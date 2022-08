Oktoberfest München: Diese Trend-Accessoires gönn‘ ich mir 2022

Wiesn-Outfit aufpeppen

+ © Arne Trautmann/PantherMedia Oktoberfest 2022 – Trends, Ideen und Hintergründe mit Herz © Arne Trautmann/PantherMedia

Oktoberfest 2022: Vom 17. September bis 3. Oktober geht es nach zwei Jahren Pandemie-Pause in München wieder los. Ein Grund zum Feiern – und um sich neue Accessoires zum kleinen Preis zu gönnen.

Was haben wir gewartet und gebangt und gehofft... Findet die Wiesn 2022 statt? Unter welchen Auflagen? Lohnt es sich, Dirndl und Lederhose aus dem Schrank zu holen? Die Antwort lautet: ja.

Weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, geht es jetzt langsam los, sich Gedanken über Outfit, Frisur und Ideen für den großen Tag zu machen. Damit Dirndl und Lederhose von der letzten Oktoberfest-Saison auch 2022 voll im Trend sind, haben wir uns für Sie auf die Suche nach neuen Wiesn Trends und tollen Accessoires gemacht, die jedes Wiesn-Outfit auffrischen – zum kleinen Preis.

Oktoberfest: Welche Neuerungen gibt es 2022?

Auch 2022 wird es auf dem Oktoberfest wieder etwas Neues zu entdecken geben. Im Circus-Circus wartet ein neues Familienkarussel mit zwölf Gondeln, die frei um bis zu 360 Grad schwingen und sich wie auf Wellen heben und senken. Fans von Virtual Reality können in Teams von bis zu vier Personen im „OktobVRfest-Virtual Reality“ mit eigener VR-Brille und Controllern verschiedene Herausforderungen meistern. Höchste Konzentration für Hobbyschützen ist im neuen Schießgeschäft „Dschungel Bogenschießen“ gefragt.

Doch auch bei den Wiesn-Wirten tut sich 2022 einiges: Die Bräurosl hat sich unter dem neuen Wirt Peter Reichert neu erfunden, dasselbe gilt für die neue „Münchner Stubn“ unter den Wirten Kathrin Wickenhäuser-Egger und Alexander Egger. Für Karibik-Feeling zu Füßen der Bavaria sorgt in diesem Jahr die „Wiesn Insel Cocktailbar“ mit verschiedenen Cocktails und Bio-Drinks.

Die Wiesn wird stattfinden. [ ... ] Wir haben uns viel mit der Frage beschäftigt, ob es die Möglichkeit gibt, zu kontrollieren (2G, 3G). Der Aufwand ist jedoch weder personell noch finanziell noch technisch nicht möglich.

Oktoberfest: Trendfarbe Nude

Knallpink und Froschgrün waren gestern. Der Blick in die gängigen Modemagazine und auf die Blogs von Trendsetter:innen zeigt: 2022 sind auf der Wiesn zarte Farben gefragt. Selbst, wenn Ihr Dirndl eine leuchtende Farbe besitzt: Einzelteile und Accessoires in natürlichen Tönen mildern den Knalleffekt und passen perfekt zum Wiesn-Trend.

Mädchenhaft märchenhaft

+ Oktoberfest durch die rosarote Brille mit rosa Handtasche © TecTake GmbH

Manchmal muss es einfach doch rosa sein! Diese Trachten-Handtasche in Wildlederoptik gibt es in Nude-Rosé und vielen anderen Naturtönen, passend zu jedem Dirndl. Mit den praktischen Maßen 16 x 9 cm passt alles Nötige hinein, ohne überkandidelt zu wirken.

Amazon-Preis: ab 19,99 Euro

Nostalgie am Band

+ Oktoberfest-Tradition für Nostalgikerinnen: das Kropfband © Alpenflüstern

Was bereits vor über 100 Jahren im Trend lag, kommt 2022 wieder: das Kropfband aus Samt. Es sorgt für einen schlanken, eleganten Hals und ist ein echter Hingucker unter den Wiesn-Accessoires. In 6 verschiedenen Farben inklusive Verlängerungskette.

