Haut in Flammen: Soforthilfe bei Sonnenbrand

Von: Julia Schuster

Beim Strandurlaub das Eincremen vergessen? Dann droht ein Sonnenbrand. © Panthermedia / albejor2002@hotmail.com

Wer das Eincremen vergisst oder zu lange in der Sonne bleibt, riskiert verbrannte Haut. Ein Sonnenbrand ist nicht nur unangenehm, er schädigt auch die Haut. Diese Tipps und Produkte schaffen Linderung.

Gerade jetzt in der Ferienzeit zieht es wieder viele Familien nach draußen. Ob im Urlaub am Strand, bei einer Wanderung in den Bergen oder beim Sonnenbaden auf dem Balkon – wer möchte nicht etwas Sonne tanken? Dabei darf ein angemessener UV-Schutz nicht außer Acht gelassen werden. Andernfalls droht ein Sonnenbrand. Obwohl jeder das Risiko kennt, verbrennen sich trotzdem jedes Jahr zahlreiche Menschen. In diesem Beitrag erfahren Sie Wissenswertes über Sonnenbrand sowie Tipps und Produkte, die Linderung verschaffen.

Inhaltsverzeichnis

Wie kann man einem Sonnenbrand vorbeugen?

Meiden Sie die Mittagssonne und verbringen Sie die Zeit von ca. 11 bis 15 Uhr lieber im Schatten oder in Innenräumen. In der Sonne ist es ratsam, die Haut mit Kleidung zu bedecken, eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille mit UV-Filter zu tragen.

Wenn Sie sich in der Sonne aufhalten, sollten Sie eine Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor verwenden. Damit verringern Sie das Hautkrebsrisiko und vorzeitige Hautalterung.

Leichter, starker oder extremer Sonnenbrand? Die Unterschiede:

Ein Sonnenbrand ist – ebenso eine Verbrennung der Haut – wie eine Verbrennung durch Feuer. Mediziner unterscheiden zwischen drei Schweregraden:

Grad eins – leichter Sonnenbrand: Die Haut ist gerötet, gespannt und empfindlich bei Berührungen. Auch Schmerzen und ein Hitzegefühl können auftreten. Manchmal pellt sich die Haut.

Die Haut ist gerötet, gespannt und empfindlich bei Berührungen. Auch Schmerzen und ein Hitzegefühl können auftreten. Manchmal pellt sich die Haut. Grad zwei – starker Sonnenbrand: Die Haut bildet Blasen und schmerzt. Später schält sich die Haut. Auch Fieber ist ein mögliches Symptom. Bei der Abheilung können Narben entstehen. Brandblasen sollten grundsätzlich von einem Arzt behandelt werden.

Die Haut bildet Blasen und schmerzt. Später schält sich die Haut. Auch Fieber ist ein mögliches Symptom. Bei der Abheilung können Narben entstehen. Brandblasen sollten grundsätzlich von einem Arzt behandelt werden. Grad drei – extremer Sonnenbrand: Die obersten Hautschichten sind zerstört. Die Verbrennung geht mit offenen Wunden einher, die sehr schmerzhaft sind. Es besteht eine hohe Infektionsgefahr. In der Regel werden Sonnenbrände dritten Grades im Krankenhaus behandelt. Meist ist der Patient aufgrund des hohen Flüssigkeitsverlustes auf Infusionen angewiesen. Es können Narben zurückbleiben.

Die möglichen Ursachen von Sonnenbrand

Zu langer Aufenthalt in der Sonne

Verzicht auf Sonnenschutzmittel

Verwendung von abgelaufenen Sonnenschutzmitteln

Falsches Eincremen (Vergessen von Hautstellen, zu geringer LSF)

Einnahme von Medikamten (z. B. Antibiotika)

Was passiert bei einem Sonnenbrand?

Wenn die Haut zu viel Sonne abbekommt, reagiert sie mit einer akuten Entzündung. Die UV-B-Anteile des Sonnenlichts führen dazu, dass die Haut schneller altert und unter Umständen eine Sonnenallergie entwickelt. Bei zu viel UV-B-Strahlung entstehen Zellschäden in der Oberhaut, die Entzündungsreaktion der Haut hervorrufen. Die Folge sind schmerzende, juckende Hautrötungen, die je nach Stärke der Verbrennung pellen. Vorsicht ist bei Sonnenbrand im Gesicht geboten. Denn die Augen reagieren mitunter mit Binde- oder Hornhautentzündung auf die Sonneneinstrahlung.

