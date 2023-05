Schlafende Hunde soll man nicht wecken: Hundebetten für kleine Hunde & Welpen

Von: Julia Schuster, Ömer Kayali

Teilen

Wie groß oder klein darf das Hundebett für kleinere Vierbeiner sein? © Erich Schmidt/Imago

Sie sind auf der Suche nach einem Hundebett für einen Welpen oder einen kleinen Hund? Hier bekommen Sie Tipps für geeignete Produkte.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kleine Hunde sind in vielerlei Hinsicht pflegeleichter als größere Vierbeiner. Einen Schlafplatz zu finden, gestaltet sich daher auch als weniger schwierig. Im Zweifel lassen sich auch ein paar ältere Kissen verwenden, oder der Hund kuschelt sich zu Herrchen und Frauchen ins Bett. Grundsätzlich ist es für die Erziehung aber nicht verkehrt, wenn das Tier einen festen Platz in der Wohnung hat. Mit einem eigenen Hundebett hat es ausreichend Platz zum Schlafen und um sich zurückzuziehen. Auch wenn Sie mit Ihrem Hund verreisen, ist es ratsam, das gewohnte Hundebett mitzunehmen. Doch bei den Hundebetten gibt es eine riesige Auswahl. Worauf ist beim Kauf zu achten?

Hundebett für kleine Hunde: Was ist beim Kauf zu beachten?

Die Größe und Form sind bei der Auswahl des Hundebetts besonders wichtig. Idealerweise hat Ihr Hund darin ausreichend Platz, um sich zu drehen und lang zu strecken. Ein allzu kleines Bett sollten Sie daher lieber nicht aussuchen – auch wenn der Vierbeiner selbst nicht so groß ist.

Die Härte des Materials, also die Polsterung und Füllung, spielt ebenfalls eine Rolle. Macht es sich Ihr Hund gerne auf der Couch oder in Ihrem Bett bequem, oder fühlt er sich auf einem Teppich wohl? Falls Sie die Vorliebe Ihres Hundes kennen, können Sie dies bei der Auswahl berücksichtigen.

Hunde knabbern von Natur aus gerne an allen möglichen Dingen. Das Hundebett sollte daher gut verarbeitet und stabil sein. Außerdem sollten sicherheitshalber keine Kleinteile hervorragen.

Für den Hundebesitzer ist es besonders wichtig, dass sich das Hundebett einfach reinigen lässt.

Lesen Sie auch: Hundebett für große Hunde: Welches ist empfehlenswert?

Jamaxx Premium Leder-Sofa

Jamaxx Premium Leder-Sofa © Jamaxx

Das Hunde-Sofa besteht aus hochwertigem Premium Kunstleder. Die Seitenränder und das Bodenkissen sind mit einer viscoelastischen Schaumstoff-Füllung gepolstert. Der Memory-Effekt schont den Körper und die Gelenke Ihres Hundes. Die hohen Seitenränder schützen Ihren Liebling vor Zugluft und Kälte.

Jetzt kaufen

Preis: 75,99 Euro Marke: Jamaxx Pets Größen: 70 x 50 cm (S); 90 x 70 cm (M); 120 x 90 cm (L) Material: Leder Füllung: Orthopädische Visco-Schaumstoff-Füllung mit Memory-Effekt Waschbarkeit: mit einem nassen Tuch; nicht waschmaschinentauglich Bezug abnehmbar: Ja

4L Textil Mario

E-dogbed Mario © 4L Textil

Das vegane Kunstleder ist extrem robust und strapazierfähig. Gefüllt ist das Hundebett mit Schaumstoffflocken. Dank der wasserabweisenden Eigenschaften eignet sich das Bett auch für den Kofferraum oder für den Garten. Schmutz kann mit einem feuchten Tuch einfach abgewischt werden.

