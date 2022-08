Packliste Festival: Nie wieder ohne Drehlicht und Kaugummi

Von: Nina Dudek

Ob Fest der Farben oder Konzert – mit Festival-Packliste sind Sie gut vorbereitet. © Tverdohlib.com/PantherMedia

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Festivalsaison noch lange nicht! Gut gerüstet macht der Besuch von Open Airs doppelt so viel Spaß – mit unserer Packliste fürs Festival sind Sie bestens vorbereitet.

Nach so langer Zwangspause holt die Festival-Saison 2022 gefühlt alles auf, was wähnend er Pandemie zu kurz gekommen ist: Kunst, Musik, Kabarett, Sport – ganz Deutschland ist im Festival-Fieber. Und der Spätsommer ist dabei besonders beliebt. Milde Tage ohne Hitze, keine drohenden Sommergewitter und in der Regel recht zuverlässige Hochdruckgebiete machen das Feiern unter freiem Himmel einfach perfekt.

So groß die Vorfreude aufs Festival, so groß auch die Frage: Was nehme ich mit? Das hängt unter anderem davon ab, ob es nur ein Tagesbesuch wird oder mehrere Tage auf dem Festival eingeplant sind. Was auch immer Sie planen: Mit dieser Festival-Packliste sind Sie gut gerüstet, ergänzen lässt sie sich mit vielen nützlichen Utensilien einer Camping-Packliste.

Packliste Festival: Hygiene zwischen Bühne und Zelt

Wer den ganzen Tag und die halbe Nacht zu coolen Beats durchfeiert, kommt früher oder später ins Schwitzen. Doch ein wenig sauber fühlen möchte man sich dennoch. Mit diesen cleveren Ideen können Sie sich auch ohne Dusche problemlos über ein, zwei Festivaltage retten. Weitere nützliche Gesundheits-Artikel finden Sie in der Checkliste für eine Reiseapotheke.

Diese Antitranspirant-Tücher müssen nur ein bis dreimal pro Woche aufgetragen werden. © Soummé

Auf einem Festival herrscht irgendwie immer ein wenig Ausnahmezustand. Ein guter Grund, auch beim Deo eine Ausnahme zu machen und sich statt dem herkömmlichen Spray oder Erfrischungstüchern ein klein wenig Luxus zu gönnen. Diese Antitranspirant-Tücher waren ein Favorit in der „Höhle des Löwen“ und müssen nur ein bis dreimal pro Woche aufgetragen werden.

Unentbehrlich in der Festival-Packliste sind Zahnpflegekaugummis. © Amazon

Diese „Zahnpflete to go“ ersetzt im Notfall auch mal das richtige Zähneputzen. Speziellen Zahnpflege-Kaugummis fördern mit ihrer medizinischen Zusammensetzung den natürlichen Schutz Ihrer Zähne und erfrischen den Atem nachhaltig.

Amazon-Preis: 5,61 Euro

Hygiene auf jedem WC und daher unentbehrlich auf jedem Festival. © RuiTeNa

Mit öffentlichen Toiletten und der Hygiene ist das immer so eine Sache ... Wer auf Nummer sicher (und sauber) gehen möchte, packt einfach diese kleinen, handlich verpackten Superhelden ein: Die Einweg-Auflagen für den WC-Sitz geben Ihnen einfach ein besseres Gefühl auf dem Festival-WC.

Amazon-Preis: 11,99 Euro (60 Stück)

Packliste Festival: Wetsachen praktisch verstaut

Nehmen Sie so wenig wertvolle Dinge auf ein Festival mit wie möglich. Um Geldbeutel, Handy und Autoschlüssel kommt man allerdings kaum herum. Zum Glück hat sich die gute alte Gürteltasche als neues It-Piece durchgesetzt! Lässig quer über der Brust getragen passt sie sogar zum coolen Festival-Outfit. Quer über dem Rücken getragen, erweisen sich auch Festival-Bags als zuverlässige und stylishe Begleiter zwischen Zelt und Bühne.

Packliste fürs Festival: Hüfttasche aus wasserdichtem Nylongewebe nicht vergessen. © DEKINMAX-PowerUK

Super praktisch, super stylish: Diese Hüfttasche aus wasserdichtem Nylongewebe hält auch Nieselregen und Schweiß stand. Nur 160 Gramm leicht, bleibt in drei unabhängigen Reißverschlussfächern viel Stauraum. In 10 Farben erhältlich.

Amazon-Preis: 19,99 Euro

Alles von der Festival-Packliste passt in dieses Festival Bag. © G4Free-Direct

Die coole Alternative zum Rucksack: Dieses Festival-Bag in 18 Farben wird an nur einem Riemen quer über dem Rücken getragen und bietet in einem Hauptfach mit Innentasche, einer vorderen Reißverschlusstasche und einer seitlichen Netztasche ein Plus an Platz bietet.

Amazon-Preis: ab 15,80 Euro

Festival der Farben Wenn buntes Farbpulver durch die Luft fliegt und tausende Menschen feiern ausgelassen zu meist elektronischer Musik feiern, ist wieder HOLI-Zeit. In Deutschland finden über den gesamten Sommer Holi Festivals statt, wie beispielsweise das Holi in München. Ursprünglich stammt der Brauch, sich mit bunten Farben zu bewerfen, vom indischen Frühlingsfest ab.

