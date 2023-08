Oktoberfest: Die Preise steigen – jetzt schnell eine Unterkunft für die Wiesn buchen

Von: Philipp Mosthaf

Das Oktoberfest findet vom 16. September bis 3. Oktober 2023 statt. Die Nachfrage nach Hotelzimmern und Unterkünften steigt. Buchen Sie schnell. Hier finden Sie die besten Angebote.

Am 16. September ertönen wieder die berühmten Worte „O‘zapft is“! Dann eröffnet Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit dem Fassanstich das diesjährige Oktoberfest. Wiesn-Fans aus der ganzen Welt strömen in den darauffolgenden zweieinhalb Wochen in die bayerische Landeshauptstadt und sorgen wieder für einen Ausnahmezustand. Das Oktoberfest ist das bekannteste Volksfest auf diesem Planeten. Alle wollen einen begehrten Tisch in einem der Wiesn-Zelte, alle wollen diese einmalige Atmosphäre erleben – und fast alle benötigen einen Schlafplatz. So ist es nur logisch, dass die Hotelpreise während des Oktoberfests in teilweise exorbitante Höhen steigen. Vereinzelt haben Anbieter wie booking.com noch gute Angebote.

Oktoberfest: Hotels und Unterkünfte – die besten Angebote

Auf diesen Portalen haben Sie aktuell noch gute Chancen, verhältnismäßig günstig für die Oktoberfest-Zeit eine Unterkunft zu buchen:

Oktoberfest: Nicht nur Hotels werden teurer – Maß Bier erreicht Rekordhoch

Dass die Wiesn noch nie ein günstiges Unterfangen war, ist landläufig bekannt. Schon immer waren die Preise für eine Maß Bier sehr hoch. In diesem Jahr drehen die Wiesn-Wirte erneut an der Preisschraube. Auf dem Oktoberfest 2023 soll die Maß zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten. Der Durchschnittspreis in den Festzelten liegt wohl bei 14,50 Euro.

Was kostet ein Platz im Wiesn-Zelt auf dem Oktoberfest?

Grundsätzlich ist der Eintritt auf das Oktoberfest kostenlos – und damit sind auch Plätze in den Festzelten frei. Da der Andrang – insbesondere an den Wochenenden – traditionell recht groß ist, sind die Wiesn-Zelte auch immer recht schnell überfüllt. Wer keine Reservierung hat, hat Pech und muss warten. Die gute Nachricht: Ein Teil der Wiesn-Tische wird freigehalten und kann nicht reserviert werden. 25 Prozent aller Plätze in den großen Zelten dürfen nicht reserviert werden. An den Wochenenden und am 3. Oktober sind hier bis 15 Uhr die Hälfte aller Sitzplätze frei für Spontanbesucher, danach immer noch 35 Prozent. Bei schönem Wetter lohnt sich ein Besuch in den zahlreichen Biergärten. Hier sind keine Reservierungen möglich.

Oktoberfest: Kann ich auch einen Tisch für die Wiesn reservieren?

Die großen und kleine Zelte bieten Reservierungen an. Für das Oktoberfest 2023 sind Sie allerdings leider zu spät. Die Reservierungsmöglichkeiten beginnen meist schon im Frühjahr. Spätestens im April und Mai sind dann alle gute Wiesn-Tische vergriffen. Lediglich an den Werktagen gibt es dann noch vereinzelt Tische.

Oktoberfest: Das sind die großen Wiesn-Zelte

Die großen Festzelte auf dem Oktoberfest haben im Innen- und Außenbereich Platz für mehrere Tausend Wiesn-Besucher. Das neue Bräurosl-Festzelt ist das größte Zelt auf der Wiesn und bietet Platz für mehr als 10.000 Oktoberfest-Gäste.

Armbrustschützen-Festzelt: 5.820 Sitzplätze, 1.600 Biergarten-Plätze

Augustiner-Festhalle: 6.000 Sitzplätze, 2.500 Biergarten-Plätze

Festzelt Tradition (Oide Wiesn): 5.000 Sitzplätze, 3.050 Biergarten-Plätze

Fischer-Vroni: 3.162 Sitzplätze, 700 Biergarten-Plätze

Hacker-Festzelt: 6.838 Sitzplätze, 2.540 Biergarten-Plätze

Herzkasperlzelt (Oide Wiesn): 1.748 Sitzplätze, 1.100 Biergarten-Plätze

Hofbräu-Festzelt: 6.018 Sitzplätze, ca. 1.000 Plätze im Stehbereich, 3.022 Biergarten-Plätze

Käfer Wies‘n-Schänke: 1.500 Sitzplätze

Kufflers Weinzelt: 1.920 Sitzplätze, 580 Biergarten-Plätze

Löwenbräu-Festzelt: 5.700 Sitzplätze, 2.800 Biergarten-Plätze

Marstall Festzelt: 3.200 Sitzplätze, 230 Stehplätze, 882 Biergarten-Plätze

Ochsenbraterei: 5.900 Sitzplätze, 1.646 Biergarten-Plätze

Paulaner Festzelt: 6.385 Sitzplätze, 1.980 Biergarten-Plätze

Pschorr-Bräurosl: 8.250 Sitzplätze, 560 Plätze in der Außenloggia, 1.200 Biergarten-Plätze

Schottenhamel-Festhalle: 6.288 Sitzplätze, 2.742 Biergarten-Plätze

Schützen-Festzelt: 4.923 Sitzplätze, 120 Stehplätze, 1.235 Biergarten-Plätze

Volkssängerzelt Schützenlisl (Oide Wiesn): 1.396 Sitzplätze, 400 Biergarten-Plätze

Die Oide Wiesn: das nostalgische Oktoberfest Die Oide Wiesn wurde 2010 als nostalgische Ergänzung zum Oktoberfest ins Leben gerufen. Im südlichen Bereich der Theresienwiese sorgt die Oide Wiesn mit den historischen Fahrgeschäften und drei Festzelten für eine gemütliche Volksfeststimmung. Ursprünglich hätte die Oide Wiesn ein einmaliges Event sein sollen – zum 200-jährigen Jubiläum des Oktoberfests. Mittlerweile ist das Volksfest jedoch nicht mehr wegzudenken. Dennoch muss die Oide Wiesn alle vier Jahre pausen, das nächste Mal im Jahr 2024 wieder. Der Grund: Das „kleine“ Oktoberfest teilt sich den Bereich mit dem Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfest, das alle vier Jahre stattfindet. Der Eintritt für die Oide Wiesn kostet 4,- Euro.