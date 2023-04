Wer kann‘s besser? Rasenmäher mit Akku oder Kabel bei Stiftung Warentest

Von: Ömer Kayali

Teilen

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Rasenmäher mit Akku- und Kabel-Betrieb getestet. Eine Variante schneidet deutlich besser ab.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Inhaltsverzeichnis

Ein gepflegter Rasen gehört für viele zu einem schönen Garten dazu. Dabei macht ein gemähter Rasen nicht nur optisch etwas her: Rasenmähen fördert auch ein dichtes Wachstum und hält Unkraut in Schach. Ein Rasenmäher ist also unverzichtbar für alle, die auf einen gepflegten Rasen setzen.

Doch welcher Rasenmäher passt am besten zu Ihren Bedürfnissen? Soll es ein Modell mit Akku- oder Kabel-Betrieb sein? Stiftung Warentest hat zahlreiche Rasenmäher beider Varianten getestet. Ein Typ schnitt dabei deutlich besser ab.

Sie suchen automatisch arbeitende Mähroboter? Diese finden Sie hier.

Rasenmäher bei Stiftung Warentest: Akku- und Kabel-Modelle im Vergleich

Der offensichtliche Unterschied beider Varianten ist das Kabel. Vor allem, wenn Hindernisse im Weg stehen, kann ein Kabel ganz schön stören. Mit Akku-betriebenen Modellen besteht dieses Problem nicht. Dennoch haben beide Rasenmäher-Typen ihre Vor- und Nachteile:

Akku-Rasenmäher Vor- und Nachteile:

Vorteile Nachteile 🟢 Kein Stromkabel nötig und dadurch flexibel 🔴 Begrenzte Akkulaufzeit 🟢 Geringeres Gewicht als kabelgebundene Modelle 🔴 Für größere Flächen ungeeignet 🟢 Leiser Betrieb 🔴 Begrenzte Lebensdauer der Akkus 🔴 Deutlich teurer

Kabel-Rasenmäher Vor- und Nachteile:

Vorteile Nachteile 🟢 Unbegrenzte Laufzeit 🔴 Eingeschränkter Arbeitsbereich 🟢 In der Regel höhere Leistung als Akku-Rasenmäher 🔴 Störendes Kabel 🟢 Günstiger in der Anschaffung 🔴 Lauter als Akku-Rasenmäher

Akku-Rasenmäher bieten eine hohe Flexibilität, sind leiser und einfacher zu handhaben. Sie müssen aber regelmäßig aufgeladen werden und haben eine begrenzte Laufzeit. Bei vielen Modellen können Sie zusätzliche Akkus kaufen und müssen nicht erst aufladen, bevor es weitergeht. Allerdings ist der Anschaffungspreis deutlich höher – bei einigen Modellen sind zudem Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Kabel-Rasenmäher punkten mit einer ununterbrochenen Stromversorgung und wären ideal für große Flächen – wenn nicht der begrenzte Arbeitsradius durch die Kabellänge wäre. Daher sind Sie mit diesen Modellen weniger flexibel und das Kabel kann zudem stören.

Akku- und Kabel-Rasenmäher bei Stiftung Warentest: Welche sind die besten?

Stiftung Warentest hat insgesamt 27 Rasenmäher getestet und bewertet. Dabei haben die Tester verschiedene Kriterien herangezogen: unter anderem Schnittqualität, Handhabung, Lautstärke, Sicherheit und Umweltfaktoren. Elf Rasenmäher erhielten die Testnote „Gut“. Auffällig dabei war, dass zehn von diesen elf Rasenmähern Akku-Modelle waren – lediglich ein Kabel-Rasenmäher erreichte die Note „Gut“.

Stihl RMA 443 C Akku-Rasenmäher: Testnote „Gut“ (1,8) – der Testsieger

Stihl RMA 443 C Akku-Rasenmäher © Stihl

Für 434,34 € bestellen

1.000 Watt, eine Drehzahl von 3.150 U/min und eine Schnittbreite von 41 cm sorgen dafür, dass der Rasen schnell und gründlich getrimmt werden kann. Besonders praktisch: Der Mono-Komfortlenker lässt sich mit wenigen Handgriffen an die Körpergröße anpassen.

Stiftung Warentest Gesamtnote Gut (1,8) Note Mähen Gut (1,8) Note Handhabung Gut (2,1) Note Sicherheit Sehr gut (1,0) Gewicht 24 kg Schnittbreite 41 cm Schnitthöhe 28 bis 77 mm Empfohlene Flächengröße 360 qm Akku im Lieferumfang enthalten ❌

Akku dazu bestellen

Akku-Ladegerät dazu bestellen

Einhell GE-CM 36/36 Li Akku-Rasenmäher: Testnote „Gut“ (2,0)

Einhell GE-CM 36/36 Li Akku-Rasenmäher © Einhell

Dieses Markenprodukt ist ideal für Rasenflächen bis zu 400 m2. Als sogenannter Highwheeler ist der Akku-Mäher mit großflächigen Rädern unterwegs und schon so die Grasnarbe. Besonderes Plus: Einhell gibt 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung.

