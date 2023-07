Sorglos ins nächste Abenteuer: die unverzichtbare Reiseapotheke für Hunde

Von: Julia Schuster

Ausgerechnet im Urlaub wird Bello krank! Mit einer Reiseapotheke im Gepäck können Sie ihm helfen. © PantherMedia / Judithdz

Damit es dem geliebten Vierbeiner auch im Urlaub an nichts fehlt, müssen Hundehalter einiges beachten. Auch eine Reiseapotheke für Hunde darf in Bellos Köfferchen nicht fehlen.

Im Meer plantschen, am Strand spielen oder im Sand buddeln und viele neue Orte und Gerüche entdecken – für unsere Hunde bieten Reisen jede Menge Abwechslung zum Alltag. Damit Sie den Urlaub zusammen mit Ihrem Vierbeiner unbeschwert genießen können, gibt es bei Reisen mit Hund einiges zu beachten. Eine wichtige Rolle spielt das Thema Gesundheit. Was ist, wenn der Hund während des Urlaubs krank wird oder sich verletzt? Um für einen solchen Fall gewappnet zu sein, ist eine gute Vorbereitung unerlässlich. Neben selbstverständlichen Dingen wie Futter, Näpfe und Leine gehört auch eine Reiseapotheke für Hunde ins Gepäck. Damit Sie für alle Fälle gut gerüstet sind, finden Sie in diesem Beitrag alle wichtigen Informationen.

Hunde-Reiseapotheke: Checkliste – alles auf einen Blick

Ein Besuch beim Tierarzt vor Reiseantritt ist empfehlenswert

In vielen Ländern ist eine gültige Tollwutimpfung bei der Einreise Pflicht. Möchten Sie beispielsweise nach Großbritannien oder Irland reisen, müssen Sie Ihren Hund auch gegen Bandwürmer behandeln lassen. Darum ist ein Besuch beim Tierarzt vor Reiseantritt ratsam. Lassen Sie Ihren Hund dort nochmal durchchecken, ob er reisefähig ist. Auch wenn Ihr Liebling zu Reiseübelkeit neigt, kann Ihnen der Tierarzt Medikamente dagegen mitgeben.

Wenn Ihr Hund Medikamente benötigt, kontrollieren Sie, ob Sie eine ausreichende Menge davon für die Reise haben. Bei chronisch kranken Tieren kann ein tierärztliches Attest (auch auf Englisch) über die Art und Behandlung der Krankheit sinnvoll sein.

Leider gibt es auch in anderen Ländern Tierhasser, die Giftköder auslegen. Aus diesem Grund sollten Sie immer Kohletabletten dabei haben. Ihr Tierarzt rechnet den Bedarf Ihres Hundes aus und gibt Ihnen die passende Menge für den Notfall mit. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Tier Gift gefressen hat, können Sie mit der Aktivkohle Erste Hilfe leisten und dann schnellstmöglich zum nächsten Tierarzt fahren. Kohletabletten helfen übrigens auch gegen Durchfallerkrankungen.

Diese Fragen sollten Sie mit Ihrem Tierarzt vor einer Reise klären:

Hat der Hund alle nötigen Impfungen?

Haben Sie genügend Medikamente für die Reise?

Haben Sie die für Ihren Hund geeignete Menge Kohletabletten?

Ist Ihr Hund reisefähig?

Informieren Sie sich vorab über Tierärzte am Urlaubsort Wenn Ihr Hund erkrankt oder sich verletzt, muss es schnell gehen. Beispielsweise bei einer Magendrehung oder einer schweren Verletzung geht es um Minuten. Darum ist es wichtig, dass Sie wissen, wo Ihr Hund Hilfe bekommt. Informieren Sie sich schon vor der Reise über Tierärzte und Tierkliniken an Ihrem Urlaubsort, um im Notfall wertvolle Zeit zu sparen.

Diese Produkte gehören in eine Hunde-Reiseapotheke

Damit Sie Ihrem Hund im Notfall helfen können, haben wir hier einige hilfreiche Produkte für Sie gesammelt. Wir empfehlen, diese Produkte nicht nur auf Reisen, sondern auch zuhause immer vorrätig zu haben.

Erste-Hilfe-Set für Hunde

Kurgo RSG Erste-Hilfe-Set für Hunde © Kurgo / Canva



Wenn sich der Hund verletzt, gilt es, keine Zeit zu verlieren. Mit diesem Erste-Hilfe-Set können Sie Wunden verarzten. Das Set beinhaltet neben einer Anleitung alles, was Sie benötigen. Je nach Schwere der Verletzung ersetzt es nicht den Besuch beim Tierarzt.

