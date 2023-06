Hilft Fahrrad fahren gegen Rückenschmerzen?

Von: Philipp Mosthaf

Ob Radfahren gut für den Rücken ist oder nicht, entscheiden unterschiedliche Faktoren. Rennräder sind aufgrund der sportlichen Sitzposition weniger geeignet. © PeopleImages.com/PantherMedia

Fahrradfahren ist ein gelenkschonender Sport, der zudem gegen Rückenschmerzen helfen kann. Dazu müssen Sie folgende Dinge beachten.

Rückenschmerzen sind wohl die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. Studien und Umfragen ergeben regelmäßig, dass über 80 Prozent der Deutschen an Rückenproblemen leiden. Doch, was dagegen tun? Hilft Fahrrad fahren gegen Rückenschmerzen? Der Sport auf zwei Rädern gilt als gelenkschonend. Wie kann aber ein sitzender Sport gegen Rückenschmerzen helfen? Schließlich kommen die meisten Beschwerden durch die sitzende Tätigkeit im Büro.

Rückenschonendes Fahrradfahren – welcher Fahrradtyp ist optimal?

Sitzposition und Körperhaltung sind vom jeweiligen Fahrradtyp und damit von den Vorlieben der Fahrer abhängig. Rennradfahrer sind mit tief geneigtem Oberkörper aerodynamischer unterwegs. Dabei werden Lendenwirbel und Halswirbelbereich abgeknickt. Rennfahrer sollten darum eine starke Rumpf- und Halsmuskulatur haben. Ähnliche Anforderungen an den Oberkörper stellen auch Mountainbikes.

Bei City-Bikes oder Trekking-Rädern sitzen Sie dagegen deutlich aufrechter und entspannter. Die ergonomische Position entlastet den Rücken und trainiert gleichzeitig die Rumpfmuskulatur. Die gute Federung solcher Bikes dämpft außerdem Stöße und Vibrationen ab.

Auf sogenannten „Hollandrädern“ sitzt man zwar sehr aufrecht, trotzdem sind sie nicht optimal rückenschonend. Der Grund: mangelnde Federung.

Mit diesem Trick mehr Rückenkomfort auf dem Rad

TerrainMate Sattelstütze Gefedert für E-Bike, Trekking, MTB, Citybike © Amazon

City-, E-Bike, Trekkingrad oder Mountainbike – fast alle Modelle lassen sich mit einem Trick zum Komfortwunder umbauen. Eine gefederte Sattelstütze fängt Stöße ab, die sonst die Wirbelsäule abfedern muss. Gerade Menschen mit stoßempfindlichen Bandscheiben können davon profitieren.

Versandkostenfrei bestellen

Fahrräder gegen Rückenschmerzen: empfehlenswerte Trekking-Räder und City-Bikes

HAWK Citytrek Gent Deluxe Plus – inklusive Tasche

HAWK Citytrek Gent Deluxe Plus © HAWK

Preis-Leistungs-Sieger mit Shimano-Komponenten, Federgabel und pannensicheren Reifen. Sofort fahrbereit und StVZO-konform.

Preis 521,55 € Fahrradtyp Tourenrad / Trekkingrad Größe 28 Zoll Gewicht 18 kg Anzahl Gänge 7 Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

FISCHER Trekking E-Bike 1806

Fischer Trekking E-Bike 1806 © Fischer

Mit gefederter Sattelstütze und Federgabel fährt es sich auch im Gelände butterweich. Der entnehmbare Akku reicht bis zu 120 km.

Preis 1.149 € Fahrradtyp Trekkingrad Größe 28 Zoll Gewicht 26 kg (davon 3,3 kg Akku) Anzahl Gänge 3x8 Shimano Acera Kettenschaltung Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Mit ergonomischem Fahrradsattel gegen Rückenschmerzen

VELMIA Fahrradsattel – der Bestseller

Velmia Fahrradsattel. © Velmia

Preis 39,99 € Material Memory-Schaum Fahrradtyp Wahlweise City-Bike, Trekking-Rad oder MTB Pad-Typ Gelpolster Wasserdicht ✔️ Farbe Schwarz Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

