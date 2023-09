PS5-Controller Angebot: DualSense zum Tiefpreis kaufen – nur für kurze Zeit

Von: Ömer Kayali

PS5-Controller DualSense KI-Bild. © Midjourney/Ömer Kayali

Den beliebten PS5-Controller hat ein Onlineshop aktuell zum Tiefpreis im Angebot. Dort ist der DualSense schon für unter 60 Euro erhältlich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der DualSense ist eines der spannendsten Ausstattungsmerkmale der PlayStation 5. Mit seinen innovativen Funktionen ist er ein starkes Upgrade gegenüber den Vorgänger-Modellen. Für kurze Zeit ist der PS5-Controller zu einem guten Preis bei eBay zu haben. Dort bekommen Sie den DualSense in brandneuem Zustand aktuell zum Tiefpreis. Mit dem Rabattcode TECHNIKWUNDER sparen Sie 10 Prozent beim Kauf und zahlen somit nur 56,65 Euro.

PS5-Controller günstig kaufen bei eBay: Die Deals in der Übersicht

PS5-DualSense-Controller in weiß © Amazon Produktbild

DualSense in zwei Ausführungen im Angebot: Der PS5-Controller ist mittlerweile in verschiedenen Farben erhältlich. Bei eBay beschränken sich die Angebote jedoch auf die weniger bunten Varianten. Sie erhalten den DualSense im Onlineshop in Weiß und Schwarz zu günstigen Preisen:

So lösen Sie den Rabattcode ein:

Klicken Sie auf der Angebotsseite auf „Sofort-Kaufen“ oder auf „In den Warenkorb“.

Wenn Sie ein eBay-Konto haben, loggen Sie sich ein. Ansonsten fahren Sie als Gast fort und geben Ihre persönlichen Daten ein.

Anschließend geben Sie unten im Feld „Gutscheine hinzufügen“ den Rabattcode TECHNIKWUNDER ein. Daraufhin erhalten Sie die Vergünstigung und der ermäßigte Preis wird Ihnen im Gesamtbetrag angezeigt.

Wie viel kostet ein Controller für die PS5? Regulär kostet der DualSense 69,99 Euro. Bei eBay erhalten Sie somit einen ordentlichen Preisnachlass zum Listenpreis.

Was bringt der neue PS5-Controller? Der DualSense-Controller zeichnet sich durch mehrere innovative Features aus, darunter:

Haptisches Feedback : Der DualSense-Controller verfügt über fortschrittliches haptisches Feedback, das es ermöglicht, die Empfindungen in Spielen realistischer zu übertragen. Beim Spielen können Sie die Textur von Oberflächen fühlen und verschiedene Empfindungen wahrnehmen. Sie spüren beispielsweise einen Unterschied, wenn Sie im Spiel auf einem Pferd erst auf Sand reiten und danach über einen steinernen Weg.

: Der DualSense-Controller verfügt über fortschrittliches haptisches Feedback, das es ermöglicht, die Empfindungen in Spielen realistischer zu übertragen. Beim Spielen können Sie die Textur von Oberflächen fühlen und verschiedene Empfindungen wahrnehmen. Sie spüren beispielsweise einen Unterschied, wenn Sie im Spiel auf einem Pferd erst auf Sand reiten und danach über einen steinernen Weg. Adaptive Trigger : Die Schultertasten des Controllers verfügen über adaptive Trigger, die den Widerstand je nach Spiel oder Situation anpassen können. Zum Beispiel spüren Sie beim Ziehen eines Bogens einen stärkeren Widerstand.

: Die Schultertasten des Controllers verfügen über adaptive Trigger, die den Widerstand je nach Spiel oder Situation anpassen können. Zum Beispiel spüren Sie beim Ziehen eines Bogens einen stärkeren Widerstand. Create-Button: Mit dieser Taste lassen sich schnell Screenshots und kurze Videoclips erstellen. Über eine direkte Anbindung zu Ihren Social-Media-Kanälen, können Sie diese schnell dort hochladen.

PS5 günstig kaufen: Konsole ebenfalls im Angebot bei eBay

Sie haben noch keine PS5? Die Konsole ist bei eBay auch günstiger erhältlich – sowohl die Standard Edition als auch die Digital Edition. Unter diesem Link gelangen Sie zur Übersicht über die PS5-Angebote.