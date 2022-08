Bosch Professional im Angebot bis zu 47 % reduziert: Akku-Geräte ab 174,99 Euro bei eBay

Von: Nina Dudek

Bosch Professional steht für Akkuwerkzeuge in Profi-Qualität © Fofograf Andre' Wagenzik/Bosch

Bosch Professional Akku-Geräte sind bei eBay derzeit drastisch reduziert: Akku-Schlagbohrschrauber und Akku-Drehschlagschrauber zum Sonderpreis inklusive kostenlosem Versand innerhalb Deutschlands.

Ferienzeit heißt Freizeit. Die lässt sich bestens dafür nutzen, endlich kleine oder große Projekte in Haus und Garten in Angriff zu nehmen. Aber Spaß machen solche Heimwerker-Arbeiten nur, wenn das Equipment passt. Mit Bosch Professional halten Sie wortwörtlich Profi-Produkte für den Einsatz in Industrie, Handwerk und den privaten Gebrauch in Händen: vom Akkuschrauber bis zum Dampfbügeleisen.

Bei eBay sind derzeit einige Akku-Geräte des unangefochtenen Marktführers für Elektro- und Akku-Werkzeug stark reduziert.

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber mit Koffer – 47 % reduziert

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber für nur 174,99 € © gotools_germany

Angebots-Preis: 174,99 Euro statt 334,87 Euro

Modell: GSB 18V-110 C Artikelzustand: Neu Gewicht ohne Akku: 2,2 kg Akku-Kapazität: 4 Ah Bohrdurchmesser: 16 mm (Mauerwerk) – 82 mm (Holz) Max. Drehmoment: 180 Nm Service: 30 Tage Rückgabe, kostenloser Rückversand

Bosch Akku-Drehschlagschrauber in L-BOXX – 37 % reduziert

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber für nur 199,99 € © gotools_germany

Angebots-Preis: 199,99 Euro statt 317,73 Euro

Modell: GDX 18V-180 Artikelzustand: Neu Gewicht ohne Akku: 1,1 kg Akku-Kapazität: 2 Ah Werkzeugaufnahme: 1/4'' Innensechskant und 1/2'' Außenvierkant Maximales Drehmoment: 85 Nm Schrauben-Ø: M6 - M14 Service: Inlandsversand und Rücksendung kostenlos