Amazon-Preis: 19,95 Euro

Romantik statt Prunk

+ Oktoberfest-Schmuck für jede Frisur © Qinfelern

Diese Oktoberfest-Saison gehört den zarten Farben und verspielten Accessoires. Romantikerinnen stecken sich filigranen Schmuck in die Frisur, der dezent und natürlich daherkommt.

Amazon-Preis: 19,37 Euro

Oktoberfest für 1 € Passend zum Trend „weniger ist mehr“ gehört ein Besuch der „Oidn Wiesn“ unbedingt zum Oktoberfest-Besuch dazu. Erleben Sie eine Zeitreise zurück in die Anfänge des weltgrößten Volksfests – zum familienfreundlichen Sondertarif: Alle Fahrgeschäfte dort können für nur einen Euro genutzt werden.

Pandoras funkelnde Herzen

+ Pandora-Ohrstecker – nicht nur zum Dirndl ein Hingucker © Juwelier SCHWAHN

Handveredelte Ohrstecker aus 14 Karat rosévergoldeter Metalllegierung, inspiriert vom Look der klassischen Pandora Timeless Collection. Dezente Eleganz zum Dirndl oder im Alltag.

Amazon-Preis: 74,99 Euro

Traditionsverbunden

+ Oktoberfest-Accessoire nicht nur für Herren: der Charivari © Alpenflüstern

Ein Charivari gehört zu den wohl ältesten Schmuckstücken am Dirndl. Dieses zarte Kettchen im Antik-Look zaubert mit winzigen glitzernden Strasssteinchen ein auffällig attraktives Dekolleté.

Amazon-Preis: 29,95 Euro

Zeitlos am Puls der Zeit

+ Auffällig edel die Zeit ablesen: mit Nostalgie-Taschenuhr © TREEWETO DIRECT DE

Was für Opa noch Stand der Technik war, geriet in Vergessenheit – und erlebt 2022 ein Revival: die Taschenuhr. Für Herren ein elegantes und auffällig unauffälliges Accessoire zur Lederhose. Mechanisch aufziehbar ohne Batterie.

Amazon-Preis: 33,99 Euro

Oktoberfest-Chef im Interview

Oktoberfest: Trend hin zur Natürlichkeit

Was sich im Alltag bereits in vielen Bereichen von Food bis hin zum Wohnen abzeichnet, erreicht auch das Oktoberfest. Natur und Natürlichkeit prägen den Look und nahezu vergessene Accessoires sind groß im Kommen. Bei den Herren steht zum Beispiel der gute alte Gamsbart hoch im Kurs.

Obandeln für Fortgeschrittene

+ Oktoberfest-Look mit Coolness: Lederband made in Austria © Trachten Mayr

Lederarmbänder sehen zu hochgekrempelten Hemdsärmeln einfach cool aus. Dieses extrabreite Herren-Lederarmband ist echte Handarbeit made in Austria, jedes Stück mit edler Antik-Patina ein absolutes Unikat.

Amazon-Preis: 19,90 Euro

Amors Chancen auf der Wiesn Laut einer Statista-Umfrage im April 2019 gaben rund 38 Prozent der männlichen Singles an, die Flirtchancen auf dem Oktoberfest als „gut bis sehr gut“ einzuschätzen. Derselben Meinung waren auch rund 33 Prozent der weiblichen Singles.

Prestige-Objekt

+ Oktoberfest ohne Gamsbart? Nicht 2022 © Trachten Mayr

In Bayern und Österreich gilt der Gamsbart als Zeichen für „Schneid“ – Mut. Ursprünglich aus den Haaren der Gämse (Gams) gefertigt, heute teils auch vom Rothirsch oder Dachs, gehört dieser Hutschmuck made in Germany wieder häufiger zum Bild auf dem Oktoberfest als noch vor einigen Jahren.

Amazon-Preis: 54,90 Euro

Hutradl aus der Manufaktur Breiter

+ Damen tragen auf dem Oktoberfest Hutradel statt Gamsbart © Breiter Hut & Mode

Was dem stattlichen Herrn der Gamsbart, ist der Dame das Hutradl. Schon seit 1863 fertigt die Hutmacher-Manufaktur Breiter aus München alles rund um Hüte, das Hutradl gehört seit jeher zum Sortiment.

