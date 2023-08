Creatin: Der ultimative Ratgeber – Alles, was Sie wissen wollen

Sport & Gesundheit

+ © Canva Vor allem im Kraftsport ist Creatin beliebt. Dich es kann auch die Leistung des Gehirns verbessern © Canva

Kreatin, Creatin oder Creatine – wie Sie es auch nennen: Dieses Nahrungsergänzungsmittel gilt unter Profis und Hobbysportlern als Wunderwaffe. Doch was ist dran am Mythos „Creatin“? Hier erfahren Sie es.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Jeder Fitness-Shop hat es im Sortiment. Im Fitnesscenter wird darüber gefachsimpelt, Spitzensportler schwören darauf. Creatin oder Kreatin.

Ein Nahrungsergänzungsmittel, das weltweit bekannt und beliebt ist. Allerdings wirft gerade Creatin viele Fragen auf, die im Internet mal mehr und mal weniger kompetent beantwortet werden.

Damit Sie in Zukunft kompetent mitreden können beim Thema Creatin, haben wir diesen ultimativen Ratgeber verfasst. Aktuelle Studien, bewährtes Profiwissen und die besten Produkte – hier beantworten wir die wichtigsten Fragen umfassend und gut verständlich.

Inhaltsverzeichnis

Wobei hilft Creatin und wer sollte es einnehmen?

Creatin ist eines der am weitesten verbreiteten und am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmittel im Sport. Denn die positive Wirkung von Creatin auf die körperliche Leistung lässt sich in zahlreichen Studien* (mehr dazu im Video) belegen. Creatin verbessert neben der Ausdauer auch die Kraftentwicklung deutlich: Sportler schaffen mehr Wiederholungen in ihrem Training. Durch ein intensiveres und härteres Training lässt sich schneller Muskelmasse aufbauen. Obwohl Creatin nicht direkt zu Muskelvergrößerungen führt, kann es die Muskelaufbau-Prozesse unterstützen.

Besonders während einer Diät kann Creatin von Vorteil sein, weil es dazu beiträgt, mehr Muskelvolumen zu erhalten. Denn: Creatin bindet Wasser in den Muskeln und lässt sie praller aussehen. Doch keine Angst: Wer Creatin richtig dosiert, sieht keinesfalls aufgebläht oder aufgeschwemmt aus.

Interessanterweise zeigen neuere Studien, dass sich Creatin auch in anderen Bereichen des Körpers positiv auswirkt. Es wurde beobachtet, dass Creatin bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt werden kann, weil es das Wohlbefinden fördert. Auch die kognitive Leistungsfähigkeit wird durch Creatin verbessert.

Creatin als Nahrungsergänzungsmittel für Nicht-Sportler Auch für Sportmuffel kann eine Creatin-Supplementierung sinnvoll sein. Studien zeigen, dass dieses Nahrungsergänzungsmittel das Arbeitsgedächtnis verbessern kann. Creatin ähnelt auf natürliche Weise den menschlichen Hormonen und beeinflusst den Körper auch nicht negativ, wenn es abgesetzt wird.

In welchen Lebensmitteln ist Creatin enthalten?

Creatin kommt hauptsächlich in Fleisch und Fisch vor und teilweise auch in Milchprodukten. Da heutzutage viele Menschen weniger Fleisch essen oder sich vegan oder vegetarisch ernähren, kann es zu einem Mangel an Creatin kommen. Dieser wirkt sich unter Umständen negativ auf die Muskelfunktion und das Gehirn aus.

In diesen Lebensmitteln steckt reichlich Creatin:

Rotes Fleisch (z. B. Rind, Schwein oder Lamm) liefert ca. 3 bis 5 g Creatim pro 100 g

Fettreiche Fischarten wie Hering, Lachs oder Makrele enthalten viel Creatin. 100 g liefern ca. 1 bis 5 g

Thunfisch gehört mit bis zu 5 g Creatin pro 100 g zu den creatinreichsten Fischsorten

Auch Geflügel wie Pute oder Hähnchen liefert mit 2 bis 3 g pro 100 g einiges an Creatin

Milchprodukte sind zwar nicht die Spitzenreiter, wer aber regelmäßig Käse verzehrt, nimmt immerhin etwa 1 g Creatin pro 100 g Käse auf

Richtige Dosierung von Creatin: Wie sollte man Creatin am besten einnehmen?

