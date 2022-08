Game of Thrones – Die komplette Serie im Angebot um 20 % reduziert

Alle 38 DVDs im Angebot

Zum Start von „House of the Dragon“ am 22. August gibt es die Komplettbox der Game of Thrones-Serie auf DVD für nur 74,97 Euro statt 93,49 Euro.

Game of Thrones für echte Fans – und alle, die es werden möchten. Die Ausnahmeserie nach den Romanen von George R.R. Martin, vereint in einer Komplettbox inklusive Bonusmaterial: Amazon bietet pünktlich zum Start der neuen Staffel „House of Dragon“ die Game of Thrones-Komplettbox für 74,97 Euro statt 93,49 Euro .

Auf 38 DVDs erleben Sie Season 1 bis 8 in voller Länge und Top-Qualität am TV zu Hause. Ob langer Mädels-Abend, Familien-Event oder ein langes Junggesellen-Wochenende: Mit insgesamt 4.234 Minuten Spielzeit haben Sie mit diesen gesammelten Game of Thrones-Werken immer abenteuerliche Spannung zur Hand.

Jetzt habe ich endlich alle Folgen gesehen. Über 70 Stunden. Tolle Serie und ich kann sie nur empfehlen. Ist aber ein „Zeitdieb mit Suchtfaktor“ in der Freizeit ...

Und für den Fall, dass Sie bisher noch die eine oder andere „Bildungslücke“ in der Handlung von Game of Thrones haben: Noch ein wenig Zeit, gezielt verpasste Folgen auf DVD nachzuholen oder sich die letzten Abenteuer noch einmal in Erinnerung zu rufen. Denn schon am 22. August 2022 startet bei uns in Deutschland die nächste Staffel „House of Dragon“.

Gut vorbereitet kann es dann weitergehen mit Spannung und Intrigen in der Fantasywelt: entweder auf Sky Atlantic oder im Stream bei WOW (ehemals Sky Ticket).

Game of Thrones: Trailer zu „House of Dragon“

Game of Thrones Komplettbox: Das ist drin