UV-B-Strahlen sind äußerst aggressiv. Sie greifen nicht nur die Hautzellen, sondern auch deren DNA im Zellkern an. Kleine DNA-Schäden kann der Körper noch selbstständig heilen. Bekommt die Haut jedoch regelmäßig zu viel Sonne ab, drohen bleibende Defekte. Diese erhöhen das Hautkrebsrisiko.

Wie häufig tritt Hautkrebs in Deutschland auf? Laut Schätzungen der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken jährlich rund 213.000 Menschen in Deutschland an hellem Hautkrebs. Bei der gefährlicheren Variante, dem schwarzen Hautkrebs, liegt das Risiko aktuell bei ca. 2 Prozent. Das heißt, dass etwa jeder 50. Mensch in seinem Leben an schwarzem Hautkrebs erkrankt.

Wie lange dauert ein Sonnenbrand, bis er wieder weg ist?

Die ersten Symptome eines Sonnenbrands zeigen sich etwa drei bis sechs Stunden nach dem Sonnenbad. Meist verschlimmert sich der Sonnenbrand über Nacht. Das führt zu langanhaltenden Hautirritationen und schlechtem Schlaf. Am stärksten ausgeprägt sind die Symptome nach 12 bis 24 Stunden. In der Regel dauert ein Sonnenbrand etwa 72 Stunden. Danach klingen sie Symptome langsam ab, bis die Haut nach etwa einer Woche verheilt ist. Je nach Schweregrad kann sich die Dauer verlängern.

Fehler, die Sie beim Sonnenbaden vermeiden sollten

Diese Hausmittel helfen bei Sonnenbrand

Wird die Haut rot, ist es eigentlich schon zu spät. Dann heißt es: ab in den Schatten! Solange der Sonnenbrand nicht verheilt ist, sollten Sie dort auch bleiben. Kühlen Sie die Haut mit einem feuchten Handtuch oder mit einem CoolPack. Dieses sollte in ein Tuch eingewickelt werden, um Erfrierungen zu vermeiden.

Eine angenehme Kühlung verschaffen Quark- oder Joghurtauflagen. Diese entziehen der Verbrennung die Hitze und versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. Tragen Sie das Milchprodukt dick auf die verbrannte Haut auf und bedecken Sie sie mit einem Tuch. Bevor die Maske antrocknet, sollte sie entfernt werden.

Eine weitere Möglichkeit, die Haut zu kühlen, sind Umschläge mit kaltem Schwarz-, Kamillen- oder Salbeitee. Kamille unterstützt die Wundheilung. Die im Schwarztee enthaltenen Gerbstoffe wirken entzündungshemmend. Salbeitee hilft der Haut, sich zu erholen. Tränken Sie ein sauberes Hand- oder Küchentuch mit dem kalten Tee und legen Sie es auf die verbrannte Haut, bis es warm wird. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.

Weil die Haut durch den Sonnenbrand viel Flüssigkeit verliert, sollten Sie möglichst viel trinken. So können Sie den Flüssigkeitsmangel wieder ausgleichen.

Diese Produkte verschaffen Linderung

Fenistil Gel

Fenistil Gel Dimetindenmaleat 1 mg/g

Fenistil Gel lindert den Juckreiz von Insektenstichen und Sonnenbrand. Zudem sorgt es mit dem kühlenden Effekt für eine angenehme Linderung heißer Haut.

Soventol HydoCortison Acetat Cremogel

Soventol® HydroCortisonACETAT 0,5% Cremogel

Das Gel Soventol eignet sich zur Beruhigung von akuten Hautirritationen wie Sonnenbrand, Sonnenallergie oder Mallorca-Akne. Es wirkt entzündungslindernd, juckreizstillend, antiallergisch und kühlend.

Eucerin After Sun Sensitive Relief Gel-Creme

Eucerin® After Sun Sensitive Relief Gel-Creme

Nach einem Aufenthalt in der Sonne beruhigt und kühlt die Eucerin After Sun Creme gereizte und gerötete Haut. Geeignet ist die Creme für alle Hauttypen, auch für die sensible Kinderhaut.

Combudoron Gel

Combudoron® Gel

Eine ganz natürliche Hilfe bei Sonnenbrand bietet das Combudoron Gel. Heilpflanzenauszüge aus Arnika und der Kleinen Brennnessel helfen, Schwellungen und Entzündungen zu lindern. Zudem fördert das Gel den Aufbau von neuem Hautgewebe.

coolPack maxi Kaltkompresse

coolPack maxi Kaltkompresse

Zur Kühlung heißer, verbrannter Haut eignet sich ein coolPack ideal. Wichtig: Wickeln Sie das coolPack in ein Tuch, bevor Sie es auf die betroffenen Hautstellen legen. So vermeiden Sie Erfrierungen.