Für 293,36 € bestellen

Stiftung Warentest Gesamtnote Gut (2,0) Note Mähen Gut (2,1) Note Handhabung Gut (2,2) Note Sicherheit Sehr Gut (1,3) Gewicht 13 kg Schnittbreite 36 cm Schnitthöhe 25 bis 74 mm Empfohlene Flächengröße 400 qm Akku im Lieferumfang enthalten ✔️

AL-KO 42.9 Li SET Akku-Rasenmäher: Testnote „Gut“ (2,2)

AL-KO 42.9 Li SET Akku-Rasenmäher © AL-KO

Dieses robuste Modell aus Stahlblech wird inklusive Akku (36 V / 4 Ah) und Ladegerät geliefert. Die kugelgelagerten Räder ermöglichen ein ermüdungsarmes Rasenmähen.

Für 439,45 € bestellen

Stiftung Warentest Gesamtnote Gut (2,2) Note Mähen Gut (2,1) Note Handhabung Befriedigend (3,0) Note Sicherheit Sehr Gut (1,0) Gewicht 23 kg Schnittbreite 42 cm Schnitthöhe 31 bis 70 mm Empfohlene Flächengröße 400 qm Akku im Lieferumfang enthalten ✔️

Einhell GE-HM 18/38 Li Solo Akku-Rasenmäher: Testnote „Gut“ (2,3)

Einhell GE-HM 18/38 Li Solo Akku-Rasenmäher © Einhell

Dieser Spindelmäher punktet mit äußerst präziser Technik. Seine waagerecht rotierende Messerspindeln erzeugen saubere Schnittflächen, die schnell verheilen und für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis sorgen.

Für 156,96 € bestellen

Stiftung Warentest Gesamtnote Gut (2,3) Note Mähen Gut (2,5) Note Handhabung Befriedigend (3,0) Note Sicherheit Sehr Gut (1,0) Gewicht 12 kg Schnittbreite 38 cm Schnitthöhe 15 bis 36 mm Empfohlene Flächengröße 400 qm Akku im Lieferumfang enthalten ✔️

Stiga Combi 340e Kit Akku-Rasenmäher: Testnote „Gut“ (2,3)

Stiga Combi 340e Kit Akku-Rasenmäher © Stiga

Dieser Akku-Mäher mit einfachem Handantrieb erfordert wenig Kraft beim Schieben und ist viel leichter zu bewegen als ein großes Modell mit Radantrieb. Geräuscharm mäht er auf einer Breite von komfortablen 38 cm.

Hier bestellen

Stiftung Warentest Gesamtnote Gut (2,3) Note Mähen Gut (2,3) Note Handhabung Befriedigend (3,1) Note Sicherheit Sehr Gut (1,0) Gewicht 14 kg Schnittbreite 38 cm Schnitthöhe 28 bis 79 mm Empfohlene Flächengröße 350 qm Akku im Lieferumfang enthalten ✔️

Stihl RME 235 Kabel-Rasenmäher: Testnote „Gut“ (2,3)

Stihl RME 235 Kabel-Rasenmäher © Stihl

Nur 13 kg leicht und besonders leise ist dieses günstige Modell der Sieger unter den kabelgebundenen Rasenmähern. Praktisch: der 30-l-Grasfangkorb mit optischer Füllstandsanzeige.

Für 170 € bestellen

Stiftung Warentest Gesamtnote Gut (2,3) Note Mähen Befriedigend (2,6) Note Handhabung Befriedigend (2,6) Note Sicherheit Sehr gut (1,0) Gewicht 13 kg Schnittbreite 33 cm Schnitthöhe 25 bis 62 mm Empfohlene Flächengröße 300 qm Kabellänge Keine Angabe

Wann sind Benzin-Rasenmäher sinnvoll?

Wie Sie den jeweiligen Datenblättern entnehmen können, eignen sich die elektrisch betriebenen Rasenmäher für Flächen mit maximal 400 Quadratmetern. Für besonders große Gärten und Grünflächen mit bis zu 1.000 Quadratmetern sind Modelle mit Benzin besser geeignet. Nachteile der Benziner ist natürlich, dass sie laut sind und Abgase verursachen.

Tipps für die Wartung und Pflege von Rasenmähern

Um eine lange Lebensdauer des Rasenmähers zu gewährleisten, sollten Sie ihn regelmäßig warten. Dazu gehört zum Beispiel das Reinigen des Mähwerks und des Fangkorbs nach jedem Einsatz. Auch die Messer sollten regelmäßig geschärft werden, um ein sauberes und gleichmäßiges Mähergebnis zu erzielen. Die Stiftung Warentest empfiehlt, abgenutzte Messer beim Fachhändler schleifen zu lassen oder auszutauschen.

Rasenmähen: Sicherheit geht vor

Beim Mähen des Rasens sollten Sie stets auf Ihre eigene Sicherheit achten. Hier sind einige Tipps:

Tragen Sie festes Schuhwerk, keine Flipflops, Sandalen oder ähnliches

Tragen Sie keine weite Kleidung, die sich in den Mähern verfangen kann

Mähen Sie niemals, wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind

Greifen Sie nie mit den Händen an die Messer, wenn der Rasenmäher in Betrieb ist – sollte sich etwas verfangen, schalten Sie das Gerät erst ab.