YOUNGDO Fahrradsattel – ergonomisch und wasserdicht

YOUNGDO Fahrradsattel © YOUNGDO

Preis 39,99 € Material Acrylnitril-Butadien-Styrol Fahrradtyp MTB, Klapprad, Rennrad, City-Bike, Trekking-Rad Pad-Typ Gelpolster Wasserdicht ✔️ Farbe Schwarz/Rot, Schwarz/Blau Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

SPGOOD Fahrradsattel – für Damen, Kinder & Herren

SPGOOD Fahrradsattel © SPGOOD

Preis 25,97 € Material Hightech-Memory-Foam (hochdichtes Silikon) Fahrradtyp MTB, Klapprad, Rennrad, City-Bike, Trekking-Rad Pad-Typ Undurchlässig Wasserdicht ✔️ Farbe Schwarz Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Woher stammen Rückenschmerzen überhaupt?

Natürlich können auch Dysbalancen im Körper, wie etwa ein Beckenschiefstand, die Ursache für anhaltende Rückenschmerzen sein. Zu einem Großteil sind aber Bewegungsmangel, einseitige Belastung und ständige Anspannung die Gründe für Beschwerden im Rücken. Neben der fehlenden Muskulatur im Rumpfbereich spielen auch falsche Sitzgewohnheiten eine große Rolle, wie die provonaBKK schreibt.

Kann Fahrrad fahren gegen Rückenschmerzen helfen?

Diese Frage ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Fahrrad fahren hilft nicht nur gegen Rückenschmerzen, es stärkt zudem die Rumpfmuskulatur. Eine richtige Sitzhaltung auf dem Fahrrad entlastet Bandscheiben und Gelenke, durch die Mobilisation werden Muskeln und Sehnen wieder geschmeidiger, wie der Hersteller canyon berichtet. Darüber hinaus gibt es noch weitere Vorteile, die Fahrrad fahren bietet:

Stärkung der Beinmuskulatur

Bewegung an der frischen Luft

Verspannungen im unteren Rücken werden gelöst.

Fahrrad fahren fördert die Durchblutung. Die Bandscheiben werden mit wichtigen Nährstoffen versorgt.

Stützmuskeln im Lendenwirbelbereich werden trainiert, so können die Wirbel nicht so leicht verrutschen.

Radfahren gegen Rückenschmerzen – das müssen Sie beachten

Wir wissen nun, dass Radfahren gegen Rückenschmerzen helfen kann. Um jedoch auch wirklich rückenschonend zu fahren, müssen Sie einige wichtige Regeln beachten:

Achten Sie auf die richtige Sitzhöhe. Ein zu hoch eingestellter Sattel lasst das Becken hin- und herkippen, die Bandscheiben werden zusammengedrückt. Bei einem zu niedrigen Satteln werden die Kniegelenke zu sehr belastet. Hier gilt die Faustregel: Am tiefsten Punkt der Pedale darf das Bein nicht ganz durchgestreckt sein. Am höchsten Punkt der Pedale sollte das Kniegelenk nicht mehr als 90 Grad gebeugt sein. Neben der Sitzhöhe ist auch die Lenkerhöhe für ein rückenschonendes Radfahren entscheidend. Die Lenkerhöhe ist optimal, wenn der Oberkörper sich 15 bis 20 Grad nach vorne neigt, während Sie auf dem Fahrradsattel sitzen. Um weitere Fehlbelastungen an Armen und Handgelenken zu vermeiden, sollten Sie einen Lenker wählen, der so breit wie die Schultern ist. Außerdem sollten die Handgelenke nicht abknicken. Nehmen Sie auf dem Fahrrad eine Sitzposition ein, bei der zwischen Oberkörper und Armen ein Winkel von circa 90 Grad gebildet wird. Diese Sitzposition schont den Rücken am meisten. Eine komplett aufrechte Sitzposition ist nicht ideal, da Stöße und Unebenheiten direkt in die Wirbelsäule weitergeleitet werden. Jedoch sollten Sie sich auch nicht zu weit nach vorne beugen, da der Rücken sind überbeansprucht wird. Die Form des Fahrradsattels hängt von den jeweiligen Vorlieben ab. Rennradfahrer neigen zu schmalen und länglichen Satteln, bei einem E-Bike wird dagegen eher zu einem breiteren Sitz gegriffen. Je breiter der Sattel, desto aufrechter ist die Position. Unten haben wir ein paar empfehlenswerte Fahrradsattel in der Übersicht.