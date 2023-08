Gibt es auch bei Tieren „Linkshänder“?

7 geniale Hacks für Linkshänder

Von: Nina Dudek

Teilen

Am 13. August ist der offizielle „Welttag der Linkshänder“. Zu diesem Anlass haben wir für alle mit einer linken Schokoladenseite hilfreiche Gadgets recherchiert. Bestimmt kennen Sie noch nicht alle.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, nämlich 90 Prozent, verwendet ihre rechte Hand zum Schreiben. Nur zehn Prozent bevorzugen die linke Hand. Spannend ist allerdings, dass viele hochbegabte Prominente ebenfalls „links ticken“. Manche Wissenschaftler glauben, dass linksseitig begabte Menschen kreativer sind – das wäre eine Erklärung, warum sich gerade in der Kunst, Musik- und Schauspielszene so viele Linkshänder finden ...

18 berühmte Persönlichkeiten, die ihr Leben „mit Links“ meistern

''Pretty Woman''-Schauspielerin Julia Roberts Hollywoodstar Angelina Jolie Alle Familienmitglieder der ''Simpsons'' aus der beliebten Comicserie Renaissance-Künstler & Genie Leonardo da Vinci Ausnahme-Gitarrist Jimi Hendrix Ex-Beatle Paul McCartney Pink – Rockröhre aus den USA Verwandlungskünstlerin & Musikerin Lady Gaga Kunstlegende Pablo Picasso Die US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama Fußball-Promis Mesut Özil, Arjen Robben und Joachim Löw

7 Nützliche Gadgets für Linkshänder: originell und alltagstauglich

1. Linkshänder Starter-Kit für Kinder

Design ohne Titel (2).jpg © Thalia

Bei Thalia bestellen

Das Linkshänder-Starterset für Kita und Grundschule ermöglicht es dem Kind von Anfang an, mit den passenden Werkzeugen zu arbeiten. Dadurch kann es sich optimal entfalten, positive Lernerlebnisse erfahren und bereits von Beginn an Freude am schulischen Umfeld finden.

2. Bambook – das nachhaltige Whiteboard

Bambook Classic Notizbuch © Amazon

Bei Amazon bestellen

Dieses Notizbuch lässt sich links oder rechtsherum verwenden. Das Beste: Mit dem löschbaren, wiederverwendbaren Bambook stoppen Sie unnötige Papierverschwendung. Schreiben Sie mit dem speziellen Marker auf den Whiteboard-Seiten, scannen Sie Ihre Notizen mit der Bambook App und löschen Sie Ihre Seiten für die Wiederverwendung.

3. Schul-Set für Linkshänder

Schul-Set für Linkshänder © Stabilo

Bei Amazon bestellen

Dieses Erstklässler-Set von Stabilo enthält den EASYgraph Linkshänder-Bleistift sowie einen Spitzer mit linkshändiger Drehrichtung sowie einen Radierer.

4. Mein Schäler, dein Schäler? Unser Schäler!

Kochblume Sparschäler für Links- und Rechtshänder © OTTO

Kartoffeln, Gurken, Spargel, Karotten ... Wenn‘s ums sparsame Schälen geht, muss ein Pendelschäler her. Nervig für Haushalte, in denen Links- und Rechtshänder leben: die meisten Moselle können nur „rechts“, ein zweiter Linkshänderschäler nimmt Platz weg. Die Lösung: der Y-Schäler für Links- und Rechtshänder!

Bei OTTO bestellen

5. Solinger Brotmesser mit Wellenschliff

Brotmesser für Linkshänder geschmiedet, 21 cm, mit Olivenholzgriff © Güde Solingen

Bei Amazon bestellen

Bei gängigen beidseitig geschliffenen Messerklingen haben Linkshänder keine Probleme, denn diese Universalmesser schneiden links- und rechts. Anders sieht es mit Brotmessern aus. Hier muss der Wellenschliff speziell für Linkshänder laufen, damit es Scheiben statt Krümel gibt.

6. Linkshänder Tastatur – Nummernblock links

Tastatur für Linkshänder mit USB-Anschluss © eBay

Für viele „Schreibtischtäter“ mit einer linken Schokoladenseite fühlt sich eine gängige Tastatur „falsch rum“ an. Diese spezielle Linkshänder-Tastatur ist quasi spiegelverkehrt und hat den Nummernblock auf der linken Seite.

Bei eBay bestellen

7. Leuchtende USB-Maus

Ultraleise kabellose Led-Maus mit USB-Empfänger © Amazon

Bei Amazon bestellen

Diese Maus ist für Links- und Rechtshänder – sieht aber so cool aus, dass sie unbedingt in diese Gadget-Liste muss. Kabellos und mit 15 verschiedenen LED-Lichtern ein echter Hingucker am Schreibtisch.

Was die Wissenschaft über Links- und Rechtshänder weiß

Schon in der Frühzeit hat es Links- und Rechtshänder gegeben, wie archäologische Funde von Waffen und Werkzeugen aus der Altsteinzeit, Höhlenmalereien und Skelettfunde belegen. Welche Hand ein Mensch bevorzugt, hängt dabei nicht allein von Einflüssen vor der Geburt und dem Geburtsmonat ab, sondern auch von genetischen Faktoren.

Bei Männern kommt Linkshändigkeit häufiger vor als bei Frauen, insbesondere wenn sie zwischen November und Januar geboren wurden. Wissenschaftler wissen außerdem, dass Linkshändigkeit zu etwa 25 Prozent vererbt wird.

Durch die Art der Gehirnorganisation haben Linkshänder einen Vorteil: Die Sprachregionen ihrer linken und rechten Hirnhemisphären kommunizieren besser miteinander im Vergleich zu Rechtshändern. Das bedeutet, dass Linkshänder möglicherweise besser mit Sprache umgehen können. Eine Studie der University of Oxford zeigt zudem ein leicht niedrigeres Risiko für Parkinson.

Gibt es auch bei Tieren „Linkshänder“?

Auch Tiere zeigen Vorlieben für eine bestimmte Körperseite, ähnlich wie Menschen. Dieses Phänomen nennen Fachleute „Lateralität“. Sie tritt bei verschiedenen Verhaltensweisen wie der Nahrungssuche, Greifen von Gegenständen und Sehen oder Riechen und Hören auf. Bekannte Beispiele sind Vögel, die im Flug einen bestimmten Flügel bevorzugen. Säugetiere wie Delfine und Affen zeigen ähnliche Neigungen.

Kann man von Links- auf Rechtshänder umschulen?

Grundsätzlich ist es möglich als Linkshänder auf die rechte Hand umzuschulen, aber es ist in der Regel keine einfache oder natürliche Umstellung. Die Händigkeit einer Person wird durch ihre biologische Veranlagung und die Funktionsweise des Gehirns bestimmt. In den meisten Fällen entwickelt sich die Händigkeit im Kindesalter und bleibt dann im Erwachsenenalter konstant. Bei Sportlerinnen und Sportlern etwa beim Fußball oder Basketball ist es üblich, den schwächeren Fuß oder die schwächere Hand zu trainieren.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.