Jeder Hundehalter sollte mal einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde gemacht haben Wenn Sie sich bei der Verarztung von Wunden unsicher fühlen, ist es nicht nur vor Reisen ratsam, an einem Erste-Hilfe-Kurs für Hunde teilzunehmen. Manche Tierärzte und Hundeschulen bieten solche Kurse an.

Wundspray für Hunde

Canosept Wundspray für Hunde © Canosept / Canva



Wenn sich Ihr Hund verletzt, sollten Sie die Wunde mit einem Wundspray reinigen, um eine Infektion vorzubeugen. Das Spray von Canosept ist geruchsneutral und absolut schmerzfrei bei der Anwendung.

Aua-Balsam – Lebertran-Zink-Salbe

Hund Lebertran Zinksalbe 50g © Annimally / Canva



Zur Unterstützung der Wundheilung eignet sich das Aua-Balsam von Annimally. Die Inhaltsstoffe Lebertranöl, Ringelblumenöl und Zink helfen bei der Regeneration der Haut. Bitte beachten Sie, dass die Salbe nicht auf offene Wunden aufgetragen werden sollte und Ihr Hund nach der Anwendung nicht ins Wasser darf.

Dia Tab Kautabletten gegen Durchfall

Alfavet Dia Tab Kautabletten für Hunde und Katzen © Alfavet / Canva



Die Aufregung über den neuen Ferienort, evtl. eine Futterumstellung oder auch das Leitungswasser können bei einem Hund schon mal die Verdauung durcheinander bringen. DiaTab-Tabletten helfen hervorragend gegen Durchfallerkrankungen und werden häufig auch von Tierärzten verschrieben. Die ausgewogene Zusammensetzung natürlicher Bestandteile reguliert gestörte Verdauungsvorgänge.

Nicht überall ist Leitungswasser trinkbar! Wenn Sie sich unsicher sind, ob das Leitungswasser an Ihrem Urlaubsort trinkbar ist, sollte auch Ihr Hund das Wasser nicht trinken. Sonst sind Durchfallerkrankungen vorprogrammiert. Packen Sie darum ausreichend stilles Wasser von zuhause für Ihren Liebling ein.

Augenreiniger mit Hyaloronsäure für Hunde

Ocucan Toby Augenreiniger mit Hyaluronsäure für Hunde © Ocucan / Canva



Um Schmutz oder Augensekret aus den Hundeaugen entfernen zu können, ist es immer ratsam, ein Produkt zur Augenpflege zu haben. Der Ocucan Toby Augenreiniger weicht Verkrustungen auf und beseitigt angesammelten Schleim aus den Augen.

Original Bach Rescura Tropfen zur Beruhigung

NELSONS GMBH Bach Original Bach Rescura Tropfen für Tiere © NELSONS GMBH / Canva



Eine lange Anfahrt und eine neue Umgebung können für den Hund sehr aufregend sein. Damit er sich besser entspannen und wohlfühlen kann, können ein paar Rescura Tropfen helfen. Diese eignen sich speziell für Tiere und sind selbstverständlich alkoholfrei.

Digitales Veterinärthermometer zum Fiebermessen

TFA Dostmann Digitales Veterinärthermometer © TFA Dostmann / Canva



Wenn Sie vermuten, dass Ihr Hund erkrankt ist, kann es sinnvoll sein, seine Temperatur zu messen. Dafür eignet sich ein Veterinärthermometer ideal. Die Normaltemperatur bei Hunden liegt bei 38-39° C.

Zeckenzangen-Set mit Etui

MYDAISY Zeckenzangen 5er-Set mit Etui © MYDAISY / Canva



Idealerweise treffen Sie bereits vor Reiseantritt Vorkehrungen zum Zeckenschutz. Wenn eine Zecke aber doch zugestochen hat, muss sie schnellstens entfernt werden. Dafür eignet sich dieses 5-teilige Set mit einer Zeckenzange, drei verschiedenen Zeckenhaken und einer Pinzette.

Wasserabweisende Hundeschuhe bei Pfotenverletzungen

TRIXIE wasserabweisende Hundeschuhe © TRIXIE / Canva



Eine Pfotenverletzung ist schnell passiert. Nun muss die Pfote vor Schmutz, Hundezähnen und -zunge geschützt werden. Dafür ist es immer sinnvoll, einen Hundeschuh parat zu haben. Die Hundeschuhe von TRIXIE gibt es in verschiedenen Größen, sodass Sie auch für Ihren Hund den passenden Pfotenschutz finden.

Pfötchen Balm für rissige und trockene Pfoten

alphazoo Pfötchen Balm © alphazoo / Canva



Gerade bei Reisen in warme Länder sind die sensiblen Hundepfoten durch den heißen Asphalt schnell rissig oder sogar verbrannt. Das Pfötchen Balm beruhigt irritierte Haut und spendet langanhaltenden Schutz.