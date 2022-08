Nass-Trockensauger: Die clevere Lösung für Garage, Garten & Haushalt

Von: Nina Dudek

Hier hilft nur noch ein Nass-Trockensauger. © JaCrispy/PantherMedia

Nass-Trockensauger gelten als Alleskönner unter den Werkstattsaugern. Sie sind immer dann gefragt, wenn es schmutzig und nass ist. Aber: Was ist ein Nass-Trockensauger und wann lohnt sich die Anschaffung?

Ärmel hochgekrempelt und los: den nassen Putz von der Kellerwand schlagen, Pflanzen umtopfen mit dem üblichen Chaos oder die zerbrochene Glasflasche samt Inhalt entfernen – hier stoßen haushaltsübliche Staubsauger schnell an ihre Grenzen.

Nicht so Nass-Trockensauger. Diese Powerpakete können nämlich nicht nur Staub, Krümel und anderen trockenen Schmutz aufsaugen, sondern auch groben und nassen Schmutz wie Blumenerde. Diese Eigenschaft macht sie zu idealen Helfern in Keller, Haushalt und Außenbereich. Insider verwenden sie im Herbst sogar als Laubbläser oder Laubsauger.

Wie funktioniert Nass-Trockensauger

Wie der Name schon sagt, sind Nass-Trockensauger Experten für trockenen und nassen Schmutz. Doch was läuft hier anders als beim normalen Staubsauger?

Die meisten Nass-Trockensauger funktionieren nach dem sogenannten Kesselprinzip. Wie alle Sauger wird Schmutz über den Luftstrom in einem Saugrohr ins Innere des Gerätes befördert. Doch hier liegt der Unterschied: Nass-Trockensauger trennen in zwei separaten Auffangbehältern trockenen Schmutz von Flüssigkeiten. Beide Auffangbehälter können einfach entleert werden, wobei hochwertige Geräte einen Überlaufschutz für Flüssigkeiten mit Abschaltautomatik haben, um Überlaufen zu verhindern.

Die meisten Modelle arbeiten mit Schmutzfangbeuteln für ein hygienisches Entleeren. Wie beim Haushaltsstaubsauger auch müssen diese regelmäßig gewechselt werden, dasselbe gilt für spezielle Filterkartuschen, die bei feinem Schleifstaub zum Einsatz kommen.

Nass-Trockensauger von Kärcher: Klassiker mit Strom

Nass-Trockensauger mit Strom und viel Leistung. © Amazon

Unbegrenzte Laufzeit dank Strom aus der Steckdose. Der Nass-Trockensauger der bekannten Marke Kärcher ist ein Klassiker mit 1.000 Watt Leistung. Nassaugen funktioniert hier ohne Filterwechsel mit wiederverwendbarem Patronenfilter.

✔️ Blasfunktion für schwer zugängliche Bereiche oder Laub ✔️ Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil ✔️ Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs ✔️ Behältergröße 17 Liter ✔️ Gewicht 4,5 kg ✔️ Nur 68, 51 € statt 89,99 €

Ein Segen für Allergiker Das Wasser im Tank kommt Allergikern zugute, denn es bindet Staub, Allergene und andere Feinteile, die bei den meisten Staubsaugern ohne Spezialfilter wieder zurück in die Raumluft gelangen.

Nass-Trockensauger mit Luftumkehr

Viele Nass-Trockensauger können nicht nur mit Unterdruck Schmutz und Wasser einsaugen, sondern Staub und trockene Verunreinigungen wegblasen. Besonders praktisch, um Staub aus unzugänglichen Bereichen herauszupusten. Auch lassen sich so grobe Teile zunächst in einer Ecke auf einen Haufen blasen und mit der Kehrschaufel einsammeln, bevor der Sauger zum Einsatz kommt. Das spart Kapazitäten im Auffangbehälter. Diese Funktion macht aus einem Nass-Trockensauger im Handumdrehen den perfekten Laubbläser.

