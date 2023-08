Birkenstock Sale: diese Birkenstocks sind 2023 im Trend

Von: Melanie Staudacher

Hier gibt‘s Schuhe von Birkenstock im Angebot. © Canva/Birkenstock

Von wegen Öko-Latschen! Birkenstock Sandalen und Ballerinas sind der Trend des Sommers. Hier gibt‘s günstige Angebote und Styling-Tipps zu Birkenstock.

Wer kennt sie nicht, die Birkenstock Sandalen? Birkenstock ist eine international anerkannte Marke, die für ihre hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und ihr ergonomisches Design bekannt ist. Das deutsche Unternehmen hat eine treue Anhängerschaft, die die Sandalen und Zehentrenner liebt. Mittlerweile sind auch Sneaker und Stiefeletten von Birkenstock sehr gefragt.

Der Klassiker unter den Birkenstocks: die Birkenstock Sandale © Canva/Birkenstock

Welche Birkenstock sind 2023 Trend?

Ballerinas sind in diesem Sommer im Trend. Kein Wunder, schließlich sind sie einfach anzuziehen, luftig leicht und sehen schick aus. So gibt es auch von Birkenstock einige Modelle im Ballerina-Stil.

Birkenstock Ballerina Iona © Canva/Birkenstock

Wie trägt man Birkenstock?

Birkenstocks sind schon lange mehr als nur bequeme „Latschen“. Die modernen Designs sind sogar echte Hingucker. Doch wie stylt man Birkenstock Sandalen am besten?

Birkenstock passen zu (fast) allem. Mit einer Jeans, egal ob Skinny, Wide Leg oder Shorts, kombinieren Sie Birkenstock Sandalen zu einem sommerlich-lässigen Look. Auch Kleider und Röcke passen gut zu den Schuhen.

Woher kommt Birkenstocks Image als Öko-Sandale?

Birkenstock Sandalen waren nicht immer so beliebt wie heute. Oftmals wurden sie belächelt und als „Öko-Latschen“ abgestempelt. Warum war das so? In den 1960er und 1970er Jahren waren Birkenstock Sandalen in den USA besonders bei der Hippie-Bewegung beliebt. Obwohl Birkenstock in Europa bereits eine etablierte Marke war, wurde sie in den USA erst in dieser Zeit populär. Viele Menschen assoziierten Birkenstocks mit einem natürlichen und erdverbundenen Lebensstil, was perfekt zur Philosophie der Hippies passte.