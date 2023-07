Stahlwolle: Die hat schon Opa verwendet

Grill reinigen leicht gemacht: die Tipps der Redaktion

Von: Nina Dudek

Wie wird der Grill am besten sauber? Unsere Tricks verraten es. © Canva

Grillen ist unkompliziert und geht schnell: Wäre da nicht das Saubermachen des Grills. Mit diesen genialen Hacks lassen sich Grillrost & Co. einfach und schnell reinigen

Ein herrlicher Grillabend geht zu Ende, alle sind satt und zufrieden, sitzen gemütlich zusammen. Und dann der unliebsame Gedanke: Wer macht heute den Grill sauber? So unkompliziert das Grillen ist, so nervig und aufwändig ist das abschließende Putzen.

Wir haben uns in der Redaktion umgehört und für Sie die besten Tricks gesammelt, wie die Kolleginnen und Kollegen ihre Grills wieder sauber bekommen. Ob Gas, Kohle oder Elektrogrill – diese Helfer funktionieren immer.

Die richtige Bürste verwenden

Premium Grillbürste mit Messing-Borsten (links) und weiche 2-in-1 Cool-Clean Grillbürste mit Nylon-Borsten (rechts). © Amazon

Bürste ist nicht gleich Bürste! Viele machen den Fehler, und reinigen den Grillrost mit der falschen Bürste – und zerkratzen den Grillrost, was ihn anfällig für Rost macht.

Grillrost aus Edelstahl Grillbürste aus Edelstahl oder Messing Grillrost aus Gusseisen oder Emaille Grillbürste aus Edelstahl oder Messing Beschichteter Grillrost Weiche, schonendere Bürste

So einfach, wie genial

Reinigungshandschuh für den Grillrost © Amazon

Viel Gefühl, optimaler Druck und Reinheit bis in die kleinste Ecke. Diese Methode ist echt ein Geheimtipp! Entdeckt haben wir diesen Reinigungshandschuh für den Grillrost durch den Hinweis eines Kollegen, bei dem „es immer schnell gehen muss“. Also rein in den Handschuh, Grill mit der rauen Innenseite geschrubbt, abwaschen und fertig.

Nachhaltig im Set: Bio-Grillreiniger

bio-chem Grill- und Backofen Reinigungsset 3-teilig © Amazon

Wie sich zeigt, achten viele Kolleginnen und Kollegen bei der Wahl von Putzmitteln auf Nachhaltigkeit. Das gilt sogar beim Grillreiniger. Diese Empfehlung aus der Redaktion schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Set beinhaltet zwei hocheffektive Reiniger auf Bio-Basis plus ein Pflegemittel.

Enthält: 1x Rauchharz-Entferner für extrem hartnäckige Ablagerungen, 1x materialschonenden & fettlösenden BBQ Cleaner, 1x Gerätepflege mit Korrosionsschutz

Stahlwolle: Die hat schon Opa verwendet

Topfkratzer aus Stahlwolle sind ein Klassiker © Amazon

Manches hat beim Grillen Familientradition: nicht nur das Rezept für den Kartoffelsalat! Auch die Reinigungsmethoden werden von Generation zu Generation weitergegeben. Ein Klassiker, der Grillroste super säubert, sind herkömmliche Stahlwolle-Reinigungsschwämme. Am besten im Multipack, denn nach einmal benutzen wandern sie leider in die Tonne.

Vorbeugen ist besser als putzen

BBQ Grillmatte von Camporia mit Tropf-Stopp © eBay

Dieser Trick aus dem Team ist genial für Putzmuffel: die Grillmatte. Sie ist wiederverwendbar und wird zwischen Grillgut und Grillrost gelegt. So haben Sie zwar ein Top-Grillergebnis, aber Rost und Grill bleiben sauber. Für Gasgrill oder Holzkohlegrill, Elektro- und Lavagrill oder Infrarotgrill, hitzebeständig bis 260 °C.

Alles ausräumen

Mini Kehrblech und Handfeger aus Holz und Metall © Amazon

Eigentlich weiß man es ja, aber trotzdem kam dieser Hinweis eines echten Grillfans: Entfernen Sie nach dem Grillen immer die Asche und Rückstände von Fett aus Ihrem Grill. Denn die Mischung aus Asche und Fett zieht Feuchtigkeit und das lässt den Grill rosten. Insider-Tipp hierfür ist ein Mini-Tischbesen-Set mit Besen und Schaufel für Reinheit in jedem Winkel.

Gasgrill ohne Geklecker

Zuschneidbare Dauerbackfolie, Premiumqualität „Made in Germany“ © Amazon

Bei den meisten Gasgrillmodellen sammeln sich Marinade, Fett und Krümel ganz unten im Grillkörper. Das alles unter dem Brennmechanismus herauszufummeln ohne den empfindlichen Zünder oder andere Brennteile zu beschädigen, ist nervig. Eine leidgeplagte Kollegin schneidet darum einfach Backsilikon maßgerecht zu – und legt sie unten in den Grill. Einfach rausheben, abwaschen und wiederverwenden.

Grill reinigen: So machen es die Profis