SodaStream stark reduziert – bis zu 60 % Rabatt bei eBay

Sodastream statt Wasserkisten schleppen: Sprudeln Sie Ihr Wasser ganz einfach selbst zu Hause. © Canva/SodaStream

SodaStream ist der Wassersprudler schlechthin! Sparen Sie jetzt auf einige Modelle bis zu 60 % und erhalten Sie zum Teil zwei Glasflaschen gratis.

Der SodaStream ist der Klassiker unter den Wassersprudlern und das wohl meistverkaufte Produkte in dieser Kategorie. Wer keine Wasserkisten schleppen möchte, greift zum SodaStream. Innerhalb weniger Augenblicke wird aus herkömmlichem Leitungswasser spritziges Trinkwasser. Aktuell gibt es bei eBay zahlreiche SodaStream-Wassersprudler knallhart reduziert. Sie sparen bis zu 60 Prozent auf verschiedene Modelle. Das Beste: Bei manchen Angeboten erhalten Sie zwei Glasflaschen gratis.

SodaStream im Angebot – die besten Deals

SodaStream im Angebot: Flaschen, Zylinder und Zubehör

Neben den vielen Angeboten an Wassersprudlern sind aktuell auch Flaschen, Zylinder und SodaStream-Zubehör knallhart reduziert. Sparen Sie auf Glaskaraffen und Co. bis zu 65 Prozent. Hier finden Sie alle Angebote.

Wie gesund ist SodaStream?

Spritziges Wasser aus dem SodaStream ist in den allermeisten Fällen genauso gesund wie Mineralwasser aus der Flasche. Das Leitungswasser in Deutschland kann bedenkenlos getrunken werden. Nur, wenn dieses von schlechter Qualität ist, ist es ungesund. Das Leitungswasser hat in Deutschland überall eine gute bis sehr gute Qualität.

Ist ein Wassersprudler sinnvoll?

Wer auf einen SodaStream umsteigt, spart sich nicht nur das lästige Schleppen von Kisten und muss immer schauen, dass genügend Mineralwasser vorrätig ist. Laut der Verbraucherzentrale ist Leitungswasser rund 100-mal preiswerter als Mineralwasser aus Flaschen. Auch aus ökologischen Gesichtspunkten kann ein Wassersprudler sehr sinnvoll sein, da der Plastikmüll durch Kunststoffflaschen reduziert wird.