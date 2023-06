Jetzt zuschlagen bei MediaMarkt: MultiGrills von Braun – die neuen Alleskönner

Von: Sven Galitzki

Teilen

Die für hochwertige Elektrogeräte bekannte Marke Braun mischt nun auch bei Grills mit und bietet mit der neuen MultiGrill-Reihe echte Alleskönner für die Küche.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Gerade, wenn es um hochwertige Produkte für Küche und Haushalt geht, dürfte Braun für viele ein fester Begriff sein. Nun sollten sich auch Grill- und BBQ-Enthusiasten diese Marke merken, denn mit der neuen MultiGrill-Reihe bietet Braun gleich mehrere Kontaktgrills, die sich keinesfalls vor der Konkurrenz verstecken müssen.

Braun MultiGrill-Reihe: Leistungsstarke Kontaktgrills mit edlem Look jetzt bei MediaMarkt kaufen

Kontaktgrills der Braun MultiGrill-Reihe bei MediaMarkt kaufen

Ob nun saftige Steaks, butterweicher Fisch, gegrilltes Gemüse, leckere Hamburger, getoastete Sandwiches oder sogar fluffigen Pancakes – die neue MultiGrill-Reihe von Braun bereichert jede Küche. Mit ihrer intelligenten Kombination von Grillplatten und flexiblen Grillpositionen bieten die Produkte zahlreiche kulinarische Möglichkeiten, ganz unabhängig von Jahreszeit oder Wetter. Das Design mutet dabei schlicht, aber edel an und passt im Prinzip zu jeder Einrichtung.

Die Kontaktgrills der brandneuen Braun MultiGrill-Reihe. © Braun / MediaMarkt (Montage)

MultiGrill-Reihe von Braun bei MediaMarkt kaufen – Modelle, Preise, Händlerlinks: Aktuell sind bei MediaMarkt drei Modelle der neuen MultiGrill-Reihe von Braun erhältlich. Für so gut wie alle Ansprüche und jedes Budget ist etwas dabei. Hier die Übersicht:

Braun MultiGrill-Reihe – Das steckt in den neuen Alleskönnern

Das macht die MultiGrill-Reihe von Braun aus: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks – die neue MultiGrill-Reihe von Braun lässt kaum Wünsche offen und deckt so gut wie jedes kulinarische Bedürfnis ab, das man einem Kontaktgrill abverlangen kann.

Der Braun MultiGrill 9 Pro im Einsatz. © Braun

Je nach Modell gibt es beispielsweise mehr Power, eine größere Grillfläche, digitale Anzeigen, zusätzliche Funktionen oder eine breitere Palette an Zubehör. Generell wird die Braun MultiGrill-Reihe durch folgende Eckpunkte definiert:

Drei Grillpositionen, ein Gerät: Dank drei verschiedener Grillpositionen ermöglichen Braun MultiGrills maximale Flexibilität. Man kann sie entweder als Ofen nutzen, das Grillgut von oben und unten gleichzeitig braten oder den Grill öffnen und die Lebensmittel von einer Seite braten.

Dank drei verschiedener Grillpositionen ermöglichen Braun MultiGrills maximale Flexibilität. Man kann sie entweder als Ofen nutzen, das Grillgut von oben und unten gleichzeitig braten oder den Grill öffnen und die Lebensmittel von einer Seite braten. Drei Garfunktionen in einem Gerät (nur beim MultiGrill 9 Pro): Hier stehen außerdem drei automatische Garfunktionen zur Auswahl: Hamburger, Panini oder einfach nur warm halten.

Hier stehen außerdem drei automatische Garfunktionen zur Auswahl: Hamburger, Panini oder einfach nur warm halten. Integrierte Heizelemente: Dank der Heizstäbe, die in den Grillplatten des Braun CG 7010 MultiGrills integriert sind, genießt du eine perfekte Grillleistung, eine kürzere Vorheizzeit und eine schnelle Reaktion, sobald kalte Lebensmittel auf die Platte gelegt werden.