Die empfohlene Dosierung von Creatin liegt bei etwa vier bis sechs Gramm pro Tag. Dabei ist es nicht notwendig, Pausen einzulegen, da der Körper die Creatin-Speicher selbst reguliert. Das Nahrungsergänzungsmittel kann sowohl morgens als auch nach dem Training genommen werden.

Wer mit Creatin supplementiert, sollte dazu sehr viel trinken – mindestens 2 Liter Wasser täglich. Mit viel Flüssigkeit kann das Creatin besser ins Blut und in die Muskulatur gelangen. Zu wenig trinken führt dazu, dass der schlecht lösliche Stoff im Magen wirkungslos „liegen bleibt“ und – schlimmstenfalls zu Blähungen oder Mundgeruch führt.

Experten-Tipp Einige Experten empfehlen, Creatin zusammen mit schnell verdaulichen Kohlenhydraten einzunehmen, um die Aufnahme zu verbessern. Hier kommen sogenannte „Weight Gainer“ ins Spiel. Sie enthalten die ideale Mischung aus schnell verdaulichen Kohlenhydraten, Proteinen und Creatin-Monohydrat. . 40 % Rabatt auf Weight Gainer von Bodylab24

Clever: Creatin zum Trinken

+ Creatine Drink Matrix 300 g Lemon © Bodylab24

Hier bestellen

Sie tun sich schwer, ausreichend zu trinken? Dann kombinieren Sie einfach Creatin + Getränk. Dieses Creatinpulver enthält 4 verschiedene Creatinarten und ergibt mit Wasser gemischt ein fruchtiges Getränk.

Tipps für eine optimale Ceatin-Supplementierung

Ideale Dosierung: Als ideal gelten 3 bis 5 Gramm Creatin pro Tag, aufgeteilt auf mehrere kleinere Dosen über den Tag. Mehr bringt keine zusätzlichen Vorteile. Ladephase: Manche Sportler schwören auf sogenanntes „Laden“. Dabei werden an 5 bis 7 Tagen täglich bis zu 20 Gramm Creatin eingenommen, um die Muskel-Creatin-Speicher schneller zu füllen. Wie Uwe Schröder vom Institut für Sporternährung in Bad Nauheim gegenüber dem Magazin MensHealth erklärt, sind mehrwöchige Creatin-Kuren – mit oder ohne sogenannter Ladephase – nicht mehr Stand der Wissenschaft. Denn die hohen Mengen an Creatin führen häufig zu Nebenwirkungen. Zusammen mit Kohlenhydraten: Wer Creatin zusammen mit einfachen Kohlenhydraten zu sich nimmt, kann die Aufnahme in die Muskulatur um bis zu 60 Prozent verbessern. Neben Weight Gainern eignen sich auch Fruchtsaft oder energiereiche Sportdrinks. Mit genug Flüssigkeit einnehmen, um die Aufnahme zu optimieren

Welche Form von Creatin ist die beste? Creatin Monohydrat, HCL oder Kre-Alkalyn?

Creatin ist gleich Creatin? Nein. In Bezug auf die Creatin-Form gibt es verschiedene Optionen.

Creatin Monohydrat

+ Creatine Monohydrat Powder (Creapure®) 300g © Vitafy

50 % Rabatt mit Code BIGSALE50

Es ist besonders beliebt, weil es preisgünstig und trotzdem sehr wirkungsvoll ist. Außerdem ist dieses Nahrungsergänzungsmittel bisher am besten in vielen verschiedenen Studien erforscht. Creatin Monohydrat besteht aus 88 Prozent aus reinem Creatin und zu 12 Prozent aus Wasser. Es hat eine gute Bioverfügbarkeit und wird gut vom Körper aufgenommen.

Creatin Hydrochlorid (HCL)

+ Weider Creatine HCL (150 Kapseln) © Weider

31 % günstiger bestellen

Dieses Supplement ist eine neuere Form und sehr rein – mit etwa 40 Prozent mehr reinem Creatin als Monohydrat. Die Hersteller behaupten, es sei besser wasserlöslich und daher besser bioverfügbar. Einige Studien bestätigen diese Vermutung, doch der Unterschied ist relativ gering.

