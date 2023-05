Rollend in den Vatertag: die besten Bollerwagen für den Ehrentag

Von: Ömer Kayali

Mit dem Bollerwagen am Vatertag umherziehen, ist eine typische Vatertags-Tradition – doch der Handwagen ist allgemein praktisch. © Campart

Welcher Bollerwagen eignet sich für den Vatertag? In diesem Artikel finden Sie verschiedene Modelle – ideal als Vatertagsgeschenk.

Mit dem Bollerwagen durch die Stadt zu rollen, das ist eine beliebte Tradition am Vatertag. Die kleine Kiste auf Rädern wird normalerweise zum Transport von Gütern oder etwa Werkzeugen verwendet. Am Vatertag wird daraus aber der berühmte Bollerwagen und zu einer mobilen Bar umfunktioniert. Mit verschiedenen Snacks, Bier oder anderen Getränken verbringt der Papa einen witzigen Tag gemeinsam mit seinen Freunden.

Bollerwagen als Geschenk für den Vatertag

Der Bollerwagen ist ein ideales und besonders praktisches Vatertagsgeschenk. Denn auch nach dem Ausflug am Ehrentag kann er für verschiedene Zwecke genutzt werden, zum Beispiel:

Ausflüge : Für Picknicks oder Grill-Ausflüge in nächster Nähe zum Transportieren von Speisen, Getränken, Kohlesäcken etc.

: Für Picknicks oder Grill-Ausflüge in nächster Nähe zum Transportieren von Speisen, Getränken, Kohlesäcken etc. Gartenarbeit : Darin haben Werkzeuge, Pflanzen, Düngemittel oder ähnliches Platz.

: Darin haben Werkzeuge, Pflanzen, Düngemittel oder ähnliches Platz. Einkäufe : Anstelle von Taschen bietet der Handwagen viel Platz für die Einkäufe vom Supermarkt.

: Anstelle von Taschen bietet der Handwagen viel Platz für die Einkäufe vom Supermarkt. Haustiertransport: Für Tierbesitzer kann der Wagen zum Haustier-Taxi umfunktioniert werden.

Welche Bollerwagen-Modelle gibt es?

Bei Bollerwagen spielen vor allem zwei Faktoren eine Rolle: Die Größe und die Möglichkeit zum Zusammenfalten des Wagens. Größere und stabilere Modelle schaffen es auch schwereres Gut zu transportieren. Dafür sind Sie mit faltbaren Modellen besonders mobil unterwegs. Nachfolgend finden Sie mehrere Empfehlungen für Bollerwagen.

Faltbare Bollerwagen

Faltbare Bollerwagen © Amazon

Nicht-faltbare, robuste Bollerwagen

Bollerwagen © Amazon/OTTO

Bollerwagen am Vatertag: Woher kommt der Brauch?

Der genaue Ursprung des Brauchs ist nicht eindeutig geklärt. In Deutschland soll die Tradition gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und im näheren Umland entstanden sein. Damals zogen Männer umher und tranken gemeinsam Bier – Frauen waren nicht dabei, was aber mit den traditionellen Geschlechterrollen zu tun hatte. Angeblich sollen Berliner Bierbrauer den Brauch gefördert haben, um Väter zum Trinken gemeinsam mit den Söhnen anzuregen und dadurch mehr Bier zu verkaufen.