Hier kaufen

Preis: 32,99 Euro Marke: 4L Textil Größen: 90 x 70 cm; 100x70 cm; 110 x 90 cm; 120 x 90 cm; 130 x 110 cm; 140 x 110 cm Material: Kunstleder, Unterseite aus Stoff Füllung: Schaumstoffflocken-Füllung Waschbarkeit: mit einem nassen Tuch; nicht waschmaschinentauglich Bezug abnehmbar: Ja

Leo4dog. Sofa Sun

Leo4dog. Sofa Sun © Leo4dog

Das Hundebett gibt es in sechs verschiedenen Größen und vier Farben. Das Material ist langlebig und kratzfest. Die Bezüge können Sie einfach abnehmen und bei 30-40 Grad in der Maschine waschen.

Jetzt kaufen

Preis: 40,98 Euro Marke: Leo4dog Größen: 67 x 52 (S); 80 x 60 (M); 100 x 80 (L); 115 x 90 (XL); 130 x 100 (XXL); 140 x 105 (XXXL) Material: Außenmaterial Polyester und Nylon Füllung: Schaumgranulat Waschbarkeit: waschmaschinentauglich Bezug abnehmbar: Ja

Tammy-Hundebett von Trixie

Tammy-Hundebett von Trixie © Trixie

Das Hundebett von Trixie ist mit seiner Pfötchen-Optik ein echter Hingucker. Ihr Hund wird den kuscheligen Plüsch-Bezug lieben. Reinigen können Sie das Körbchen einfach in der Waschmaschine.

Jetzt bestellen

Preis: 22,34 Euro Marke: Trixie Größen: 50 x 50 cm Material: Stoff Füllung: Polyestervlies-Füllung Waschbarkeit: waschmaschinentauglich Bezug abnehmbar: nein

Hunde- und Katzenbett Sammy von Dehner

Hunde- und Katzenbett Sammy von Dehner © Dehner

Das Kuschelbett eignet sich sowohl für kleine Hunde als auch für Katzen. Die Liegefläche und der Innenrand sind mit Plüsch ausgekleidet. Das Kissen können Sie zum Waschen herausnehmen.

Hier kaufen

Preis: 14,99 Euro Marke: Dehner Größen: 45 x 40 x 14 cm; 70 x 65 x 14 cm Material: Polyester Füllung: Polyester Waschbarkeit: waschmaschinentauglich Bezug abnehmbar: nein

Feandrea-Hundebett

Hundebett von Feandrea © Feandrea

Der extra hohe Rand sorgt bei Ihrem Hund für ein Gefühl von Geborgenheit und schützt ihn zugleich vor Zugluft und Kälte. Das abnehmbare Wendekissen besteht auf der einen Seite aus kuscheligem Plüsch und auf der anderen Seite aus Leinenimitat. Der Bezug kann einfach in der Waschmaschine gewaschen werden.

Jetzt bestellen

Preis: 34,99 Euro Marke: Feandrea Größen: 70 x 58 x 27 cm; 83 x 63 x 27 cm; 92 x 72 x 28 cm Material: Textil., Kunststoff Füllung: PP-Füllung Waschbarkeit: waschmaschinentauglich Bezug abnehmbar: ja

Welcher Platz eignet sich am besten für das Hundebett?

Viele Hunde werden zu Beginn mit ihrem neuen Bettchen fremdeln. Manchmal reicht es schon aus, das Hundebett woanders zu platzieren, damit der Vierbeiner sich doch damit anfreundet. Aber wo ist der richtige Platz dafür? Das hängt natürlich auch von Ihrem Hund ab. Falls er nachts in Ihrer Nähe bleiben möchte, ist ein Plätzchen im Schlafzimmer nicht verkehrt. Allgemein liegen Hunde gerne im Sonnenlicht, daher eignet sich auch ein Platz am Fenster. Ein allzu abgeschiedenes Plätzchen sollte es jedoch nicht sein, da Hunde mitbekommen wollen, was um sie herum geschieht.