Dank der Heizstäbe, die in den Grillplatten des Braun CG 7010 MultiGrills integriert sind, genießt du eine perfekte Grillleistung, eine kürzere Vorheizzeit und eine schnelle Reaktion, sobald kalte Lebensmittel auf die Platte gelegt werden. Damit du noch bessere Ergebnisse genießen kannst, können Sie die Temperatur der beiden Heizplatten individuell einstellen und dank des mitgelieferten Grillthermometers auch immer den gewünschten Garpunkt erzielen.

Individuell regulierbare Temperaturen: Die Temperatur der Heizplatten lässt sich individuell regulieren, sodass man zwei verschiedene Arten von Speisen bei unterschiedlichen Temperaturen gleichzeitig zubereiten können. Dank des mitgelieferten Grillthermometers (nur beim MultiGrill 9 Pro) lässt sich zudem immer der gewünschte Garpunkt erzielen.

Die Temperatur der Heizplatten lässt sich individuell regulieren, sodass man zwei verschiedene Arten von Speisen bei unterschiedlichen Temperaturen gleichzeitig zubereiten können. Dank des mitgelieferten Grillthermometers (nur beim MultiGrill 9 Pro) lässt sich zudem immer der gewünschte Garpunkt erzielen. Zart & saftig dank Sear-Funktion (Boost – nur bei MultiGrill 9 & MultiGrill 9 Pro): Mit dieser Funktion kann man die Poren des Fleisches schon zu Beginn des Garvorganges verschließen. Das lässt das Fleisch innen zart und saftig werden, außen gelingen so gleichzeitig satte braune Krusten.

Mit dieser Funktion kann man die Poren des Fleisches schon zu Beginn des Garvorganges verschließen. Das lässt das Fleisch innen zart und saftig werden, außen gelingen so gleichzeitig satte braune Krusten. Extra große Grillfläche und starke Leistung: Die große Grillfläche ermöglicht es, bis zu 12 Burger-Patties (16 bei MultiGrill 9 Pro) gleichzeitig zu grillen. Die hohe Leistungsfähigkeit sorgt dabei für eine starke und gleichmäßige Wärmeabgabe. So werden nicht nur alle satt, das Grillgut wird dazu noch optimal durchgebraten.

Die große Grillfläche ermöglicht es, bis zu 12 Burger-Patties (16 bei MultiGrill 9 Pro) gleichzeitig zu grillen. Die hohe Leistungsfähigkeit sorgt dabei für eine starke und gleichmäßige Wärmeabgabe. So werden nicht nur alle satt, das Grillgut wird dazu noch optimal durchgebraten. Leichte Reinigung & integrierte Fettauffangschale: Gesundes, fettarmes Grillen, ohne die Küche zu verschmutzen. Die Grillplatten der MultiGrills lassen sich nach Gebrauch kinderleicht in der Spülmaschine reinigen. Die integrierte Fettauffangschale funktioniert unkompliziert und lässt sich ebenso mühelos von Fett befreien. Übrigens, alle Braun MultiGrill-Platten verfügen über eine Premium Antihaftbeschichtung, sodass kein zusätzliches Öl benötigt wird.

MediaMarkt verkauft jetzt unter anderem den neuen BRAUN MultiGrill 9 Pro – einen wirklichen Alleskönner unter den Kontaktgrills. © Braun, MediaMarkt (Montage)

Kurzum: Wer also aktuell mit dem Gedanken spielt, sich einen Kontaktgrill zuzulegen, sollte unbedingt auch die neuen MultiGrill-Geräte von Braun in seiner Auswahl berücksichtigen. Diese können zudem im Hinblick auf Preis sowie Leistung durchaus mit vergleichbaren Konkurrenz-Modellen mithalten und übertreffen diese gar in bestimmten Aspekten oder Funktionen.

Kontaktgrills der Braun MultiGrill-Reihe bei MediaMarkt kaufen