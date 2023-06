Pre Prime Day Angebote: TVs, Soundbars & Kopfhörer von LG

Von: Melanie Staudacher

Am 11. und 12. Juli ist es endlich so weit: Der Amazon Prime Day steht an. Bis dahin warten müssen Sie nicht – Auf Amazon gibt es bereits jetzt Top-Angebote wie diese LG TVs.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Amazon Prime Day 2023 steht an: Am 11. und 12. Juli ist es so weit. Von Entertainment-Produkten über Haushaltsgeräte bis hin zu Werkzeugen sind zahllreiche Artikel für Prime-Mitglieder reduziert.

Doch Sie müssen nicht bis zum Prime Day warten. Amazon schenkt Ihnen jetzt schon Rabatte auf ausgewählte Artikel. Zum Beispiel sind gerade LG Fernseher im Angebot.

Kann ich auch ohne Prime Mitgliedschaft von den Angeboten profitieren? Nein, der Prime Day ist ein exklusives Event für Prime-Mitglieder, bei dem spezielle Rabatte und Angebote nur für diese Mitglieder verfügbar sind. Falls Sie noch kein Kunde sind, nutzen Sie das 30-tägige Testangebot von Amazon Prime.

LG Fernseher günstig bei Amazon

Weitere LG Deals

Weitere LG-Angebote finden Sie auf der Amazon-Produktseite.