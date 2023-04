Brillant – der Brilamo Polierstab erobert „Die Höhle der Löwen“

DHDL

+ © Weltbild Brilamo zaubert lupenreinen Glanz in Weingläser. © Weltbild

Peinlich, wenn Besuch da ist und die edlen Weingläser haben Schlieren. Trotz Geschirrspülmaschine. Dagegen hat Linda Koller ein Rezept: den Gläserpolierstab Brilamo, den sie in DHDL vorstellt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Linda Koller aus Dresden hatte es satt: Ganz gleich, wie sehr sie sich auch bemühte – Gläser wurden nie so blitzeblank, wie sie es gerne gehabt hätte. Vor allem das mühsame und aufwendige Trocknen von Weingläsern mit einem Geschirrtuch war Linda einfach zu umständlich. So manches Glas ging dabei in die Brüche, sauber wurde es allerdings nicht.

Und so entstand die Idee zu Brilamo, dem ersten Polierstab für Gläser, der in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ einen Investor finden soll. Die Brilamo-Poliertücher gibt es zwar auch ohne den Brilamo-Polierstab, doch er ist es, der sie erst wirklich effektiv macht.

Das ist der Clou hinter Brilamo

+ Brilamo passt sich an alle möglichen Formen an. © Weltbild

Während man die Außenseite von (Wein-)Gläsern noch verhältnismäßig leicht polieren kann, ist das auf der Innenseite kaum möglich. Die enge Glasöffnung und der direkte Kontakt mit der Hand zum Glas machen das Ergebnis zunichte. Brilamo löst dieses Problem auf elegante Weise. Der Polierstab für Weingläser erleichtert Weinliebhabern das mühsame und aufwendige Trocknen der Weingläser. Der Polierstab passt sich an die Glasform an und sorgt für ein blitzeblankes Ergebnis.

Brilamo anwenden: So geht‘s

Weinglas vor dem Abtrocknen mit dem Brilamo-Polierstab und warmem Wasser reinigen.

Zum Abtropfen umgedreht hinstellen

Dann Glas unten mit dem Brilamo-Poliertuch umfassen, restliches Tuch auf die Glasöffnung legen

Polierstab ins Glas setzen, die Lamellen des Polierstabs mit leichtem Druck spreizen, bis sie sich optimal an das Weinglas anpassen.

Mit kurzen, rotierenden Bewegungen polieren, abschließend noch die Außenseite polieren.