Kre-Alkalyn

+ Kre-Alkalyn Powder von EFX © EFX

Hier bestellen

Bei Kre-Alkalyn wird das Creatin mit einem sogenannten pH-Puffer versetzt. Während „normales“ Creatin im Magen oft in die inaktive Form Creatinin umgewandelt wird, kann das bei Kre-Alkalyn nicht passieren. Durch den hohen pH-Wert ist es besser gegen die Umwandlung in Creatinin geschützt. So kann es den Darm passieren und landet direkt im Muskel. Studien deuten darauf hin, dass die Bioverfügbarkeit um bis zu 60 Prozent höher liegen könnte als bei normalem Creatin.

Creatin Kapseln

+ Creatine Monohydrate (180 Kapseln) © Bodylab24

Mit 40 % Rabatt bestellen

Für viele Sportler sind Creatin-Kapseln eine gute Wahl: Sie sind praktisch, gut verträglich, magensäurebeständig und gewährleisten eine schonende Aufnahme.

Mehr Infos im Video

Kreatin oder Kreatinin – was ist was? Kreatin ist eine körpereigene Substanz, die vor allem in den Muskelzellen vorkommt. Es spielt eine wichtige Rolle, um dem Körper genug Energie zur Verfügung zu stellen. Kreatin gibt es als Nahrungsergänzungsmittel in verschiedenen Formen. Kreatinin ist das Abbauprodukt von Kreatin. Wenn Kreatin in den Muskeln verbraucht wird, entsteht Kreatinin. Im Gegensatz zu Kreatin hat Kreatinin keine positive Wirkung auf die Muskelfunktion oder Energiebereitstellung. Dieses „Abfallprodukt“ wird über die Nieren ausgeschieden.

Was sind die Nebenwirkungen von Creatin?

Ist Creatin gefährlich? Nein. Im Gegenteil: Creatin ist sogar lebensnotwendig und wird vom Körper selbst produziert. Doch der selbst „hergestellte“ Vorrat reicht oft nicht aus, um den Bedarf vollständig zu decken. Darum muss Creatin über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.

Eine wichtige Frage betrifft die möglichen Nebenwirkungen von Creatin.

Dazu zählen:

Gewichtszunahme durch vermehrte Wassereinlagerung in die Muskeln

Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung, besonders bei höher dosiertem Creatin

Dehydrierung, da Creatin die Wasserausscheidung über die Nieren hemmt. Ausreichend trinken ist daher wichtig!

Muskelkrämpfe und -verspannungen

Nierenschäden bei Personen mit bereits vorhandenen Nierenproblemen

Leberwerte können sich erhöhen, daher sollte regelmäßig der Leberstatus kontrolliert werden

Wechselwirkungen mit blutzuckersenkenden Medikamenten möglich

Generell treten Nebenwirkungen äußerst selten und nur unter bestimmten Bedingungen auf. Bei Menschen mit genetischer Veranlagung für Haarausfall kann Creatin diesen beschleunigen. In diesem Fall sollten Betroffene Vorsicht walten lassen.

Auch Menschen mit Nierenproblemen oder Nierenschädigungen sollten vor der Einnahme von Creatin unbedingt einen Arzt konsultieren. Ansonsten ist Creatin gut verträglich und sicher.

Creatin im Sale: Creatin-Produkte stark reduziert

Sie möchten die Wirkung von Creatin einmal ausprobieren? Dann sind reduzierte Produkte natürlich perfekt. Sie erhalten Qualität zum Sparpreis – und falls Sie nicht überzeugt sind, ist nicht allzu viel verloren.

Top-Deal: Muskelaufbau-Set 35 % Rabatt

+ Muskel Aufbau Pack für den Start ins nächste Fitnesslevel © Bodylab

67,99 € statt 104,27 €

Enthält 2.000 g Bodylab Whey Protein, 500 g Bodylab Creatine Monohydrate + Shaker für perfekte Mischergebnisse.

*Mehr zu den zitierten Studien erfahren Sie im Video in diesem Beitrag.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.