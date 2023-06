Sommerschlussverkauf bei Nike: Bis zu 50 % auf Schuhe und Kleidung

Von: Ömer Kayali

Bei Nike ist der Sommerschlussverkauf gestartet. Auf eine riesige Auswahl an Schuhen und anderen Kleidungsstücken erhalten Sie Rabatte bis zu 50 Prozent.

Hamburg – Seit Jahrzehnten ist Nike eine führende Marke in der Sportwelt. Der US-Hersteller ist aber längst nicht mehr nur auf dem Sportplatz zu Hause – auch abseits des Sports setzt die Marke Trends. Zum Beispiel ist der zeitlose Air Jordan 1 Schuh aktuell wieder voll angesagt. Doch sowohl Nike als auch die Tochtermarke Jordan haben in der Regel keine günstigen Preise für ihre Artikel. Umso erfreulicher ist es, dass im Rahmen des End of Season Sales bei Nike zahlreiche Produkte reduziert zu haben sind. Sie erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt auf den UVP auf eine große Auswahl.

Nike End of Season Sale – Highlights aus dem Sommerschlussverkauf

Welche Deals sind im End of Season Sale verfügbar? Ob für den Sport oder für den Alltag: Beim Sommerschlussverkauf sind Kleidungsstücke aus verschiedenen Kategorien reduziert – darunter stylische Schuhe, Oberteile und Hosen. Eine Auswahl der besten Deals finden Sie nachfolgend aufgelistet:

Wie lange läuft der Sommerschlussverkauf bei Nike? Der End of Season Sale ist am 21. Juni gestartet und endet am 5. Juli um 9 Uhr vormittags. In diesem Zeitraum haben Sie die Möglichkeit, von den Rabatten zu profitieren – und nur solange der Vorrat reicht.

Nichts für Sie dabei? Über diesen Link gelangen Sie zur Aktionsseite von Nike. Dort finden Sie alle Produkte, die im Rahmen der Verkaufsaktion rabattiert sind. Und falls Sie weitere Schnäppchen suchen: In einem separaten Artikel haben wir 12 praktische Sportartikel für unter 20 Euro aufgelistet.