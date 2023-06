Nintendo Switch OLED Zelda Edition – jetzt zum Tiefpreis kaufen

Von: Ömer Kayali

Die Nintendo Switch OLED in der Zelda Edition ist jetzt zum Tiefpreis bei eBay zu haben. © Nintendo (Montage)

Die Nintendo Switch OLED in der Zelda Edition ist jetzt zum Tiefpreis brandneu bei eBay erhältlich. Günstiger hat die Konsole kein andere Anbieter.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Nintendo Switch OLED ist die verbesserte Variante der beliebten Hybrid-Konsole. Dank des größeren OLED-Displays bietet sie im Handheld-Modus einen echten Mehrwert. Mit dem Release von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ hat Nintendo eine Sonderedition der Nintendo Switch OLED auf den Markt gebracht – mit goldenen Akzenten und im Zelda-Design. Regulär liegt der Preis bei 369,99 Euro. Bei eBay bekommen Sie die Konsole in brandneuem Zustand schon für 333 Euro – so günstig wie bei keinem anderen Händler.

Was kann die Nintendo Switch OLED?

Nintendo Switch OLED Zelda Edition © Nintendo

Neben dem größeren OLED-Bildschirm hat das Modell noch einige weitere Verbesserungen im Vergleich zur Standard-Version:

Die Nintendo Switch OLED hat einen breiteren Standfuß auf der Rückseite.

Der interne Speicher bietet mit 64 statt 32 Gigabyte doppelt so viel Speicherplatz.

Darüber hinaus lässt sich die Dockingstation der Switch OLED über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbinden und nicht nur ausschließlich über WLAN.

Nintendo Switch OLED Zelda Edition – Spiel ist nicht inkludiert

Was viele Nintendo- und Zelda-Fans wundert, ist, dass diese Sonderedition der Nintendo Switch OLED das Spiel nicht beinhaltet. Wer „Zelda: Tears of the Kingdom“ spielen möchte, muss es daher separat erwerben. Der Titel gilt schon jetzt als eines der besten Games für die Konsole und ist zudem ein heißer Anwärter auf „Game of the Year“-Auszeichnungen für 2023.

