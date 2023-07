Saugroboter: Top-Modell iRobot Roomba zum halben Preis – mit Coupon sogar noch günstiger

Von: Ömer Kayali

Der Roomba 981 von iRobot ist ein Top-Modell unter den Saugrobotern – und jetzt zum halben Preis erhältlich. Dank Coupon sparen Sie zusätzlich 10 Prozent.

Hamburg – Der Hersteller iRobot steht seit Jahren für hochwertige Saugroboter. Die Roomba-Modelle verfügen über intelligente Funktionen, innovative Technologie und eine gute Leistung. Besonders der Roomba 981 hat Nutzerinnen und Nutzer überzeugt. Er verfügt über eine Vielzahl an Features, die Ihren Alltag erleichtern – von der präzisen Navigation bis zur gründlichen Reinigung auf verschiedenen Bodenbelägen. Dieses Topmodell ist zurzeit zum Spitzenpreis bei Amazon erhältlich. Dort erhalten Sie nicht nur 50 Prozent Rabatt, obendrauf gibt‘s noch 10 Prozent dank Coupon. Somit sparen Sie mehrere Hundert Euro.

iRobot Roomba 981 – Top-Saugroboter zum halben Preis bei Amazon abstauben

Was taugt der Roomba 981? Das Modell hat in verschiedenen Tests gute Ergebnisse erzielt und auch bisherige Besitzerinnen und Besitzer sind überzeugt. Bei Amazon liegt die durchschnittliche Bewertung bei 4,3 von 5. Gerade in größeren Haushalten erleichtert er es, die Räume sauber zu halten. Hier sind die wichtigsten Funktionen in der Übersicht:

Hervorragende Navigation: Der Roomba 981 ist mit einer Dirt-Detect-Funktion ausgestattet, durch die er stark verschmutzte Bereiche gezielt ansteuert.

Der Roomba 981 ist mit einer Dirt-Detect-Funktion ausgestattet, durch die er stark verschmutzte Bereiche gezielt ansteuert. Automatisierung: Über die App stellen Sie Zeiten, an denen der Roomba selbstständig startet und festgelegte Bereiche reinigt.

Über die App stellen Sie Zeiten, an denen der Roomba selbstständig startet und festgelegte Bereiche reinigt. Für verschiedene Böden geeignet: Auf Hartböden und auch auf Teppichen erzielt der Roomba gute Ergebnisse.

Auf Hartböden und auch auf Teppichen erzielt der Roomba gute Ergebnisse. Ausdauernder Akku: Vollgeladen hält der Saugroboter bis zu 120 Minuten durch, bevor wieder aufgeladen werden muss. Damit eignet er sich für Wohnungen mit bis zu 180 Quadratmetern. Bei niedriger Batterie kehrt er automatisch in die Ladestation zurück.

iRobot Roomba 981 für 499 € statt 999 € – 50 % Rabatt plus 10 % Extra mit Coupon

Wie lange ist der Deal gültig? Das Roomba-Angebot ist verfügbar, solange der Vorrat reicht. Es ist jedoch üblich, dass Amazon den Preis nach einer Weile nach oben anpasst, daher lohnt es sich, schnell zu sein. Der Coupon ist bis zum 31. Dezember 2023 gültig.

