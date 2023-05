iPhone 14 oder iPhone 14 Plus: Was genau sind die Unterschiede?

Von: Ömer Kayali

Mit der iPhone 14-Serie wird erstmals ein neues Modell eingeführt: das iPhone 14 Plus. © Apple

Das iPhone 14 Plus ist eine brandneue Kategorie unter den Apple-Smartphones. Was es zu bieten hat und wo die Unterschiede zum iPhone 14 liegen, erläutern wir in diesem Artikel.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Apple ein kleineres und günstigeres iPhone Mini. Beim iPhone 14 geht das Unternehmen jedoch einen anderen Weg. Statt dem kompakteren Modell steht Apple-Nutzern in diesem Jahr das neue iPhone 14 Plus zur Auswahl. Der markanteste Unterschied liegt auf der Hand: Das Plus-Modell ist nämlich deutlich größer. Aber das ist nicht die einzige Eigenschaft, die anders ist als bei der Standard-Ausführung.

iPhone 14 Plus: Das sind die Unterschiede zum iPhone 14

Das iPhone 14 Plus ist eine preiswerte Möglichkeit, die Größe eines iPhone 14 Pro Max zu bekommen, ohne den hohen Aufpreis für die bessere Hardware zu bezahlen. Der Bildschirm ist 6,7 Zoll groß, während das Standard-Modell lediglich über ein 6,1-Zoll-Display verfügt. Das bedeutet auch, dass die Plus-Version etwas schwerer ist – allerdings nur knapp 30 Gramm, was kaum bemerkbar ist.

Was die Performance und die verbaute Hardware betrifft, sind zwischen dem iPhone 14 Plus und dem Standard-Modell fast keinerlei Unterschiede gegeben. Erwähnenswert ist aber die Akkuleistung. Da das iPhone 14 Plus größer ist, hat auch der verbaute Akku mehr Platz, was sich wiederum in einer längeren Nutzungsdauer bemerkbar macht. Laut Hersteller hält das iPhone 14 Plus bei der Videowiedergabe sechs Stunden länger durch als das normale iPhone 14.

iPhone 14 versus iPhone 14 Plus: Gegenüberstellung der Unterschiede

iPhone 14 Plus © Apple

iPhone 14 iPhone 14 Plus Display-Größe 6,1 Zoll 6,7 Zoll Auflösung 2532 x 1170p 2778 x 1284p Gewicht 172 g 203 g Maße 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 160,8 x 78,1 x 7,8 mm Videowiedergabe bis zu 20 Stunden bis zu 26 Stunden Videowiedergabe (gestreamt) bis zu 16 Stunden bis zu 20 Stunden Audiowiedergabe bis zu 80 Stunden bis zu 100 Stunden Schnelles Aufladen Bis zu 50 % in 30 Minuten Bis zu 50 % in 35 Minuten

iPhone 14 Plus: Wie viel kostet es?

Für das iPhone 14 Plus müssen Nutzer mit einem Aufpreis von 150 Euro gegenüber dem Standard-Modell rechnen. Die günstigste Variante des iPhone 14 Plus kostet zum Start 1.149,- Euro. Das normale iPhone 14 kostet 999,- Euro.

iPhone 14 Plus: Für wen lohnt sich das Handy?

Wer schon immer ein iPhone mit einem größeren Display haben wollte, ohne den hohen Preis für das Premium-Modell bezahlen zu müssen, für den dürfte das iPhone 14 Plus durchaus interessant sein. Für Besitzer eines iPhone 13 wäre es wohl auch lediglich ein Upgrade der Bildschirmgröße, da die Hardware keine größeren Verbesserungen bietet – höchstens für absolute Smartphone-Experten, die auf jedes Detail Wert legen.