Nass-Trockensauger mit Akku sind maximal flexibel. © Amazon

Mit nur 3,5 Kilogramm Gewicht, großem Behälter und langlebigem Power X-Change Akku-System ist dieser Nass-Trockensauger von Einhell ein idealer Begleiter für den Garten oder die Garage. Dank der Luftumkehr lässt er sich so auch noch außerhalb der Reichweite von Stromkabel und Steckdose als Laubbläser einsetzen - oder mit zum Schrebergarten nehmen.

✔️ Unendlicher Aktionsradius mit Akku-Betrieb ✔️ Alle Power X-Change Akkus können bei allen Power X-Change-Geräten genutzt werden ✔️ Integrierter Tragegriff für bequemen Transport ✔️ Mit Schmutzfangbeutel ✔️ Behältergröße 20 Liter ✔️ 61,81 € statt 84,95 €

Nass-Trockensauger: Einsatzbereiche & Anwendungen

Ein Gerät, viele Möglichkeiten. Dieser Schmutz lässt sich mit einem Nass-Trockensauger ganz einfach beseitigen:

Blumenerde, Laub, Pflanzenreste z. B. aus Kellerschächten

Verstopfte Abflussrohre

Spitze Gegenstände wie eine zerbrochene Glasflasche inklusive Flüssigkeit

Gesundheitsschädliche oder gefährliche Stoffe

Auto-Innenräume

Werkstatt-Schmutz oder Garagen-Dreck

Nass-Trockensauger: Was ist besser, Akku oder Strom?

Die Antwort richtet sich ganz danach, wo Sie das Gerät einsetzen möchten. Geräte, die über ein Kabel mit Strom aus der Steckdose versorgt werden, haben eine unbegrenzte Laufzeit, ihr Aktionsradius ist aber eingeschränkt. Akku-Geräte müssen zwar nachgeladen werden, sind aber überall einsatzbereit, beispielsweise auch im Schrebergarten oder in der hintersten Ecke des Grundstücks.

Nass-Trockensauger für die mobile Anwendung

Was auf Baustellen und in Großwerkstätten bereits gang und gäbe ist, hält auch im Hobby- und Heimwerkerbereich Einzug: tragbare Nass-Trockensauger. Diese flexiblen Helfer lassen sich mit Tragegurten auch an schwer zugänglichen Stellen, wie beispielsweise auf Leitern einsetzen. Für den Hausgebrauch gibt es allerdings noch wenig leistungsstarke Modelle – bis auf diese Ausnahme von Starmix.

Nass-Trockensauger zum Tragen für schwer zugängliche Bereiche. © avantrado.shop

Laut Hersteller zählt der hier verwendete CAS-Akku zu den weltweit leistungsfähigsten Akku-Systemen der Branche mit enormer Saugleistung. Mit einem Tragegurt lässt sich das 4,2 Kilogramm leichte Gerät über die Schulter hängen und ist so immer und überall zur Stelle.

✔️ Optimal geeignet für schnelle, mobile Einsätze ✔️ Geringes Gewicht und der Tragegurt erleichtern die Arbeit in umständlicheren Situationen ✔️ QUIX-System für schnelleren, sicheren und einfacheren Wechsel von Werkzeugmuffe und Griffrohr ✔️ Praktische Blasfunktion ✔️ Mit Schmutzfangbeutel ✔️ Kabellos, ausgestattet mit CAS-Akku-System ✔️ 139 €

Nass-Trockensauger: Wann lohnt sich die Anschaffung?

Gerade für Hausbesitzer mit eigenem Garten gibt es viele Einsatzbereiche, bei denen sich ein Nass-Trockensauger lohnt. Das beginnt bei ganz alltäglichen Missgeschicken wie der zerbrochenen Wasserflasche mit vielen Scherben, die schnell beseitigt werden muss, bis hin zum Einsatz als Laubbläser im Garten. Der verstopfte Spülmaschinen-Abfluss ist mit einem solchen Gerät ebenso schnell und hygienisch wieder frei, wie der Teppich im Auto nach der Fahrt zum Biomüll-Container. Immer dort, wo Sie nassen Schmutz entfernen müssen, lohnt sich ein Nass-Trockensauger. Denn ein normaler Staubsauger würde hier schnell unangenehm zu riechen beginnen.