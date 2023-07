Scheppach Gartengeräte im SSV bis zu 62 % reduziert

Von: Nina Dudek

SSV bei eBay: Gartengeräte von Scheppach drastisch reduziert © eBay: Scheppach

Die beste Gelegenheit, sich endlich vernünftiges Gartengeräte zu kaufen! Denn bei eBay ist der große SSV gestartet. Markengeräte von Scheppach bis zu 62 % günstiger.

Gerade, weil derzeit alles teurer wird, überlegt man sich jede Investition zweimal. Bei den aktuellen Angeboten auf Garten- und Heimwerkergeräte von Scheppach gibt es allerdings wenig zu überlegen: So günstig kommen Sie so schnell nicht wieder an Scheppach-Geräte.

Scheppach ist eine renommierte Marke und bekannt für hochwertige Geräte zu einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei genießt Scheppach den Ruf, kontinuierlich neue Technologien und Funktionen zu entwickeln, um die Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Geräte zu verbessern.

Die heißesten Sommer-Angebote bei eBay auf Scheppach

149,99 € billiger – Scheppach Benzin Rasenmäher

Inklusive Öl und 5 Jahren Garantie © eBay

199 € statt 348,99 € bei eBay

46 cm Schnittbreite, 5 Jahre Garantie, inklusive Öl, 2.500 W/3,5 PS, 55 Liter Fangbox mit Füllstandsanzeige, Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen

214,10 € billiger – Scheppach Hochdruckreiniger mit Zubehör

Scheppach Hochdruckreiniger HCE2600 © eBay

114,90 € statt 329,00 € bei eBay

Quick Connect System für schnellen Aufsatz-Tausch, 11 kg für einen sicheren Stand, 2400W/180 bar Druck, 5 m Hochdruckschlauch, inkl. Reinigungslanze und Verlängerung, Standard- und Hochdruckdüse, Reinigungsbürste

219,90 € billiger– Scheppach Benzin Rasenmähermit E-Start

Scheppach Benzinrasenmäher inklusive Öl und Auto-Start © eBay

319 € statt 538,90 € bei eBay

Super einfach starten per Knopfdruck, für Gärten bis zu 1600 m², QE5 Motor für niedrige Emission, großer 65 Liter Fangkorb

159,99 € billiger – 2-in-1 Elektro Gartenhäcksler

Scheppach 2-in-1 Elektro-Gartenhäcksler © eBay

99 € statt 258,99 € bei eBay

Häckseln und Sammeln in einem, 2400 W Motor schafft Äste bis zu 45 mm Durchmesser, 10,25 kg leicht & große Räder für einen einfachen Transport

90 € billiger – Scheppach 4-in-1 Benzin Motorsense

Scheppach 4-in-1 Benzin Motorsense © eBay

159 € statt 249,00 € bei eBay

4 Geräte in 1: Motorsense + Hochentaster + Heckenschere + Kettensäge, inklusive Schultergurt mit Hüftschutz, vibrationsgedämpfte Bauweise

150 € billiger – Wand- und Deckenschleifer

Scheppach Wand-Deckenschleifer DS930 © eBay

129 € statt 279 € bei eBay

Unentbehrlich beim Renovieren! Zum Abschleifen von Trockenbauwänden, Spachtelmasse und Kleberückständen an Wänden und Decken. Komplettpaket inkl. Absaugschlauch, 12x runde und 12x eckige Schleifscheiben