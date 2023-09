Die neue NFL-Season startet: Bei diesen 2 Anbietern sehen Sie alle Spiele live

Von: Philipp Mosthaf

Das Ei fliegt endlich wieder! Wenn am 8. September die neue NFL-Saison startet, wartet auch auf die deutschen NFL-Fans eine große Änderung. © MikeOrlov / PantherMedia

Die NFL startet in die neue Saison 2023/24 und auf dem deutschen TV-Markt gibt es eine große Änderung. Hier sehen Sie alle NFL-Spiele live im TV und Stream.

Das Ei fliegt endlich wieder! Am 8. September (2:20 Uhr MEZ) erfolgt der Kick-Off der neuen NFL-Season 2023/24. Der amtierende Super-Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs, eröffnet gegen die Detroit Lions. Damit ist die Jagd nach den Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes endgültig eröffnet. Einige Wechsel haben die Mannschaftsstärken in der NFL wieder gehörig durcheinander gewirbelt. Auch auf die deutschen Football-Fans kommt eine gravierende Änderung zu: Die NFL wird erstmals in dieser Saison nicht mehr bei ranNFL zu sehen sein. Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat die Übertragungsrechte an RTL verloren. Zusammen mit DAZN teilt sich RTL die NFL im deutschen TV- und Streaming-Markt auf. Wer zeigt nun welche Spiele? Und wie viel kostet ein Abo für RTL+ und DAZN?

DAZN und RTL übertragen die NFL live im TV und Stream

Das bietet RTL: RTL ist der neue Free-TV-Partner der NFL. Mit Start der neuen Saison zeigt RTL am Sonntagabend zwei NFL-Spiele live und in voller Länge (19:00 Uhr und 22:25 Uhr). Hierbei handelt es sich um die besten Partien der jeweiligen NFL-Gameweek. Auch im Streaming ist die NFL bei RTL vertreten. RTL+ zeigt jeden Sonntag um 19:00 Uhr eine Highlight-Partie live und exklusiv. Auf der Streaming-Plattform startet auch der NFL-Abend jeden Sonntag. Ab 18:15 Uhr gibt es die Einstimmung auf die NFL mit einer Pre-Game-Show. Im Vergleich zu ranNFL wird sich für den deutschen TV-Zuschauer also nicht viel ändern am Sonntagabend, lediglich der Sender ist ein anderer. Mit Coach Esume, Björn Werner, Jan Stecker und Co. sind auch fast alle Experten von ranNFL zu RTL gewechselt.

Das bietet DAZN: DAZN wird auch weiterhin einen Großteil der NFL-Spiele übertragen, teilweise auch exklusiv. Der Streamingdienst zeigt wie gewohnt die Einzelspiele in der Nacht am Samstag-, Dienstag- und Mittwochmorgen deutscher Zeit. Zudem ist auch die US-Konferenz „RedZone“ mit Originalton zu sehen sowie eine deutsche Konferenzschaltung. Neben weiteren Matches am Sonntagabend zeigt DAZN ab sofort auch jeweils ein NFL-Spiel live und exklusiv um 19:00 Uhr und 22:25 Uhr. Mit dem NFL Gamepass, der nur über DAZN läuft, sehen NFL-Fans alle Spiele live. Die Post-Season sowie den Super Bowl zeigen sowohl RTL als auch DAZN.

NFL Season 2023/24 live sehen – Alles Wichtige zum RTL+ Abo

Das kostet ein RTL+ Abo: RTL+ hat natürlich weitaus mehr zu bieten als nur die NFL. Daneben gibt es die UEFA Europa League sowie die UEFA Conference League live und exklusiv. Aktuell können Sportfans sogar 35 Prozent auf RTL+ sparen – mit dem RTL+ Sport Season Pass. Bezahlen Sie nur 44,90 € statt 69,90 € für zehn Monate. Die Aktion ist noch bis 22. September 2023 gültig.

Das sind die Vorteile von RTL+:

Erleben Sie bis zu drei NFL-Spiele live auf RTL, eines davon exklusiv auf RTL+.

Für nur 44,90 Euro erleben Sie die NFL, sowie die komplette Saison der Europa League und der Conference League. Das ist ein satter Rabatt von 35 Prozent.

Alle Top-Spiele der UEFA Europa League und der Conference League sowie alle Beteiligungen mit deutschen Mannschaften.

Insgesamt 8 Einzelspiele sowie die Konferenz pro UEFA-Spieltag als - Live-Event-Stream auf RTL+ abrufbar.

Zugriff auf alle Inhalte und Features von RTL+ Premium sowie TV-Inhalte beliebter RTL-Formate bereits eine Woche vor Ausstrahlung im Free-TV.

NFL Season 2023/24 live sehen – Alles Wichtige zum DAZN Unlimited Abo

Diese 2 Möglichkeiten bietet DAZN: Beim Streaming-Anbieter DAZN können Sport-Fans aus mehreren Paketen wählen. Im Hinblick auf die NFL haben Sie die Wahl aus zwei verschiedenen Paketen: DAZN Unlimited und DAZN Super Sports. Mit DAZN Unlimited gibt es das volle Angebot von DAZN auf die Augen. Das heißt: Bundesliga, Champions League, internationaler Fußball, NFL, NBA, Darts und vieles mehr.

Die Vorteile und Kosten von DAZN Unlimited:

Bundesliga, Champions League, NFL, NBA, UFC, internationaler Fußball, UEFA Nations League, Frauen-Bundesliga, Women‘s Champions League, Darts und vieles mehr

DAZN Unlimited kann auf sechs Endgeräten installiert werden und läuft auf zwei Streams parallel.

35 % Rabatt auf den NFL Game Pass.

Sparen Sie 33 % im Jahresabo und zahlen Sie monatlich nur 29,99 €.

Die Vorteile und Kosten von DAZN Super Sports:

Erleben Sie internationalen Fußball inklusive NFL, NBA, Darts, GOLF, UFC und vieles mehr.

35 % Rabatt auf den NFL Game Pass.

Monatliche Kosten: 19,99 € pro Monat im Jahresabo.

NFL Season 2023/24: Alle Spiele live sehen – Der NFL Game Pass auf DAZN

Mehr Football geht nicht: Nur über DAZN können Football-Fans auch den originalen NFL Game Pass abonnieren. Sehen Sie alle Touchdowns, alle Tackles, alle Field Goals. Der NFL Game Pass zeigt alle NFL-Spiele in der regulären Saison sowie die Playoffs und natürlich den Super Bowl LVIII aus New Orleans. Darüber hinaus gibt es jede Menge Berichte und mehr. Das alles gibt es live und auf Abruf. Der NFL Game Pass kostet 43 Euro pro Monat bei vier Monaten Laufzeit.

Die Vorteile des NFL Game Pass:

Originaler US-Kommentar

Alle Spiele, auch am Donnerstag, Sonntag sowie das „NFL Monday Night Game“

Die originale RedZone jeden Sonntag

Alle Spiele an Thanksgiving und die Spiele in Europa

24/7 NFL Network

Alle Runden vom NFL Draft 2024

Jedes NFL-Spiel in voller Länge auf Abruf, sowie als 40-minütige Zusammenfassung mit allen Highlights

NFL Originals und Dokumentationen

Übrigens: Sie haben schon DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports abonniert? Dann sparen Sie 35 Prozent auf den NFL Game Pass.