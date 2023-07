Die 10 besten Urlaubs-Apps 2023

Von: Nina Dudek

Das Handy lässt sich auf Reisen sinnvoll nutzen: mit den 10 besten Urlaubs-Apps zum Beispiel © Vadmary/PantherMedia

Machen Sie Ihr Smartphone fit für die Reise. Diese nützlichen und unterhaltsamen Apps sollten Sie unbedingt installieren: von Blitzer-Warnung über Fotografie bis hin zu Sport und Lesetraining.

Was muss unbedingt mit ins Gepäck? Natürlich – das Smartphone. 2023 bekommt die Software ein App-Update, das sich auf der Reise als unentbehrlich erweisen kann. Oder wie wäre es mit Urlaubsstimmung für zu Hause? Auch hier gibt es geniale Apps, die den Urlaub auf Balkonien irgendwie besonders machen.

App #1: Warnung vor Blitzern

Blitzer in Sicht? Die App warnt Sie zuverlässig © styleuneed/PantherMedia

Wer in Italien 20 km/k zu schnell ist, zahlt rund 175 €, in der Schweiz sogar 180 €. Bis zu 5.000 € kostet es in Österreich, wenn man 50 km/h zu schnell dran ist. Damit Ihnen das nicht passiert, ist diese „Blitzer-Warn-App“ ihr Geld wert. Erkennt über 80.000 feste Blitzer weltweit, automatische Updates alle 5 Minuten für mobile Blitzer.

App #2: Ist mein Flug pünktlich?

Ihren Flug immer im Blick mit der ständig aktualisierten Flight Tracker-App © Wavebreakmedia ltd/PantherMedia

Die Flight Tracker-App verfolgt in Echtzeit internationale und nationale Flüge. Verspätungen, Flugzeitenänderungen oder Ausfälle können Sie so quasi live am Handy verfolgen.

App #3: Eigene Comic-Filme drehen

Die einfachste Art Stop Motion animierte Filme zu erstellen. Alle Funktionen bereits enthalten. © Amazon

Mit dieser benutzerfreundlichen App hauchen Sie reglosen Foto-Objekten Leben ein. Mit der intuitiven Oberfläche lassen sich Filme im Stil von „Wallace und Gromit“ oder den Lego-Kurzfilmen auf YouTube erstellen. Täuschend echte Ergebnisse und viel Spaß beim Experimentieren garantiert.

App #4: UltraPixel – Fotos mit Gewichtsanpassung

Diese App mogelt auf Fotos einfach ein paar Pfunde weg. Bikinifigur für jeden! © grinvalds/PantherMedia

UltraPixel macht aus normalen Urlaubsfotos besondere Erinnerungen. Highlight: die optische „Gewichtsanpassung“. Mit hochwertigen Fotofiltern, satten Farben und Monochrom-Funktionen erzeugen Sie besondere Effekte. Außerdem mit dabei: Zeicheneffekte wie Bleistift, Welle, Pixel und Skizze und Spezialeffekte für Selfies.

App #5: Amazon-Liebling Antolin Lesespiele

Diese App verbessert Lesefähigkeit und Lesetempo durch gezielte, motivierende Übungen. © AndreyPopov/PantherMedia; Westermann Digital GmbH

Diese kindgerechte App aus dem Hause Westermann bietet spielerisches Lesetraining durch temporeiche Spiele und Belohnungssystem: Dabei geht es um Konzentration, Wahrnehmung und Worterfassung – perfekt für lange (Auto-)Fahrten.

Appp #6: Yoga Video Trainer

Eine App, mit der Anfänger und Fortgeschrittene Yoga auch zu Hause unter professioneller Anleitung praktizieren können. © OlgaZakrevskaya/PantherMedia

Yoga-Lehrerin Verena Nash schafft es, auch Yoga-Neulinge professionell anzuleiten. 25 ausgesuchte Asanas (Übungen) für Rücken, Wirbelsäule und Geist für morgens, mittags und abends. Durch die Variationen der Übungen eignet sich die App sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene.

App #7: Die einzige App mit dem OpenCycleMap

Präzise Daten und eine eigene Radwegkarte zeichnen die App B.iCycle aus. © Norbert Buchholz/PantherMedia; Valley Development GmbH

B.iCycle gilt als einzige App mit dem Kartentyp „OpenCycleMap“, der besonders gekennzeichnete Radwegen und Höhenlinien darstellt. Sekundengenau, mit maximaler Präzision auf Basis vieler Tests und GPS-Optimierung berechnet die App Geschwindigkeit, Strecke, Höhenmeter, Kalorien und Fahrzeit.

App #8: Mehr Meer geht nicht

Der Rhythmus des Ozeans hat etwas Beruhigendes. Diese App holt Naturgeräusche in 4K-Qualität nach Hause. © fouroaks/PantherMedia

Dieses Jahr hat‘s nicht geklappt mit Urlaub am Strand? Dann holen Sie sich Wellenrauschen, Wasserfallplätschern oder den Sound des Urwaldes in die eigenen vier Wände. Perfekt zum Einschlafen, besonders für Kinder. Oder auch im Urlaub gegen das Schnarchen des Zimmernachbarn.

App #9: Cuban Cocktails für Daheim

Mixen Sie tausendundeinen Rum-Cocktail mit der Original Havanna Club-App. © jag_cz/PantherMedia

Cuba Libre, Mojito, Daiquiri, Long Island Ice Tea. Wussten Sie, dass sich mit Rum über Hundert sommerliche Beach Party-Drinks mixen lassen? Die ultimative App von Havanna Club

App #10: Summer Beach Chillout & Lounge

Träumen Sie sich ganz weit weg – mit dieser Urlaubs-App © anyaberkut/PantherMedia

Zahlreiche verschiedene Strand und Meer-Aufnahmen für den TV, MovieApp „Karibische Unterwasserwelt“, Strand-Wellen-Sound, dazu 2 komplette Musik-Alben der Projekte NMS Music und Elektrofish

