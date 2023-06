Selbstbräuner fürs Gesicht: fleckenlose Bräune mit den Testsiegern der VOGUE

Von: Nina Dudek

Teilen

Natürliche Bräune plus Pflege: Das versprechen die Testsieger unter den Selbstbräunern fürs Gesicht. © Yuri Arcurs/PantherMedia

Dezente Bräune im Gesicht wie nach einem Wochenende am Meer – das versprechen Selbstbräuner. Die besten Produkte im Test und spezielle Selbstbräuner für helle Haut

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Erholt, gesund und attraktiv – zarte Bräune im Gesicht sorgt für eine strahlende Erscheinung. Selbstbräuner sorgen ganz ohne schädliche UV-Strahlung für den angesagten Sommerlook. Allerdings nur, wenn Sie zu wirklich hochwertigen Produkten greifen.

Die Testsieger von VOGUE: Selbstbräuner fürs Gesicht mit Pflegewirkung

Das internationale Modemagazin VOGUE hat Selbstbräuner fürs Gesicht getestet und seine Favoriten gekürt. Die Produkte sorgen dabei nicht nur für den attraktiven „Sunkissed-Effekt“, sondern können noch mehr: Hochwertige Gesichts-Selbstbräuner versorgen die Haut mit extra Feuchtigkeit und pflegenden Wirkstoffen wie Aloe vera und Hyaluronsäure.

Platz 1: Adaptive Tanning Tan Drops

Adaptive Tanning Tan Drops © Oskia

Bei Douglas bestellen

Die Beauty-Experten von VOGUE loben bei diesem Premium-Produkt die „gesund aussehende, strahlende Bräune, die binnen weniger Stunden sanft intensiver“ wird. Die natürlich verkapselte Selbstbräunungssubstanz DHA wurde mit Aminosäuren und einem natürlichen Melanin-Komplex angereichert – das fördert die hauteigene Bräune.

Platz 2: Addition Concentré Éclat Visage von Clarins

Addition Concentré Éclat Visage © Clarins

Bei Douglas bestellen

Mit diesem Serum gelingt die Bräune fleckenfrei: Einfach zwei bis drei Tropfen mit der gewohnten Gesichtspflegecreme in der Handfläche vermischen und auftragen.

Platz 3: VENICEBODY Hyaluronic Self Tan Drops

Veniceboy Hyaluronic Self Tan Drops (30 ml) © Veniceboy

Bei Amazon bestellen

Im Test überzeugte dieses feuchtigkeitsspendende Serum sowohl mit leichter Handhabung als auch mit „wohldosierter Bräune, die sich nach und nach steigern lässt ... ohne eine orangefarbene Farbe anzunehmen“.

Gut zu wissen Grundsätzlich können Sie Selbstbräuner für den Körper auch im Gesicht verwenden. Aber: Speziell für die empfindliche Gesichtshaut entwickelte Selbstbräuner enthalten etwas weniger Bräunungsstoff. Das Ergebnis lässt sich so besser dosieren und die meist zähflüssigere Konsistenz erlaubt präziseres Auftragen.

Platz 4: Selbstbräuner von James Read – Aktuell im Sale bei Douglas

Selbstbräuner von James Read © James Read

In Hollywood schwören die Stars und Sternchen auf die Marke James Read. Ob Serum zum Mischen mit der Gesichtscreme, Selbstbräunungs-Spray oder – ganz raffiniert – Bräunungsmaske für die Nacht: Die hochpreisigen Produkte sind bei Doulgas gerade reduziert.

Zu den Angeboten bei Douglas

Platz 5: Académie Bronz Express

Selbstbräuner Académie Bronz Express Gouttes © Bronz Express

Bestimmen Sie den Bräunungsgrad selbst: Auch dieses hochwirksame Serum wird einfach mit der Tagespflege vermischt und aufgetragen. Für fleckenlos gleichmäßigen Sommer-Glow.

Bei Amazon bestellen

Platz 6: Super Soin Autobronzant Hydratant Visage

Super Soin Autobronzant Visage © Sisley

Bei Douglas bestellen

VOGUE lobt bei diesem Produkt die „Mischung aus aktiven Inhaltsstoffen, die in Kürze und für lange Zeit Feuchtigkeit spenden“. Der Extrakt der Alpenrose soll die Leuchtkraft des Teints fördern.

Der beste Selbstbräuner für helle Haut

Helle Haut neigt dazu, besonders schnell fleckig zu wirken. Darum sind hier Selbstbräuner mit extra leichter Tönung nötig. Welche Selbstbräuner für Gesichter mit heller Haut am besten geeignet sind, haben wir hier übersichtlich für Sie zusammengestellt:

Wie lange hält Selbstbräuner auf dem Gesicht? Wie lange die künstliche Bräune im Gesicht hält, hängt von Ihrer Haut ab. In der Regel verblasst das Sommerfeeling nach 3 bis 5 Tagen. Der Grund: Täglich lösen sich die Schüppchen der oberen Hautschicht – und damit auch die Bräune. Um dauerhaft braun zu bleiben, sollten Sie Selbstbräuner regelmäßig auftragen.

Ist Selbstbräuner fürs Gesicht gesundheitsschädlich?

Das kommt vor allem auf die richtige Lagerung an. Das bräunungswirksame Dihydroxyaceton gilt als kritischer Inhaltsstoff, wenn er falsch gelagert wird. Bei zu viel Wärme zerfällt es, dabei entsteht gesundheitsschädliches Formaldehyd. Darum ist die korrekte Lagerung von Selbstbräuner das A und O. Setzen Sie ihn nie großer Wärme oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Am besten in einem kühlen und dunklen Schrank aufbewahren.

Weiterlesen: Selbstbräuner bei Stiftung Warentest