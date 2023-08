Das sind die absoluten Top-Angebote für Sie

Notebooks für die Schule – bis zu 720 € Rabatt

Sparen Sie auf Notebooks von Acer, Lenovo, Samsung oder Apple beim großen „back to school“-Angebot. © Lenovo

Sparen Sie mit den „back to school“-Deals bei notebooksbilliger auf Marken-Laptops oder Notebooks von Acer, Samsung, Lenovo, HP oder Apple.

Unterricht mit dem Laptop verbessert die Qualität des Ler­nens. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung, wie der

Informationsdienst Wissenschaft idw berichtet. Der Unterricht wird immer mehr digitalisiert, das Lernen und Arbeiten findet gerade in den höheren Klassen oft am Laptop statt.

Allerdings kosten Laptops viel – gerade, wenn sie von renommierten Marken stammen. Mit dem aktuellen „back to school“-Angebot kommt notebooksbilliger.de allen entgegen. Laptops von Acer, Samsung oder HP gibt es gerade um viele Hundert Euro billiger.

Notebook oder Laptop: Was ist der Unterschied?

Umgangssprachlich werden die Begriffe „Notebook“ und „Laptop“ oft synonym verwendet, um einen tragbaren Computer zu beschreiben. Allerdings gibt es einige Nuancen und Unterschiede zwischen den beiden Begriffen, obwohl diese nicht immer eindeutig sind und im Laufe der Zeit weniger bedeutsam wurden.

Historisch gesehen waren „Laptops“ oft größer und schwerer, „Notebooks“ kompakter und leichter. Heutzutage sind die Unterschiede in Bezug auf Größe und Gewicht jedoch nicht mehr so ausgeprägt, da die Technologie fortschreitet. Begriffsverwendung: „Notebook“ findet vermehrt Anwendung in Europa, während in den USA eher der Begriff „Laptop“ üblich ist. Trotzdem werden beide Bezeichnungen oft gleichbedeutend verwendet.

Der Unterschied zwischen „Notebook“ und „Laptop“ ist also nicht so klar definiert wie früher, da die Technologie fortschreitet und tragbare Computer vielfältiger und leistungsfähiger geworden sind.

