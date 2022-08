Philips Akku-Staubsauger 41 % reduziert

Von: Nina Dudek

Philips Akku-Staubsauger für nur 179 € statt 319,99 € © Amazon

Philips Akku-Staubsauger im Angebot für nur 179 € statt 319,99 €: Den kabellosen FC6726/01 SpeedPro der 5000 Series gibt es bei Amazon um 41 % reduziert.

Schnelle Reinigung mit großem Aktionsradius auch an schwierigen Stellen. Das verspricht der kabellose Akku-Sauger SpeedPro von Philips. Das Markenprodukt bekommen Sie derzeit bei Amazon stark reduziert für nur 179 Euro statt 319,99 Euro .

Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz auch an schwer zugänglichen Stellen

Die 180-Grad-Saugdüse des SpeedPro nimmt auf sämtlichen Untergründen bis zu 98 Prozent von Staub und Schmutz auf – selbst an schwer zugänglichen Stellen. LED-Leuchten in der Düse helfen dabei, Fussel, Staub, Krümel und Haare gut zu erkennen und einzusaugen. Selbst im Dunkeln verborgener, feiner Staub wird so während des Saugens sichtbar.

Besonders durchdacht: Da der Staubbehälter dieses Akku-Staubsaugers an der Oberseite liegt, lässt sich der SpeedPro sogar komplett flach auf dem Boden verwenden. Ideal unter niedrigen Möbeln.

Philipps Akku-Staubsauger SpeedPro: Top-Leistung für nur 179 Euro

Der kabellose Betrieb, geringes Gewicht sowie die mitgelieferte Wandhalterung machen diesen beutellosen Staubsauger besonders komfortabel in der Handhabung.

Ultraleicht und handlich mit nur 2,48 Kilo und 17,7 x 37,2 x 77,2 cm

Bis zu 40 Minuten Reinigungskraft mit 21,6-V-Litium-Ionen-Akku

PowerCyclone 7 für starke Leistung über längere Zeit

PowerBlade-Motor für hohe Luftgeschwindigkeit

Einzigartiger Staubbehälter für ein Entleeren ohne Staubwolken

Abwaschbarer Filter für hohe Luftgeschwindigkeit über längere Zeit

Mini-Turbo-Saugbürste für die schnelle Reinigung weicher Oberflächen

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten

4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Bei Amazon hat über die Hälfte von fast 700 Käufern den SpeedPro mit der maximalen Punktzahl von fünf Sternen bewertet.