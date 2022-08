Unerträgliche Hitze zu Hause? Diese 4 Mini-Klimageräte schaffen Abkühlung

Von: Ömer Kayali

Klimageräte gibt es auch in kleinen Ausführungen. © nikkytok/PantherMedia

Halten Sie die Wärme in Ihrer Wohnung oder im Haus nicht mehr aus? Mini-Klimageräte können Abhilfe schaffen. Wir stellen hier vier Modelle vor.

Anhaltende Hitzewellen sind im Sommer auch in Deutschland keine Seltenheit mehr. Ob im Büro oder zu Hause führt das dazu, dass es sich auch drinnen stark erwärmt und man sich nach jeglicher Form der Abkühlung sehnt. Am einfachsten funktioniert das wohl mit einem Ventilator, wobei dieser im Prinzip nur die vorhandene warme Luft aufwirbelt – immerhin ist der Wind bei extremer Hitze sehr angenehm. Doch wer sich innerhalb der eigenen vier Wände wirklich abkühlen will, der sollte ein Klimagerät in Erwägung ziehen. Dieses senkt die Temperatur im Raum, indem sie die Luft durch ein Kühlaggregat. Es bedarf nicht einer aufwendigen Installation eines großen Geräts. Es gibt auch Mini-Klimageräte in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen. Eine weitere Alternative sind Turmventilatoren mit Wasserkühlung.

Aktuell hat eBay eine Auswahl an neuen Mini-Klimageräten im Angebot. Wir haben die besten Deals herausgesucht – sowohl günstigere als auch höherpreisige Modelle – die wir im folgenden Abschnitt vorstellen.

TaoTronics Turmventilator – für 33,99 €

TaoTronics Turmventilator. © TaoTronics

Preis 33,99 € Zustand neu Maße 30 x 30 x 91 cm Gewicht 3,15 kg Stufen 3 Ventilatorgeschwindigkeiten Modi Normal, Natürlich, Schlaf Oszillationsbereich 65° Geräuschpegel 44 dB Fernbedienung ✔️ Timer ✔️

Hoberg Klimagerät– für 119,90 € statt 299,90 €

Hoberg Luftkühler. © Hoberg

Preis 119,90 € statt 299,90 € Zustand neu Maße 39,6 x 41,3 x 92,6 cm Gewicht 11,5 kg Stufen 4 Geschwindigkeitsstufen Modi Normal, Brise, Schlafmodus Füllvermögen Wassertank 7 l Geräuschpegel 65 dB Fernbedienung ✔️ Timer ✔️ Abluftschlauch ❌

Juskys 3-in1-Klimagerät – für 179,99 €

Juskys Klimagerät. © Juskys

Preis 179,99 € Zustand neu Maße 35 x 35 x 70 cm Gewicht keine Angabe Stufen 2 Ventilatorgeschwindigkeiten Modi Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung Geräuschpegel 65 dB Fernbedienung ✔️ Timer ✔️ Abluftschlauch ✔️

Monzana Mini-Klimaanlage – für 214,95 € statt 398,95 €

Monzana Klimaanlage. © Monzana

Preis 214,95 € statt 398,95 € Zustand neu Maße 35 x 33 x 70 cm Gewicht 28 kg Stufen – Modi Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, Heizen, Schlafmodus Geräuschpegel 65 dB Fernbedienung ✔️ App-Steuerung ✔️ Timer ✔️ Abluftschlauch ✔️

Wohin mit dem Abluftschlauch?

Wenn Sie sich für ein Klimagerät mit einem Abluftschlauch entscheiden, müssen Sie bedenken, dass dieses in der Nähe eines Fensters platziert werden muss. Eine Alternative gibt es hierzu leider nicht. Die warme Luft wird über den Abluftschlauch nach draußen abtransportiert. Falls das in Ihrem Heim nicht möglich ist, können Sie sich ein Klimagerät zulegen, welches ohne funktioniert.