Modetrends 2023: Das ist diesen Sommer angesagt

Von: Julia Schuster

Teilen

Bereit für die nächste Shoppingtour? Das sind die Modetrends im Sommer 2023. © PantherMedia / IgorVetushko

Wie jedes Jahr hält auch der Sommer 2023 einige neue Modetrends für uns bereit. Hier erfahren Sie, was jetzt angesagt ist.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Mode vom letzten Jahr ist schon längst wieder out, die Klamotten passen oder gefallen nicht mehr: Standen Sie auch schon mal vor einem gefüllten Kleiderschrank und dachten sich, dass Sie nichts, absolut gar nichts, zum Anziehen haben? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Frauen auch. Damit es Ihnen dieses Jahr nicht so ergeht, erfahren Sie hier, was diesen Sommer angesagt ist. Zudem erhalten Sie einige Produktempfehlungen für Kleidung, Accessoires, Schuhe und Bademode.

Y2K feiert 2023 ein Comeback

Lascana Crop-Top, Apricot Druckkleid, Tom Taylor Denim Jeansjacke © Otto Produktbilder

Absolut in ist dieses Jahr der sogenannte Y2K-Trend, sprich: Die Mode aus den 2000ern ist zurück. Lange Zeit galt der damalige Style als Mode-Fauxpas. Gerade Millennials bereuten oftmals ihre Outfits aus ihren Teeniezeiten. Das ist jetzt vorbei, denn der Trend von damals ist in einer verbesserten Version zurückgekehrt. Ein Comeback feiern zum Beispiel Baggy-Hosen, Hüftjeans, Crop Tops, Jeansjacken und enge Minikleider. Bunte Farben und wild gemusterte Prints sorgen für den nötigen Pep.

Gabor Umhängetasche, Lacoste Schultertasche, Comma Sonnenbrille, FeelGlad Sonnenbrille © Otto Produktbilder

Als Accessoires dienen kleine Taschen wie Baguette-Bags, große Sonnenbrillen mit bunten Gläsern, Kopftücher und auffällige Haarklammern. Wer noch alte Schmetterlings-Haarclips aus der Kindheit in der Schublade liegen hat, darf sie jetzt wieder auspacken. Denn sie gelten mit dem neuen Y2K-Trend wieder als stylische Accessoires. Die Schuhe fallen durch die breiten Sohlen auf.

Was bedeutet „Y2K“? Die Abkürzung „Y2K“ steht für „year 2 Kilo“ (2 Kilo = 2000), also das Jahr 2000. Ursprünglich bezeichnete das Kürzel ein Computerproblem zum Jahrtausendwechsel. Viele PCs konnten aufgrund eines Programmierfehlers die neue Jahreszahl nicht anzeigen. Dieser Bug wurde auch als „Year 2 Kilo Bug PC Problem“ oder als „Y2K Bug“ bezeichnet. In Erinnerung an dieses Problem aus den 2000ern heißt der gegenwärtige Modetrend ebenfalls „Y2K“.

Top modern im Sommer 2023: transparente Stoffe

Alba Moda Shirtbluse, Tommy Hilfiger Plisseerock, Alba Moda Hemdbluse © Otto Produktbilder

Diesen Sommer sind transparente Kleidungsstücke besonders beliebt. Kleider, Röcke und Oberteile gewähren durch durchsichtige Chiffon-Stoffe oder Mesh-Einsätze sinnliche Einblicke. Zu den absoluten Must-Haves zählen vor allem transparente Blusen. Für darunter eignet sich beispielsweise ein Bralette (ja, auch Bralettes sind wieder in) oder – wer etwas mutiger ist – ein Spitzen-BH.

Skinny Jeans oder Oversized Denim? Beides!

Only Weite Jeans, Aniston Casual Jeans, Cipo & Baxx Röhrenjeans, QueenKerosin A-Linien-Rock © Otto Produktbilder

Während die Hosen in den letzten Saisons immer weiter wurden, folgt jetzt der Gegentrend: Skinny Jeans sind wieder in. Idealerweise kombinieren Sie diese mit weiten Oberteilen. Aber keine Sorge, Sie müssen Ihre alten Wide Leg Jeans nicht entsorgen. Auch dieses Jahr liegen Sie mit weiten Hosen voll im Trend. Vor allem helle Farben wie Weiß, Creme oder Beige sorgen für einen sommerlichen Look. Besonders lässig ist der Skater-Look. Diese Jeans sitzen tief auf der Hüfte und sind an den Beinen locker und weit geschnitten.

Die Cargo-Jeans überzeugt mit stylischen Taschen an den Seiten der Hosenbeine. Jeans-Hemden, -Jacken oder -Kleider kommen im Oversized-Look daher. Ein weiterer Jeans-Trend diesen Sommer sind Maxiröcke, kombiniert mit beispielsweise einem Crop Top und einer lässigen Lederjacke im Biker-Look.

Diese Schuhe sind 2023 angesagt

Rieker Clog, Call it Spring Riemchensandalette, Inselhauptstadt Loafer, ekonika Pumps © Otto Produktbilder

Ein weiteres Comeback dieses Jahr: Clogs. Die Holzschuhe haben sich längst von ihrem altbackenen Image verabschiedet. Stattdessen überzeugen sie jetzt mit eleganten Absätzen und Verzierungen. Ein weiterer Schuhtrend sind Loafer-Schuhe. Die bequemen Halbschuhe gibt es in verschiedenen Farben von Weiß über Beige und Braun bis Bordeaux. Etwas femininer dagegen kommen die Kitten Heels daher. Die Schuhe mit den kleinen Absätzen – nicht mehr als 5 cm – können Sie sowohl mit Kleidern oder Röcken als auch mit Hosen kombinieren.

Ein weiteres Must-have dieses Jahr sind Square Toe Shoes, die unseren Zehen endlich genug Freiraum bieten. Immerhin mussten wir unsere Zehen lange genug in enge Schuhspitzen quetschen. Und last but noch least: klobige Schuhe. Influencer und Stars sieht man 2023 häufig mit diesen Modellen an den Füßen. Die dicken Sohlen zieren vor allem Loafer-Schuhe und Boots.

Bikini oder Badeanzug? Diese Bademode ist im Trend

Next One-Shoulder-Badeanzug, Bruno Banani Badeanzug, s.Oliver Bandeau-Bikini, Venice Beach Triangel-Bikini © Otto Produktbilder

Die gute Nachricht: Sie müssen sich nicht zwischen Bikini und Badeanzug entscheiden. Denn beide sind diesen Sommer modern. Bei Badeanzügen fällt der extra hohe Beinausschnitt auf, der schon in den 90ern hip war. Durch den hohen Ausschnitt wirken die Beine länger und schlanker. In Kombination mit einem asymmetrischen Schnitt liegen Sie damit voll im Trend. Auch One-Shoulder-Badeanzüge sind diese Saison sehr gefragt.

Wer einen Bikini bevorzugt, setzt dieses Jahr auf Criss-Cross. Dabei werden die Schnüre, die normalerweise auf dem Rücken zusammen gebunden werden, einmal schräg um die Taille gewickelt. Das verleiht der Trägerin einen sportlichen und sexy Look. Noch ein Comeback: Bandeau-Bikinis sind wieder in. Die trägerlosen Oberteile verhelfen zu nahtlos gebräunten Schultern.