muskeln, Sehnen und Gelenke entlastet. © Canva

Federleichte Schuhe mit superdünnen Sohlen: Barfußschuhe sind gerade im Trend. Doch was bringen Barfußschuhe wirklich und wo gibt es sie zu kaufen?

Ob zum Wandern, Klettern, im See mit steinigem Untergrund oder einfach unterwegs in der Stadt: Barfußschuhe genießen den Ruf, vielseitig einsetzbar und gut für die Füße zu sein. Doch wie gesund und orthopädisch sinnvoll sind Barfußschuhe wirklich?

Was sind Barfußschuhe?

Barfußschuhe werden auch Minimalschuhe genannt. Die meisten Modelle sind aus sehr dünnem und flexiblem Material und wiegen je nach Größe lediglich zwischen 170 und 300 Gramm. Die Sohle eines Barfußschuhs ist im Gegensatz zu einem klassischen Schuh besonders dünn und der Fuß kann sich so dem Untergrund besser anpassen.

Sind Barfußschuhe gesund?

Tragen wir zu enge oder zu hohe Schuhe, kann das unseren Füßen schaden. Die Folgen einer unnatürlichen Geh-Bewegung können Fehlstellungen wie ein Plattfuß sein.

Ein nackter Fuß dagegen muss seine Muskulatur ständig dem Untergrund anpassen, was die Bänder und Sehnen stärkt. Ein Barfußschuh hat dank der superdünnen Sohlen einen ähnlichen Effekt. Er kann Schmerzen in der Hüfte, den Knien oder dem Rücken entgegenwirken.

Ein Allround-Talent: der Barfußschuh Chaser Smart II von Saguaro ist atmungsaktiv, weich und rutschfest. Der Unisex-Barfußschuh eignet sich zum Wandern, Bouldern und Joggen. © Saguaro

Marke Saguaro Modell Chaser Smart II Material 89 % Polyester, 11 % Elasthan Geeignet für Straße, Laufbahn, Wald, Stein

Für wen sind Barfußschuhe nicht sinnvoll?

Wer allerdings bereits schmerzende Füße hat oder gar eine Fehlstellung, wie einen Senkfuß oder ein Hallux, sollte nicht einfach so zu Barfußschuhen wechseln. Je nach Beschwerde helfen Einlagen für die Schuhe oder Physiotherapie besser.

Ob und welche Art Barfußschuh für Sie geeignet ist, kann Ihnen ein Orthopäde sagen. Generell raten Orthopäden meist nur zu Barfußschuhen, wenn Sie keine Beschwerden oder Fehlstellungen haben.

Darauf sollten Sie bei Barfußschuhen achten

Die beliebtesten Marken für Barfußschuhe sind Saguaro, Leguano, Vivobarefoot, Vibram, Merrell und Filii. Doch Popularität steht nicht gleichzeitig für Qualität. Darauf sollten Sie beim Kauf und beim Tragen von Barfußschuhen achten.

Viele Barfußschuhe haben klassische Schnürsenkel. Für alle, die es eilig haben, gibt es Modelle, die einen Socken-ählichen Einstieg haben, in den Sie einfach schnell reinschlüpfen können. Optionen mit Klettverschluss gibt es auch einige. Kinderschuhe haben oft Zugbänder, mit denen die Kleinen die Schuhe schnell selbst schließen können.

Je leichter, flexibler un dünner der Barfußschuh, desto besser. © Canva

Damit ihre Füße in den Barfußschuhen genug Platz haben, achten Sie darauf, dass die Schuhe eine breite Spitze haben. Die Sohle sollte möglichst flexibel und dünn sein, damit Sie beim Gehen möglichst viel Kontakt zum Untergrund haben.

Zudem kann es eine Weile dauern, bis Sie sich an die Barfußschuhe gewöhnt haben und darin bequem laufen können. Deswegen beginnen Sie am besten mit kurzen Laufeinheiten von maximal 30 Minuten pro Tag. Fragen Sie in jedem Fall einen Orthopäden um Rate, wenn Sie sich unsicher sind bei der Wahl des passenden Schuhs fürs Wandern, Joggen oder Klettern.

Barfußschuhe für Damen

Barfußschuhe eignen sich nicht nur für den Sport. Es gibt auch besonders stylische Modelle für den Alltag. Das Modell Scio von Leguano ist aus atmungsaktivem und wasserdampfdurchlässigem Textil gefertigt und waschmaschinengeeignet.

Die stylischen Damen-Barfußschuhe von Leguano gibt es bei Shop4 Runners. © Leguano

Marke Leguano Modell Scio Material 50 % Polyamid, 48 % Polyurethan, 2 % Farbstoff Geeignet für Straße, Wald

Barfußschuhe für Herren

Der Ultra III von Vivobarefoot ist aus 100 Prozent recycelbarem Schaumstoff gefertigt. Dank der nur sieben Millimeter dicken Sohle sorgt dieser Schuh für ein besonders echtes „Barfuß-Gefühl“.

Die Barfußschuhe Ultra III von Vivobarefoot sind perfekt fürs Joggen. © Vivobarefoot

Marke Vivobarefoot Modell Ultra III Material 53 % Bloom-Schaumgummi, 47 % Ethylen-Vinylacetat Geeignet für Straße, Laufbahn, Wald, Stein, Wasser

Barfußschuhe für Kinder

Auch für Kinder gibt es eine große Auswahl an Barfußschuhen. Das Modell Chaser Vitality I von Saguaro ist atmungsaktiv und die Sohle ist nur fünf Millimeter dick. Außerdem ist der Barfußschuh waschmaschinengeeignet und kann dank der Zugbändel schnell verschlossen werden.

Auch für Kinder gibt es Barfußschuhe. © Saguaro

Marke Saguaro Modell Chaser Vitality I Material 89 % Polyester, 11 % Elasthan Geeignet für Straße, Wald, Stein