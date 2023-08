Saugroboter-Sale bei Amazon: Bis zu 55 % Rabatt auf Roomba

Staubsauger günstig abstauben

Amazon bietet attraktive Angebote für Roomba-Saugroboter. Verschiedene Modelle sind bis zu 55 Prozent günstiger zu haben.

Hamburg – Saugroboter sind eine praktische Ergänzung für die Hausreinigung. Zwar saugen sie nicht ganz so gründlich, wie wenn Sie selbst mit einem herkömmlichen Sauger die Zimmer reinigen, doch beseitigen sie den gröbsten Dreck und leisten somit Vorarbeit. Dank verschiedener Funktionen wie der intelligenten Navigation und Sensoren arbeiten Saugroboter automatisch. Zu den beliebtesten Modellen auf dem Markt zählen die Roombas vom Hersteller iRobot. Bei Amazon läuft gerade eine Rabattaktion, bei der Sie auf verschiedene Saugroboter bis zu 55 Prozent Rabatt erhalten. Dadurch sparen Sie beim Kauf teils mehrere Hundert Euro gegenüber des Listenpreises.

Roomba im Amazon-Sale: Saugroboter bis zu 55 % günstiger

Welche Roomba-Saugroboter sind im Sale? Jedes Modell bietet unterschiedliche Funktionen. Wer mehr zahlt, bekommt auch mehr, allerdings hängt das natürlich davon ab, ob man das überhaupt möchte. Wer etwa auf eine Absaugstation verzichten kann, weil er den Staubbehälter selbst regelmäßig leert, kann einen günstigeren Roomba wählen. Aktuell sind sieben Saugroboter der Marke bei Amazon im Angebot:

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Amazon hat die Rabatte auf die Roomba-Saugroboter zeitlich nicht eingeschränkt. Trotzdem sollten Sie sich nicht zu viel Zeit lassen, weil die Preise sich jederzeit unangekündigt wieder ändern können.

Worauf muss ich beim Kauf eines Saugroboters achten? Wie bereits eingangs erwähnt, sollten Saugroboter höchstens als Ersatz für die herkömmlichen Staubsauger dienen. Orientieren Sie sich bei der Wahl an Ihren persönlichen Bedürfnissen und den Gegebenheiten in Ihrer Wohnung. Falls Sie Teppiche haben, sollten Sie darauf achten, dass das Modell dafür geeignet ist. Für Parkettböden und Fliesen können Saugroboter mit einer Wischfunktion sinnvoll sein. Falls Sie darauf Wert legen, gibt es auch Exemplare, die Sie per App steuern können.

