Fahrradanhänger im Angebot – bis zu 62 % Rabatt bei OTTO

Fahrradanhänger im Angebot

Von: Nina Dudek

Jetzt noch schnell ein Sommer-Schnäppchen schlagen: OTTO bietet derzeit Fahrradanhänger für Kinder zu besonders günstigen Preisen.

Nach Feierabend noch schnelle eine Runde drehen? Oder die Kleinen morgens ganz CO₂-neutral (und ohne Stau!) in die Kita fahren? Am Wochenende mit Sack und Pack raus in die Natur? Für die meisten Familien mit Kindern ist ein Leben ohne Fahrradanhänger möglich – aber sinnlos.

Wenn Sie auch in den Genuss von Freiheit, viel Transportkapazität und fröhlich jauchzender Kids an Bord kommen wollen, haben wir hier tolle Schnäppchen entdeckt. Zeit, sich einen richtig guten Kinder-Fahrradhänger zum Aktionspreis zu sichern.

Die besten Angebote auf einen Blick

62 % Rabatt – HOMCOM Kinderanhänger

HOMCOM Kinderanhänger © OTTO

124,90 € statt 329,72 €

Doppelter Sitzplatz für 2 Kinder, extra leichtgängige Rollen, mehr Sicherheit durch Stahlrahmen, Reflektoren und Wimpel

55 % Rabatt – DOTMALL Fahrradkinderanhänger 2-in-1

DOTMALL Fahrradkinderanhänger 2-in-1 © OTTO

249 € statt 549 €

Lässt sich in Sekundenschnelle in einen Kinderwagen verwandeln, aus wasserabweisendem, haltbarem und pflegeleichtem Oxford-Gewebe, Schnellkupplung für die einfache Befestigung am Fahrrad

44 % Rabatt – vidaXL Fahrradkinderanhänger

vidaXL Fahrradkinderanhänger © OTTO

169 € statt 300 €

Stabil und langlebig aus strapazierfähigem Stahl, leuchtend-fröhliche Farben für hohe Sichtbarkeit, schnell und einfach zusammenklappbar

43 % Rabatt – Hamax Fahrradanhänger OUTBACK ONE Einsitzer

Hamax Fahrradanhänger OUTBACK ONE Einsitzer © OTTO

539,99 € statt 949,00 €

Schneller Wechsel zwischen Fahrraddeichsel, Buggy- und Jogger-Rad „Safe Connection Point“, Federung und ausgewogener, niedriger Schwerpunkt auch für die Fahrt im Gelände, aerodynamisches Design, inklusive Schlaffunktion

41 % Rabatt – HOMCOM Fahrradkinderanhänger 3-in-1

HOMCOM Fahrradkinderanhänger 3-in-1 © OTTO

189,90 € statt 322,90 €

Kinderwagen, Jogger und Anhänger in einem, Stoßdämpfungssystem und Gummiräder für mehr Fahrkomfort, stabiles, haltbares Oxford-Gewebe

37 % Rabatt – HOMCOM 3-in-1 Fahrradanhänger für 2 Kinder

HOMCOM Fahrradkinderanhänger für 2 Kinder © OTTO

289,90 € statt 458,00 €

3-in-1 Design als Jogger, Kinderwagen und mehr, Aluminium Rahmen für maximale Sicherheit, langlebige, leichtgängige Gummireifen mit Stoßdämpfern

28 % Rabatt – HOMCOM Fahrradkinderanhänger

Kinderanhänger mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt und Universalkupplung © OTTO

149,90 € statt 207,90 €

2-in-1-Kinderanhänger zum Schieben, z. B. zum Joggen oder Spazierengehen und als Fahrradanhänger nutzbar. Der Stahlrahmen bietet besonders hohen Schutz, geeignet für max. zwei Kinder ab 18 Monaten

11 % Rabatt – Thule Coaster XT 2-Sitzer

Den Thule Coaster XT 2-Sitzer gibt es in Blau oder Grün © Thule

399,99 € statt 449,00 €

Kann als Fahrradanhänger und Buggy genutzt werden, schnell zusammengeklappt und verstaut dank Klappmechanismus, sichere Befestigung am Fahrrad mit der Thule ezHitch Achsbefestigung