Amazon-Preis: 49,95 Euro

Hirsch in Leder

+ Geld für Autoscooter, Riesenrad & Co. stilvoll verwahren © Felex Lederwaren Gmbh

Dieses Unikat stammt von einem kleineren Unternehmen aus Deutschland und wurde aus geschliffenem, gewachsten Rinderleder gefertigt. Größe: 9,5 x 12 x 1,5 cm

Amazon-Preis: 34,28 Euro

Made in Bavaria

+ Made in Bavaria – gut gegurtet auch außerhalb der Wiesn © Amazon

Handgefertigt in Bayern, verfügbar in diversen Farben und Lederqualitäten, mit hochwertiger Gürtelschnalle aus Italien: Der Ledergürtel von Werner Trachten macht auch außerhalb der Wiesn eine gute Figur.

Amazon-Preis: ab 24,69 Euro

Charivari aus dem Fünf-Seen-Land

+ Charivari fürs Oktoberfest, handgefertigt in Possenhofen © Alpenflüstern

Die Trachtenkette mit Karabiner-Haken und sieben Anhängern aus echtem Horn, Münze, echtem Dachshaarpinsel, Gamsbock, Auerhahn und Wappenhat stammt aus einer Manufaktur in Possenhofen am Starnberger See im Herzen des bayerischen Fünf-Seen-Landes.

Amazon-Preis: 49,95 Euro

Oktoberfest: Wer hat‘s erfunden?

Die Münchner natürlich. Oder genauer gesagt: Kronprinz Ludwig, der am 17. Oktober 1810 zu seiner Hochzeit mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen das erste Oktoberfest mit einem großen Pferderennen eröffnete. Als Austragungsort wählte man eine am Stadtrand gelegene Wiese, die zu Ehren der Braut „Theresienwiese“ getauft wurde. Die Wiese eignete sich perfekt für ein solches Ereignis, denn der Sendlinger Berg, die heutige Theresienhöhe, konnte als natürliche Tribüne für 40.000 Zuschauer des Rennens genutzt werden. Dieses Pferderennen entwickelte sich aber erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum weltbekannten Oktoberfest. Wegen der oft letzten schönen, warmen letzten Septembertage vorverlegt feiern wir die Wiesn heute allerdings schon einige Wochen früher im sogenannten Altweibersommer.

Oktoberfest: Spannende Fakten rund um die Wiesn

Im Jahr 2019 wurden 7,3 Millionen Maß Bier getrunken – das entspricht fast der dreifachen Menge des Münchner Olympia-Schwimmbeckens. Doch das ist nicht der einzige spannende Rekord der letzten Wiesn.

Umfragen und Berechnungen ergaben: 6,3 Millionen Festbesucher gaben an 16 Tagen insgesamt ca. 448 Millionen Euro auf der Wiesn aus. Das sind durchschnittlich 71,12 Euro pro Kopf.

Besucher von auswärts ließen weitere 289 Millionen Euro für Essen, Einkaufen oder öffentlichen Nahverkehr in der Stadt.

Für Hotelübernachtungen und Gastronomie gaben Gäste zusätzlich rund 513 Millionen Euro aus.

Im Jahr 2019 wurden rund 435.000 Brathähnchen auf dem Oktoberfest verkauft. Trotz steigender Gaspreise werden Hendl 2022 aber nicht teurer.

Oktoberfest oder: Warum heißt die Wiesn „Wiesn“?

Ebenfalls neu 2022: Die Stadt München hat sich die Begriffe „Oktoberfest“ und „Wiesn“ patentrechtlich schützen lassen, doch erst dieses Jahr ist das Verfahren offiziell abgeschlossen. Aber warum heißt das Oktoberfest eigentlich „Wiesn“? Das liegt daran, dass den Münchnern seit jeher der Name der Festwiese „Theresienwiese“ zu umständlich war. Aus der Theresienwiese wurde „d’Wiesn“ — die bairische Abkürzung von „die Wiese“. Ursprünglich fand das Fest erst im Oktober statt, daher der Name Oktoberfest. Der ist bis heute geblieben, der Termin hat sich allerdings nach vorne in den September verschoben.