Hier gibt‘s die schönsten Modelle

Lederhose statt Dirndl – die schönsten Modelle für Damen

Von: Julia Schuster

Viele Frauen lassen das Dirndl lieber im Schrank hängen und gehen stattdessen in der Lederhose aufs Oktoberfest. © Panthermedia / wernerimages

Immer mehr Frauen tragen mittlerweile lieber Lederhosen statt Dirndl auf dem Oktoberfest. Wo es die schönsten Modelle gibt, erfahren Sie hier.

Bis vor ein paar Jahren war der Dresscode auf der Wiesn noch klar definiert: Frauen gehen im Dirndl, Männer in der Lederhose. Mittlerweile tragen auch die Damen gerne Lederhosen auf dem Oktoberfest. Der wachsende Trend zaubert feminine Rundungen und setzt Frauenbeine perfekt in Szene. Wer das Dirndl lieber im Schrank hängen lässt, hat die Qual der Wahl. Denn die feschen Lederhosen gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Farben. Kombiniert mit einer schicken Trachtenbluse oder einem Mieder werden Sie so zum echten Hingucker. Einen besonders lässigen Look verleihen peppige Trachten-Shirts.

Das sind die Lederhosen-Trends für Damen 2023

Neben den üblichen Braun- und Schwarztönen dürfen die Lederhosen für Frauen auch etwas femininer daherkommen. Farben wie Grün oder Pink sind aktuell im Trend. Klassisch sind jedoch immer noch natürliche Farben mit bunten Stickereien als Highlights.

Traditionell werden die bayerischen Krachledernen (kurze Lederhosen) aus sämig gegerbtem Hirschleder gefertigt. Lederhosen für Frauen gibt es auch in Wildbock- oder Ziegenleder. Diese zeichnen sich durch Langlebigkeit und einen besonders hohen Tragekomfort aus.

Damen-Lederhosen sind in verschiedenen Längen erhältlich: Von der knappen Shorts bis zur langen Variante ist alles dabei.

Leder-Shorts betonen vor allem die Beine. Für diese sexy Variante braucht es etwas Mut und schlanke, makellose Beine. Diese Hosen sind vor allem bei jungen Madln beliebt.

Der klassischere Schnitt endet knapp über dem Knie und wirkt vorteilhafter als die aufreizenden Shorts. Die mittellange Lederhose betont die weiblichen Rundungen und zaubert einen wohlgeformten Po.

Die lange Variante endet unterhalb des Knies. Diese Lederhose eignet sich vor allem für kühlere Herbsttage.

Damit der Gesamt-Look nicht zu maskulin wird, sollten Sie die Trachtenhose mit einer femininen Bluse kombinieren. Dazu passen ein Janker oder eine Strickjacke. Bei den Schuhen ist alles erlaubt: von Ballerinas über Pumps bis hin zu derben Stiefeln.

Hier gibt‘s die schönsten Modelle

Lederhosen für Damen gibt es in den verschiedensten Längen und Farben. © Krüger, Otto Produktbilder

Krüger:

OTTO:

Amazon:

