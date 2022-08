E-Bike Fischer: Jetzt 15 % Rabatt auf das 29 Zoll E-Mountainbike MTB MONTIS 5.0i 

Voll Energie unterwegs

E-Bikes im Angebot und sofort lieferbar. Bei eBay gibt es dieses Alu-E-Mountainbike von Fischer jetzt mit Rabattcode für nur 1.974 statt 2.049 Euro. Ein echtes Sommer-Schnäppchen!

Auffallend auffällig, so könnte man diesen optischen Hingucker von Fischer nennen. Das 29 Zoll Hardtail in edlem Schiefergrau gehört zu den formschönsten E-Mountainbikes der Fischer-Kollektion, denn der voll integrierte Akku verschwindet nahezu unsichtbar im Rahmen. Der kurze 70 mm-Vorbau und der 74 cm breiter Lenker erweisen sich bequem auf Touren und flexibel auf kurvigen Strecken. Mit den Continental Cross King-Stollenreifen erfüllt dieses Einsteiger-E-Mountainbike gute Voraussetzungen auf losem Untergrund und Asphalt. Top für Allrounder: die in der Radszene bewährten Komponenten wie Shimano Scheibenbremsen und Sram 10-fach-Schaltwerk.

An Steigungen und beim Bergabfahren bewährt sich der ideal platzierte Mittelmotor mit optimalem Schwerpunkt.

Für Spaß im Offroad-Terrain sorgen die hochwertige Federgabel und die voluminöse Bereifung. Aber auch in der City machen Sie mit diesem Eyecatcher eine gute Figur: Das sportive E-Bike ist nämlich mit einem StVZO zugelassenen Beleuchtungsset ausgestattet.

Beim Kauf einfach auf eBay den 15 Prozent-Rabattcode EMOB202236 angeben und das E-Bike MONTIS 5.0i für nur 1.974 statt 2.049 Euro sichern.

E-Mountainbike von Fischer: Technische Daten Überblick

Reichweite: ca. 120 km, Akku-Kapazität 504 Wh Mittelmotor: Brose Drive C Motorleistung: 250 W, 50 Nm Drehmoment Ladezeit: 280 Minuten Schaltungstyp: Trigger Kettenschaltung, 10 Gänge Material: Aluminium, 31 kg Bremse: Hydraulische Scheibenbremse

Dieses E-Mountainbike ist ein Allrounder, wenn es darum geht, ein zuverlässiges Einsteigermodell zu kaufen. Als All Mountain-Bike ist das MONTIS 5.0i sowohl bergauf als auch bergab zuverlässig, die 29 Zoll-Bereifung macht es laufruhig, die Federgabel sorgt für bequemes Fahren auch auf unebenem Untergrund.

