So geht‘s – erster Schritt zum Nichtraucher mit 7 Alternativen zur Zigarette

Von: Nina Dudek

Hilfe auf dem Weg zum Nichtraucher © rrrneumi/PantherMedia

Sie möchten endlich mit dem Rauchen aufhören? Dann sollten Sie unbedingt weiterlesen. Denn auf dem Weg zum Nichtraucher können Alternativen und Ersatzprodukte helfen.

In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein für die gesundheitlichen Risiken von Tabak und Rauchen deutlich erhöht. Denn Rauchen kann nachweislich zu einer Vielzahl von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs und Atemwegserkrankungen führen.

Immer mehr Raucher möchten gerne aufhören – und suchen nach alternativen Produkten zur Zigarette, die den Weg in ein rauchfreies Leben zu erleichtern. Welche Möglichkeiten es gibt, haben wir für Sie zusammengestellt.

Alternative 1: Das Hightech-Armband

Shock Clock von Pavlok © Amazon

Das Prinzip des Hightech-Armbandes der Firma Pavlok ist ganz einfach: Belohnung und Strafe. Ertappt das Armband seinen Besitzer bei einem verbotenen Verhalten wie z. B. Zigarette anzünden, versetzt es ihm einen leichten Stromstoß. Vergleichbar mit einem Stromschlag, den man manchmal beim Öffnen einer Türklinke bekommt. Auf diese Weise soll das Gehirn lernen, von der schlechten Angewohnheit abzulassen.

Alternative 2: E-Zigarette & Tabakerhitzer

Eine Möglichkeit für Raucher, die nicht vollständig mit dem Rauchen aufhören möchten (oder können) sind schadstoffreduzierte Alternativen wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer wie IQOS. Sowohl E-Zigaretten als auch IQOS setzen Nikotin frei, ohne dass Tabak verbrennt. Dadurch entstehen weniger schädliche Substanzen im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten.

Perfekt zum Ausprobieren: Einweg-E-Zigaretten im Mix-Pack

E-Zigaretten ohne Nikotin © Amazon

6 Einweg-E-Zigaretten ohne Nikotin mit 600 Zügen zum Testen in verschiedenen Aromen: Pfirsich, Maracuja, Erdbeere, Ananas-Kokos, Cola und Apfel

IQOS 3 DUO Kit – Tabakerhitzer

IQOS 3 DUO Kit – Tabakerhitzer in der Farbe Brilliant Gold © Amazon

Im IQOS wird Tabak erhitzt, statt verbrannt. Es entstehen weder Feuer noch Asche und kein Zigaretten-Rauchgeruch.

Alternative 3: Nikotin-Kaugummis & -Pflaster

Welche der beiden Alternativen für Sie in Frage kommt, hängt von Ihrem Rauchverhalten ab. Sind Sie nur Gelegenheitsraucher, können Kaugummis helfen. Diese über den Tag verteilt kauen: höchstens einen pro Stunde und maximal 16 am Tag. Wer mehr als 20 Zigaretten täglich raucht, kann auf Nikotinpflaster zurückgreifen. Diese werden jeden Morgen im Abstand von 24 Stunden auf die Haut geklebt. Dabei beugen sie typische Entzugserscheinungen wie Schlafproblemen, Unruhe oder gesteigertem Appetit vor.

Nicotinell 24-Stunden-Pflaster

Nicotinell 14 mg 24-Stunden-Pflaster © Nicotinell

Nicotinell lindert typische Entzugssymptome und kann laut Hersteller die Chance, Nichtraucher zu werden, verdoppeln.

Nikotin-Kaugummi „Freshfruit“

nicorette Kaugummi freshfruit 2 mg © nicorette

Empfohlen für Raucher von bis zu 20 Zigaretten pro Tag.

Alternative 4: Nikotin-Spray & Lutschtabletten

nicorette® fruit & mint Spray © nicorette

nicorette Nikotin-Spray in den Geschmacksrichtungen fruit & mint. Lindert das Rauchverlangen in nur 30 Sekunden mit zwei Sprühstößen in den Mund.

Nicotinell® 1 mg Lutschtabletten © Nicotinell

Denkbar einfach: Immer, wenn Sie den Wunsch verspüren, sich eine Zigarette anzuzünden, greifen Sie zur Lutschtablette (Packungsbeilage beachten). Die Lutschtabletten können alleine oder in Kombination mit einem Nikotin-Pflaster angewendet werden.