Packliste Festival: Das bleibt lieber zu Hause

Ein Festivalbesuch soll vor allem eines: Spaß machen. Und dafür sorgt im Hintergrund eine enorme Logistik und auch ein Heer an Sicherheitspersonal. Das ist auch gut so, denn schließlich soll ja alles entspannt und ohne Unfälle über die Bühne gehen. Da bedeutet an den Eingängen zwar längere Wartezeiten, doch der obligatorische Blick in Handtasche oder Rucksack sorgt unter dem Strich dafür, dass sich alle Besucher sicher fühlen können. Wer deshalb schon von vornherein auf bestimmte Dinge im Gepäck verzichtet, beschleunigt den Tachencheck – und ist umso schneller auf dem Festivalgelände.

Glas: Getränke, Gläser, ja vielleicht sogar der Deo-Roller – Glas kann im Feierfieber zu Bruch gehen und andere verletzen, also besser für Alternativen sorgen

Spitze Gegenstände: Taschenmesser, Nagelfeile, Mini-Schere, Zahnstocher fürs Fingerfood – ist die Partymeute außer Rand und band. können diese Gegenstände gefährlich sein.

Autobatterie-beriebene Anlagen: Hier lohnt es sich, vorher bei Veranstalter nach den geltenden Auflagen zu fragen.

Vuvuzelas: Seit diese Blasinstrumente in den WM-Stadien ein Höllenlärm für Trubel sorgten, sind Vuvuzelas in aller Regel auf Festivals verboten.

Wenn der Magen knurrt Von kaum einem Festival sind diese Notrationen wegzudenken: asiatische Suppen und Dosenravioli. Für ersteres benötigt man nur heißes Wasser, die Ravioli lassen sich sogar in der Dosen erwärmen. Dazu benötigt man nur einen guten Campingkocher. Tipp gegen Kater: Bananen sind reich an Magnesium und helfen „am Tag danach“.

Packliste Festival: Nützliche Helfer für Festival-Camper

Von München rauf nach Bremen, von Leipzig rüber nach Köln: Echte Festival-Fans scheuen keine Strecke und natürlich nimmt man hunderte von Kilometern nicht nur für einen Kurzbesuch auf sich. Wer also gleich ein paar Tage vor Ort auf dem Festivalgelände wörtlich seine Zelte aufschlägt, kann seine Festival-Packliste um einige höchst hilfreiche Utensilien zu ergänzen – zusätzlich zur üblichen Campingausrüstung für Wohnmobil und Wohnwagen.

Das LED-Licht lässt sich durch eine Drehbewegung ein- und ausgeschalten. © Amazon

Nach dem Feiern über das dunkle Gelände zum Zelt tappen? Oder im Zelt nicht die Hand vor Augen sehen? Klar ist schnell die Taschenlampe am Smartphone zur Hand, doch Akkukapazität ist auf Festivals oft Mangelware. Diese sogenannten Dreh-Dir-Lichter sind eine handliche Alternative für mehr Durchblick: Das LED-Licht lässt sich durch eine Drehbewegung ein- und ausgeschalten, ein Gewicht im unteren Teil sorgt dafür, dass das Licht nicht umfällt.

Amazon-Preis: 7,79 Euro

Dieses bequeme Utensil werden Sie auf keinem Festival mehr missen wollen. © Xinchengjin

Viel Zeit auf den Füßen und wenig Platz im Gepäck. Für dieses Problem hat der Hersteller AILLOVCOL eine geniale Lösung gefunden: den Mini-Festival-Hocker. Er wiegt gerade einmal 1,3 Kilogramm und lässt sich auf weniger als 30 Zentimeter zusammenklappen. Ob Warten auf die Hauptband oder Bier vor dem Zelt, damit haben Sie immer einen Sitzplatz.

Amazon-Preis: 18,99 Euro

Top 10 Festivals ab September 2022

Diese 10 Festival-Höhepunkte sollten Sie sich 2022 nicht entgehen lassen.

Wer oder was? Wann und wo? Scooter - God Save The Rave - Open Airs 27. August, Trabrennbahn Bahrenfeld Hamburg Zeltfestival Saar 02. September, Pferderennbahn Lebach Lucky Lake Festival mit Felix Jaehn 03. September, Losheim Superbloom Festival 03. bis 04. September, Olympiastadion München Mark Forster – Liebe Open Air 2022 04. September, Parkbühne Wuhlheide Berlin Heroes Festival 2022 09. September, Messe Freiburg HOLI Festival of Colours 10. September, conneKT Kitzingen, Würzburg Lost Evenings IV 15. bis 18. September, Columbiadreieck Berlin nospa.OPENAIR: Robin Schulz 17. September, Museumsinsel Schloss Gottorf Schleswig E-Tropolis Festival 2022 24. September, Turbinenhalle Oberhausen Nürnberg Pop Festival & Pop Conference 06. bis 08. Oktober, Altstadt Nürnberg