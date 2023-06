Nachhaltigkeit: Das sind die Lieblings-Produkte der Redaktion

Einkaufen mit grünem Gewissen: am besten regional und saisonal © Sarayut Thaneerat/PantherMedia

Kaum ein Begriff bewegt die Menschheit derzeit so sehr, wie Nachhaltigkeit. Fragen Sie sich auch, bei welchen Produkten sie sinnvoll ist? Die Redaktion stellt Ihnen heute ihre Favoriten vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sie würden gerne nachhaltig leben und damit sich und Ihrer Umwelt etwas Gutes tun? Gar nicht so einfach, wenn man die Diskussion um dieses breitgefächerte Thema unter die Lupe nimmt.

Was genau ist überhaupt nachhaltig? Wo liegen die Grenzen zwischen einem nachhaltigen und einem nicht nachhaltigen Produkt?

Im Handel werben immer mehr Hersteller mit dem Begriff „nachhaltig“. Da dieser rechtlich nicht geschützt und genau definiert ist, kann theoretisch alles unter diesem Deckmantel „grün gemacht“ werden. Welche Auflagen und Kontrollen dahinter stehen und was genau überhaupt an einem Produkt nachhaltig ist, liegt oft im Dunklen.

Nachhaltigkeit fängt vor der Haustür an

Natürlich ist es vereinfacht gesagt besser eine „nachhaltige“ Bio-Mango aus einem Fairtrade-Handel aus Sri Lanka zu kaufen als eine kostengünstige aus peruanischem Massenanbau. Doch die Frage bei beiden stellt sich: Ist das nachhaltig? Beide müssen verladen, transportiert, nach Europa eingeflogen und hier gekühlt weitertransportiert und gelagert werden.

Ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass es gerade bei Lebensmitteln oft mit der Nachhaltigkeit so eine Sache ist ....

Das kleine Einmaleins für eine nachhaltige Produktauswahl

Regional erzeugte oder angefertigte Produkte kaufen, statt Importware.

erzeugte oder angefertigte Produkte kaufen, statt Importware. Saisonal kaufen : Öfter mal auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen das kaufen, was gerade hierzulande reif ist.

: Öfter mal auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen das kaufen, was gerade hierzulande reif ist. Es muss nicht immer neu sein : generalüberholte „wie neu-Artikel“ von eBay refurbished sind die nachhaltige Einkaufswahl.

: generalüberholte „wie neu-Artikel“ von eBay refurbished sind die nachhaltige Einkaufswahl. Man kann (fast) alles richten : ob Handydoktor, Änderungsschneiderei oder Werkstatt-Café – wer ein bisschen recherchiert, findet erstaunlich viele Möglichkeiten, Dinge richten zu lassen – statt wegzuwerfen und neu zu kaufen.

: ob Handydoktor, Änderungsschneiderei oder Werkstatt-Café – wer ein bisschen recherchiert, findet erstaunlich viele Möglichkeiten, Dinge richten zu lassen – statt wegzuwerfen und neu zu kaufen. Anbieter vor Ort: Das Internet macht vieles möglich. So können auch kleine Unternehmen und Manufakturen mit einem Webshop ihre Produkte anbieten. Bequem für Sie als Kunden, besser für die Nachhaltigkeit als lange Transportwege weit entfernter Produzenten.

Viele Experten sind sich darum einig: Wer nachhaltig kaufen will, sollte regionale Produkte wählen. Das ist nicht immer möglich – aber öfter als Sie denken.

Die Redaktion hat sich anlässlich des „Tags der Nachhaltigkeit“ am 5. Juni zusammengesetzt und ihre nachhaltigen Favoriten für Sie zusammengestellt: Produkte aus ganz unterschiedlichen Kategorien, die nachhaltig im Sinne von regional, saisonal und langer Lebensdauer sind.

Geldbeutel made in Bavaria: Hodalump & Ratschkatl

Die Ledergeldbeutel aus Bayern werden mit der Zeit immer schöner. © Amazon

„Der Geldbeutel, der mit der Zeit immer schöner wird.“ So bewirbt das kleine Unternehmen aus dem Bayerischen Mehring seine handgefertigten Ledergeldbörsen. Gibt‘s für Damen (die „Ratschkatln) und Herren (die Hodalump‘n)

Damen-Geldbörse 59,95 €

Herren-Geldbörse 34,95 € statt45 €

Beauty babe: Gesichtspflege im Herzen von Bayern

BEAUTY babe Gesichtspflege-Set Skin Care Routine Set, © Beauty babe

Kurze Transportwege, Firmensitz in München und alles in Familienhand. Die Geschwister Lisa und Moritz beschreiben ihre Beautyprodukte so: unkompliziert, nachhaltig, einfach, hochwirksam und effektiv. Bestes für die Haut, mit bestem Gewissen, wenn es um den CO₂-Fußabdruck geht.

Gibt‘s bei OTTO

Sommerdecke für federleichte Gemütlichkeit

VERDA Sommerdecke von Third of Life © Third of Life

Super weich und anschmiegsam, ideal für Allergiker und atmungsaktiv sowie feuchtigkeitsregulierend. Diese Wohlfühldecke schenkt Plastikflaschen ein neues Leben. Für Füllung und Bezugs werden pro Decke über 100 PET-Flaschen recycled und zu federleichten Hohlfasern mit außergewöhnlicher Füllkraft verarbeitet.

Jetzt 49,95 € statt69,95 €

My Esel: Das E-Holz-Kultbike aus „Die Höhle der Löwen“

29“ MY ESEL E-Mountainbike © eBay

In der Gündershow „Die Höhle der Löwen“ sorgte das E-Bike My Esel aus Holz für Aufsehen. Das Gründerduo Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer verarbeiten für ihre Premiumbikes ausschließlich regionale, zertifizierte Hölzer. Gefertigt wird jedes Unikat in Österreich von lokalen Handwerkern.

E-Mountainbike bei eBay

Lokale Lieblinge: regionale Köstlichkeiten bei Amazon

Lebensmittel von lokalen Händlern und regionalen Partnern © Amazon

Wussten Sie, dass Amazon auch eine eigene Lebensmittelabteilung hat? Amazon fresh ist der Supermarkt von Amazon und bietet mit den „Lokalen Lieblingen“ Lebensmittel aus Ihrer Region – je nachdem, welche Adresse Sie im Account hinterlegt haben. Ob Eis, frisches Brot, Salat oder Käse und Fleisch.

Zu Amazons lokalen Lieblingen