Freibeik (Die Höhle der Löwen): Wie gut ist das bewegliche Sattelgelenk fürs Rad?

Freibeik aus „Die Höhle der Löwen“ ist die Revolution fürs Fahrradfahren. Doch wie gut ist das bewegliche Sattelgelenk fürs Rad?

Bei „Die Höhle der Löwen“ auf Vox werden wöchentlich neue Produkte vorgestellt, die unser Leben erleichtern sollen, wie etwa das Pflanzenstärkungsmittel „Lucky Plant“ mit Michael Ballack als Mitgründer. In der Gründershow stellten Iris-Sabine Langstädtler und ihre Tochter Carmen nun einen beweglichen Sattel vor, der eine Revolution im Fahrradfahren bedeutet. Die Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel waren begeistert und schlugen beim freibeik 🛒 zu. Doch, was kann das Fahrrad-Sattelgelenk überhaupt und wie gut ist es? Hier erfahren Sie alles über das DHDL-Produkt, das knapp 70,- Euro kostet und dafür viel Freiheit und Sicherheit bietet.

Das Fahrrad-Sattelgelenk von freibeik ist ein Adapter, der unter jeden herkömmlichen Fahrradsattel passt. Das Gelenk kann sich in alle Richtungen um 15 Grad bewegen und ist für ein Systemgewicht von bis zu 150 kg ausgelegt. Gründerin Iris-Sabine Langstädtler ist damit eine echte Innovation gelungen, auf der Nürnberger Erfindermesser iENA erhielt sie dafür sogar die Goldmedaille. Auch die Gründer der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ waren begeistert. Dabei bietet freibeik mit dem Sattelgelenk einige Vorteile:

Das Sattelgelenk von freibeik ist um 15° beweglich in jede Richtung und bietet somit eine freie Hüftbewegung und einen größeren Sichtradius im Straßenverkehr

Die Montage des freibeik-Sattelgelenks ist dabei ganz einfach. Man tauscht die alte Sattelstütze lediglich durch das neue Sattelgelenk aus. Das Montieren dauert laut Stern nur wenigen Minuten. Die Kollegen des Nachrichtenmagazins konnten das freibeik-Produkt bereits testen, das Fazit fällt eindeutig aus:

Freibeik hat sich in unserem Test glänzend geschlagen. Vom Aufbau bis zum Absitzen. Das Tool ist selbst für ungeübte Schrauber leicht zu montieren, ausgezeichnet gearbeitet und macht das, was die Gründer versprechen. [...] Wir haben uns sehr schnell an die neue Hüftfreiheit gewöhnt und empfanden das leichte Kippeln nie als störend. Bei einem angemessenen Preis ist das Freibeik Sattelgelenk vor allem für Radfahrer:innen mit Rückenbeschwerden, aber auch solchen, die im Sitzbereich häufiger mit Taubheit oder Scheuerstellen zu kämpfen haben, eine Option, die wir empfehlen können.