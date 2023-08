EliasN97 seit 10 Tagen im Sub-Marathon – Wird sogar größter Streamer der Welt

Von: Ömer Kayali

Twitch-Streamer Eliasn97 hat einen Subathon veranstaltet und damit seinen Sub-Rekord gebrochen. Kurzzeitig war er sogar der meist gestreamte Kanal weltweit.

Berlin – Elias Nerlich zählt zu den erfolgreichsten Streamern in Deutschland. Auf Twitch kann er auf seinem Kanal „Elias97“ rund 1,6 Millionen Follower vorweisen, wo er vor allem für Fußball-Content bekannt ist. In der letzten Woche hat er bei einem sogenannten Subathon seinen persönlichen Abonnenten-Rekord auf Twitch geknackt. Dafür musste er mehrere Tage am Stück ununterbrochen streamen.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.260.000 (Stand August 2023) Follower auf Twitch 1.600.000 (Stand August 2023)

EliasN97 knackt Sub-Rekord auf Twitch – Subathon noch nicht zu Ende

Was ist passiert? EliasN97 startete den Subathon am 13. August. 9 Tage hat es gedauert, bis er seinen persönlichen Bestwert von über 51.000 gleichzeitigen Twitch-Abonnenten vermelden konnte. Er meldete sich daraufhin bei Twitter zu Wort und verkündete, dass er nicht nur den Rekord gebrochen hatte, sondern dass auch die Trikots seines Fußball-Teams, Delay Sports, ausverkauft sind:

Elias97 war kurzzeitig meistgestreamter Kanal der Welt: Der Sub-Marathon beförderte „Eligella“ für kurze Zeit an die weltweite Twitch-Spitze. Zusammengerechnet sahen ihm seine Fans in den letzten sieben Tagen insgesamt fast drei Millionen Stunden zu (via sullygnome.com).

Wie genau funktioniert ein Subathon?

Bei einem Subathon ist ein Livestream, den die Zuschauerinnen und Zuschauer durch neu abgeschlossene Abonnements verlängern können. Wenn eine bestimmte Marke erreicht wird, verlängert sich die Dauer des Streams. Für die Follower des Kanals ist das ein zusätzlicher Reiz, sich am Stream zu beteiligen.

Twitch unterscheidet zwischen Abonnenten und Followern Follower: Jeder kann kostenlos einem Kanal folgen, indem er auf den „Folgen“-Button auf der Kanalseite klickt. Follower können jedoch keine Spenden an den Streamer tätigen oder spezielle Vorteile im Livestream erhalten. Abonnenten: Auch Subscriber genannt, unterstützen den Twitch-Kanal finanziell durch ein monatliches Abonnement. Dadurch bekommen sie spezielle Vorteile wie Emotes, Twitch-Abzeichen oder Chat-Privilegien. Abos sind in mehreren Stufen verfügbar – höhere Stufen bringen mehr Privilegien.

Elias97-Sub-Marathon geht weiter: Im Subathon von Elias ist mittlerweile Tag 10 angebrochen. Das neue Ziel sind 52.000 gleichzeitige Twitch-Abos. Fans haben – Stand jetzt – noch rund 35 Stunden Zeit, die Marke zu erreichen. Mit jedem neuen Abo handelt es sich um einen neuen persönlichen Rekordwert des Streamers.

EliasN97 Twitch Teaserbild © EliasN97/Twitter (Montage)

Den Bestwert mit gleichzeitig aktiven Twitch-Abonnements hatte der US-Streamer Kai Cenat Anfang 2023 erreicht. Er kam im vergangenen März auf eindrucksvolle 306.000 Subs – ebenfalls dank eines Subathons. Dass Elias Nerlich so viele Abos erhalten wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. So oder so dürfte es eine angenehme Ablenkung sein von seinem Kreuzbandriss sein, den sich EliasN97 vor kurzem beim Fußball zugezogen hat.