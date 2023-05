frats aus „Die Höhle der Löwen“ – Wo kann man die selbstkühlenden Becher kaufen?

Bekannt aus der Vox-Show

In Staffel 13 von „Die Höhle der Löwen“ stellen drei Studenten ihre selbstkühlenden frats-Becher vor. Wo kann man die innovativen Partybecher kaufen?

Jeder hatte schon mal auf einer Party einen dieser roten Plastikbecher in der Hand. Und wohl jeder kennt die Probleme, welche diese verursachen: Vor allem im Sommer ist das Kaltgetränk nach kurzer Zeit lauwarm und quasi ungenießbar. Eiswürfel? Die verwässern nur den Geschmack (und bei Bier sowieso ein absolutes No-Go!). Darüber hinaus verursachen die Becher Unmengen an Plastikmüll. Umweltfreundlich und nachhaltig sieht anders aus. Die Erfinder der frats-Becher wollen diese Probleme aus der Welt schaffen. In der 13. Staffel der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ stellten sie ihre Innovation vor. Die frats-Mehrwegbecher sind bereits im Handel erhältlich.

frats selbstkühlende Mehrwegbecher aus „Die Höhle der Löwen“: Wo kann man sie kaufen?

Aktuell können Sie die frats-Becher bei zwei Händlern erwerben: Bei Amazon und im Netto-Onlineshop. Hier sind die Deals:

frats-Becher aus „Die Höhle der Löwen“: Die Idee kam beim Bierpong

Den drei jungen Gründern, Felix Kruse, Frederic Redmann und Raul Seidenfuss ist die Idee beim Bierpong gekommen. Wenn das Spiel sich lange zieht, werden die Getränke zu warm. Die frats-Becher haben eine Kühlflüssigkeit zwischen den Becherwänden, die dafür sorgt, dass der Drink kühl bleibt, auch wenn die Bierpong-Athleten länger das Ziel nicht treffen. Dazu müssen die Becher mindestens zwei Stunden im Gefrierfach aufbewahrt werden.