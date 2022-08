Schlafen auf Reise: Wie Sie im Zug, Flugzeug oder Auto gut schlafen können

Von: Ömer Kayali

Ein Reisekissen gestaltet das Reisen viel angenehmer. © Ivan Kurmyshov/AdobeStock

Die Anreise an den Urlaubsort kann ganz schön aufreibend sein. Wie Sie die Fahrt oder den Flug angenehmer gestalten können, erfahren Sie hier.

Ob am Strand, beim Städtetrip oder Campen: Urlaube dienen vor allem dazu, dass wir dabei abschalten und entspannen können. Je nachdem, welches das nächste Reiseziel ist, kann die Anreise jedoch manchmal durchaus anstrengend und nervenaufreibend sein – etwa wenn Züge ausfallen oder stärkere Turbulenzen während dem Flug vorkommen. Schon das Schlafen gestaltet sich auf Reisen als Herausforderung. Wer kann schon im Bus, im Flugzeug oder im Auto wirklich gemütlich schlafen? Und nach der Ankunft kann der Jetlag einen extrem schlapp machen. Mit einigen Tipps können Sie das alles jedoch vermeiden, sodass Sie Ihren Urlaub ab Tag Eins genießen können.

Die besten Tipps fürs Schlafen auf Reise – im Flugzeug, Zug, Bus oder Auto

Bequeme Klamotten : Womöglich ist es Ihnen schon mal aufgefallen, dass viele Reisende in Jogginghose ins Flugzeug, in den Zug oder in den Bus steigen. Das ist zwar eine simple Maßnahme, die jedoch sehr viel ausmachen kann. Achten Sie nur darauf, dass Sie nicht zu kalt oder zu warm angezogen sind.

: Womöglich ist es Ihnen schon mal aufgefallen, dass viele Reisende in Jogginghose ins Flugzeug, in den Zug oder in den Bus steigen. Das ist zwar eine simple Maßnahme, die jedoch sehr viel ausmachen kann. Achten Sie nur darauf, dass Sie nicht zu kalt oder zu warm angezogen sind. Schlafmasken und Ohrstöpsel : Wenn Sie einen sehr leichten Schlaf haben, werden Sie auf der Reise wohl nur schwer zur Ruhe kommen. Mit einer Schlafmaske sowie Ohrstöpseln oder Noise-Cancelling-Kopfhörern blenden Sie alle Störfaktoren aus.

: Wenn Sie einen sehr leichten Schlaf haben, werden Sie auf der Reise wohl nur schwer zur Ruhe kommen. Mit einer Schlafmaske sowie Ohrstöpseln oder Noise-Cancelling-Kopfhörern blenden Sie alle Störfaktoren aus. Gemütliches Reisekissen: Ohne eine Stütze für den Kopf, wird es schwierig, eine gute Position zum Schlafen zu finden. Ein Reisekissen schafft Abhilfe. Es sollte kompakt und dadurch gut im Handgepäck transportierbar sein.

So beugen Sie Jetlag vor

Jetlag kommt in der Regel vor, wenn man mindestens zwei Zeitzonen in kurzer Zeit überquert. Die innere Uhr muss sich dann erst an die tatsächliche Uhrzeit vor Ort gewöhnen. Bis dahin können wir uns sehr müde und erschöpft fühlen. Sie müssen aber nicht warten, bis Sie Ihr Reiseziel erreicht haben, um mit dem Jetlag fertig zu werden. Sie können schon vor der Abreise mit der Umgewöhnung beginnen. Das können Sie, indem Sie:

Versuchen Sie sich schon einige Tage vor Ihrer Ankunft an die Uhrzeit vor Ort umzugewöhnen. Gehen Sie dementsprechend früher oder später ins Bett.

Verzichten Sie auf Kaffee und sonstige koffeinhaltige Getränke.

Wenn Sie weit in den Osten verreisen, versuchen Sie möglichst viel schon an Bord des Flugzeugs zu schlafen.

Umgekehrt verhalten Sie sich auf Reisen in den Westen, in Länder wie USA oder Südamerika. Versuchen Sie sich an Bord wach zu halten.

Erholung schon während der Anreise

Mit einem Reisekissen und der richtigen Bekleidung wird Ihre Anreise zum Urlaubsort wesentlich angenehmer, sodass Sie nicht erst gleich das Bedürfnis haben, sich im Hotelzimmer auszuruhen. Außerdem ersparen Sie sich Verrenkungen und mögliche Nacken- oder Gelenkschmerzen beim Versuch, eine bequeme Schlafposition zum Beispiel im Flugzeug zu finden. Wenn Sie erstmal mit einem Reisekissen im Urlaub ausgerüstet sind, werden Sie nicht mehr darauf verzichten wollen.