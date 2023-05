God save the king: Royale Bücher, die Sie lesen sollten

Von: Julia Schuster

Teilen

Wer mehr über das Leben der britischen Königsfamilie erfahren möchte, sollte diese Bücher lesen. © Amazon Produktbilder

Am 6. Mai findet in der Westminster Abbey die Krönung von König Charles III. statt. Wenn Sie mehr über das Leben der britischen Königsfamilie erfahren möchten, sollten Sie die folgenden Bücher lesen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das erste Maiwochenende wird wieder Tausende Menschen nach London oder vor den Fernseher locken, um live dabei zu sein, wenn der Erzbischof von Canterbury Charles III. zum König krönt. Lange musste er auf diesen Augenblick warten, jetzt ist es nach 70 Jahren endlich soweit. Mit 74 Jahren ist er der älteste britische Monarch, der jemals den Thron bestieg. Auch seine Frau Camilla wird gekrönt. Die Zeremonie findet traditionell in der Westminster Abbey statt, wo seit dem Jahr 1066 alle Krönungen vollzogen werden. Zwei Kronen kommen am 6. Mai zum Einsatz: zuerst die 2,3 kg schwere „St. Edward‘s Crown“ und beim Verlassen der Kirche die leichtere und kleinere „Imperial State Crown“.

Das Leben der britischen Royals fasziniert nicht nur die Briten, sondern Menschen auf der ganzen Welt. In den folgenden Büchern erfahren Sie alles Wissenswerte über die königliche Familie.

Prinz Charles – ein außergewöhnliches Leben

Prinz Charles – ein außergewöhnliches Leben © Amazon Produktbid

Dieses Buch beschreibt mit vielen neuen Eindrücken das Leben des ewigen Thronanwärters. Es erzählt von Charles‘ einsamer Kindheit, seiner schwierigen Schulzeit, ersten Liebschaften, seinen unternehmerischen Aktivitäten und natürlich von seiner tragischen Ehe mit Prinzessin Diana bis zur Wiedervereinigung mit Camilla.

Hier kaufen

Preis 29,95 Euro Autor Sally Bedell Smith Verlag BusseSeewald ISBN 377247263X

Reserve: Deutsche Ausgabe zu „Spare“

„Reserve“ von Prinz Harry © Amazon Produktbild

Ein Bild, das sicher vielen noch in Erinnerung geblieben ist: Zwei junge Prinzen, die hinter dem Sarg ihrer Mutter gehen. Viele fragten sich beim Begräbnis von Prinzessin Diana, wie sich die beiden Jungen in diesem Moment fühlten. In seinem Buch „Reserve“ erzählt Prinz Harry seine Geschichte und gibt zahlreiche Einblicke in sein Leben.

Hier bestellen

Preis 26 Euro Autor Prinz Harry Verlag Penguin Verlag ISBN 3328602925

Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit

Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit © Amazon Produktbild

Hier bestellen

Harry und Meghan sind seit Jahren Teil der täglichen Presse. Trotzdem kennt kaum jemand ihre wahre Geschichte. Die Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand zählen zu den wenigen Reportern mit einem direkten Zugang zur Königsfamilie. In ihrem Buch blicken sie hinter die Kulissen und erzählen erstmals, wie es zum Bruch in der Familie kam.

Preis 19,99 Euro Autor Omid Scobie & Carolyn Durand Verlag mvg Verlag ISBN 374740295X

Ein Tribut an Prinz William & Kate: Der Bildband

Ein Tribut an William & Kate © Amazon Produktbild

Prinz William und Catherine „Kate“ Middleton gaben 2010 bekannt, sich auf einer Kenia-Reise verlobt zu haben. Ein Jahr später folgte die Hochzeit in der Westminster Abbey in London. In diesem Bildband finden Sie die besten Aufnahmen des Paares von ausgewählten Profi-Fotografen.

Hier kaufen

Preis 14,99 Euro Autor Frank Müller Verlag 27amigos ISBN 3750502757

Queen Elisabeth II.: 1926 - 2022

Queen Elisabeth – 1926 - 2022 © Amazon Produktbild

70 Jahre lang war sie die regierende Monarchin Großbritanniens: Queen Elisabeth II. Das Buch erzählt von dem außergewöhnlichen Leben der Königin, von der jungen Prinzessin bis hin zum international geschätzten Staatsoberhaupt. Mit rund 200 Fotos von der Geburt bis zum Begräbnis gilt das Buch als absolutes Standardwerk für alle Fans der britischen Royals.

Hier bestellen

Preis 29,95 Euro Autor The Times Verlag Heel ISBN 3966645599

Prinz Philip – sein Leben in Bildern

Prinz Philip – sein Leben in Bildern © Amazon Produktbild

Dieser Bildband ist eine Hommage an Prinz Philip, Herzog von Edinburgh. Er beschreibt in Bildern die Persönlichkeit des Prinzen, seine Loyalität zu seiner Frau und seinen klugen Humor. Das Buch begleitet die verschiedenen Lebensabschnitte von seiner Kindheit über den Militärdienst bis hin zu seiner Ehe.

Hier kaufen

Preis 15 Euro Autor frechverlag Verlag BusseSeewald ISBN 3772446108

Diana: Die Biographie

Diana – die Biographie © Amazon Produktbild

Sie war die Prinzessin der Herzen: Lady Diana, Princess of Wales. Auch 26 Jahre nach ihrem tragischen Tod in Paris wird sie immer noch verehrt. Diese Biographie gewährt neue mitreißende Eindrücke in ihr dramatisches Leben und die Welt der britischen Royals.

Hier bestellen

Preis 14,99 Euro Autor Tina Brown Verlag Droemer TB ISBN 342630158X