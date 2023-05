Der neue Premium-Trend – regionale Naturprodukte mit Honig, Propolis & Bienenwachs

Von: Nina Dudek

Edel und natürlich: Produkte aus dem Bienenstock liegen voll im Trend © VikaKhalabuzar/PantherMedia

Bienenprodukte gehören zu den kostbarsten Produkten aus heimischer Produktion. Ausgesuchte Premium-Produkte tun Gesundheit und Schönheit gut und sind eine wunderbare Geschenkidee.

Sie sind auf der Suche nach einer wirklich ausgefallenen Geschenkidee? Oder einem exklusiven Kosmetikprodukt? Sie möchten nachhaltiger leben, naturnah und umweltschonend?

Produkte aus dem Bienenstock liegen gerade voll im Trend. Der am 20. Mai ist UN-Weltbienentag! Zu diesem Anlass haben wir für Sie eine handverlesene Auswahl an ausgesuchten Premiumprodukte getroffen – alle in Deutschland hergestellt und nachhaltig produziert. Also das Beste aus dem Bienenstock zum selbst genießen oder verschenken.

Premium Propolis-Tropfen

Diese Propolis-Tinktur ist auch für Kinder & Tiere geeignet © bedrop

Ein wahrer Schatz der Natur: Propolis. Das antibakterielle „Bienenharz“ wird mit Liebe in Deutschland hergestellt: unter strengen Voraussetzungen und genausten Hygiene-Standards. Ohne Alkohol auch für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.

✔️bei Neurodermitis & Ekzeme ✔️für kleine Verbrennungen (u.a. Sonnenbrand) ✔️bei Insektenstichen ✔️fürs Wohlbefinden ✔️lindert Zahnfleischreizungen ✔️zur Hautreinigung (z.B. bei Akne)

Oleogel mit Bienenwachs und Propolis – handgemacht in Baden-Württemberg

Natürliche Gesichtspflege für trockene Haut mit Hyaluron + Gelee Royal © PureBee

Dieses Oleogel kurbelt die Regeneration der Haut an, polstert auf natürliche Weise auf und sorgt für strahlend frischen Teint – vollkommen ohne Chemie. Eine reichhaltige Intensiv-Hautpflege mit 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen und dem sinnlichen Duft ätherischen Rosenöls.

Bio Gelée Royal frisch & pur

Frisches Gelee Royale vom Imker 3x100 g © bedrop

100 Prozent frisches Gelee Royale vom Imker aus Deutschland. Die zarte Creme ist reich an Spurenelementen, Vitaminen, Mineralien, Fett- und Aminosäuren und kann antibakteriell, antioxidativ und stärkend wirken.

✔️ für Anti-Aging & feineres Hautbild ✔️ mehr Wohlbefinden ✔️ für kräftige, glänzende Haare ✔️ bei Potenz-Themen ✔️ natürlicher Energielieferant ✔️ für Fruchtbarkeit & gesunde Schwangerschaft

Honigbrand mit Williams-Birne vom Bodensee

Steinhauser Bodensee Honig-Willi © Steinhauser

Das Weingut Steinhauser mit Destillerie liegt seit Generationen in Familienhand. Feinste Bodenseeweine und Spirituosen-Raritäten sind das Aushängeschild des Familienunternehmens. Vor allem Premium-Destillate wie dieser mit Honig verfeinerte Edelbrand mit Williams-Christ-Birne vom Bodensee sind bei Kennern sehr beliebt.

Dunkler Premium Schwarzwaldhonig

TANNHERZ – Deutscher Schwarzwaldhonig © Tannherz

Dieser Honig trägt das HMF-Zertifikat für besonders naturbelassenen Bienenhonig. Tannherz aus dem Schwarzwald steht für die besten Spitzenprodukte und einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Mitmenschen. Mit diesem würzigen Honig halten Sie eine Delikatesse in Händen, die auf kurzen Versandwegen und mit hohen Qualitätsstandards den Weg zu Ihnen findet.

Bio-Bienenwachstücher aus dem Allgäu

Lebensmittel plastikfrei frisch halten mit natürlichem Bienenwachs © Amazon

Jedes dieser Bienenwachstücher wird in Süddeutschland hergestellt und in einer Verpackung aus regionalem Graspapier verschickt. Die Bienenwachstücher lassen sich durch Handwärme leicht formen und ersetzen Frischhalte- und Alufolie. Lebensmittel bleiben darunter ganz natürlich frisch – ohne Plastik. Leicht zu reinigen und sehr lange wiederverwendbar, die elegante Lösung für alle, die mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Natürliche Holzpflege mit Bienenwachs & Kokosöl

Hochwertiges Möbelwachs mit Bienenwachs und Kokosöl © Amazon

Bei diesem Naturprodukt made in Germany verbindet sich das Beste aus Bienenwachs und Kokosöl. Die Politur wird einfach mit einem weichen Lappen auf Holzmöbel, -spielzeug oder Böden aufgetragen. Dabei schützt Kokosöl das Holz vor Austrocknung, Bienenwachs sorgt für optimale Pflegewirkung und Glanz.

