LG-Fernseher bei OTTO: Top-Geräte stark reduziert – bis zu 60 % Rabatt

Von: Ömer Kayali

LG-Fernseher gehören zu den Spitzenmodellen auf dem Markt. Bei OTTO finden Sie jetzt mehrere zu reduzierten Preisen mit bis zu 60 Prozent Rabatt.

Hamburg – Wer nach einem herausragenden Fernseher mit bester Bildqualität sucht, wird derzeit bei OTTO fündig. Der Onlineshop bietet aktuell mehrere LG-Modelle in verschiedenen Größen zu reduzierten Preisen an. Dort sind die Fernseher teilweise schon zum halben Preis im Vergleich zur UVP erhältlich. LG gilt als einer der führenden Produzenten von Fernsehern. Die Bildschirme liefern erstklassige Bildqualität dank 4K-Auflösung oder Unterstützung von HDR. Bei der Stiftung Warentest haben unterschiedliche LG-Fernseher Bestnoten erhalten.

LG-Fernseher im OTTO-Sale: Welche Modelle sind im Angebot?

Welche LG-TVs sind im Sale erhältlich? OTTO hat Geräte mit LED- sowie OLED-Bildschirmen im Angebot in Größen zwischen 42 und 86 Zoll. Sie sparen bis zu 60 Prozent gegenüber des Listenpreises bei OTTO. Hier sind die Deals in der Übersicht:

Welche TV Größe ist die richtige? Die Wahl der richtigen Fernsehgröße hängt von verschiedenen Faktoren ab. Vor allem der Sitzabstand sowie die Größe des Raumes sind ausschlaggebend. Als Faustregel gilt: Je weiter der Sitzabstand ist, desto größer kann der Fernseher sein. Ein allgemeiner Richtwert ist, dass der Abstand etwa das 1,5- bis 2-fache der Bildschirmdiagonale betragen sollte. Zum Beispiel wäre das bei einem Fernseher mit 65 Zoll oder 164 Zentimetern Diagonale ein Abstand von rund 3 Metern.

Berücksichtigen Sie auch die Größe und Anordnung des Raumes, in dem der Fernseher stehen wird. Ein zu großer Fernseher in einem kleinen Raum kann überwältigend wirken, während ein zu kleiner Fernseher in einem großen Raum untergeht.

