Star Wars Ahsoka jetzt bei Disney+ streamen – die besten Fanartikel zur Serie

Von: Nina Dudek

Teilen

Star Wars Hasbro The Vintage Collection Ahsoka Tano © Amazon

Am 23. August 2023 startet auf Disney Plus die lang erwartete Star-Wars-Serie Ahsoka. Ahsoka Tano Figuren, Spielzeug und Zubehör dürfen pünktlich zum Serienstart natürlich bei keinem Star-Wars-Fan fehlen!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In einer weit entfernten Galaxie, die von epischen Konflikten und galaktischen Abenteuern geprägt ist, hat sich Star Wars als eines der ikonischsten Franchise der Popkultur etabliert.

Der Ableger „Ahsoka“ auf Disney+ widmet sich 2023 ganz zeitgemäß einer starken Frau, die innerhalb dieses Universums einen ganz besonderen Platz einnimmt.

Ursprünglich tauchte Ahsoka Tano erstmals als Teenagerin in George Lucas’ animierter Star-Wars-Serie „The Clone Wars“ (2008–2014) als Jedi-Padawan auf. Inzwischen hat Ahsoka eine beeindruckende Reise durchgemacht, die in der Serie „Star Wars: Ahsoka“ fortgesetzt wird.

Jetzt schnell noch bei Disney+ registrieren

Das sind die angesagtesten Must Haves für Star Wars Ahsoka-Fans

Sind Sie und ihre Familie schon im Ahsoka-Fieber? Dann schnappen Sie sich unbedingt noch ein paar tolle Fanartikel passend zur neuen Serie.

Zur Disney+ Registrierung

Star Wars Ahsoka: die schönsten Figuren

Nur wenige Eltern kommen drumherum und auch so mancher Erwachsene liebt die Sammlerstücke. Kein Wunder, denn 93 Prozent der Befragten in Deutschland kennen Star Wars. Diese Ahsoka Figuren dürfen in keiner Sammlung fehlen.

Star Wars Hasbro The Vintage Collection Ahsoka Tano © Amazon

12,32 € statt 20,99 €

Star Wars Ahsoka Tano, 9,5 cm große Action-Figur „The Mandalorian“, für Kids ab 4 Jahren

Star Wars The Vintage Collection Ahsoka © Amazon

13,14 € bei Amazon

Star Wars „The Vintage Collection“ Ahsoka-Figur, 9,5 cm, für Kids ab 4 Jahren

Ahsoka Tano und Grogu © Amazon

22,79 € bei Amazon

Ahsoka Tano und „Baby Yoda“ Grogu, 10 cm große Star Wars Action-Figur, für Kids ab 4 Jahren

„The Vintage Collection“ Ahsoka Tano mit Lichtschwertern © Amazon

32,53 € statt 36,60 €

Star Wars „The Vintage Collection“ Ahsoka Tano, 9,5 cm große Star Wars Action-Figur, für Kids ab 4 Jahren

LEGO Ahsoka Tano Set mit 2 Lichtschwertern © LEGO

12 € bei eBay

LEGO Minifigur Star Wars Ahsoka Tano mit 2 Lichtschwertern

Clone Wars Ahsoka Tano Vinyl-Sammelfigur © Amazon

22,06 € bei Amazon

Clone Wars Ahsoka Tano Vinyl-Sammelfigur ca. 9,5 cm

Die besten Fanartikel von Star Wars Ahsoka

Figuren sammeln ist nicht Ihr Ding? Oder Sie haben bereits eine stolze Sammlung an Star Wars-Figuren? Diese besonderen Fanartikel fehlen bestimmt noch ...

Metallposter mit Magnet-Montage Star Wars Ahsoka © Amazon

Metallposter 45 x 23 cm oder 67 x 48 cm in zwei verschiedenen Ausführungen

Metallposter in türkis

Metallposter in weiß

Ihr Star an der Wand: Poster Ahsoka Tano © OTTO

Je Poster nur 13,85 €

Poster Ahsoka Tano mit verschiedenen Motiven, Größe 61 x 91,5 cm

Ahsoka Tano T-Shirt in den Größen S bis 6XL © Amazon

16,99 € statt 20,00 €

Star Wars „The Clone Wars“ Ahsoka Tano T-Shirt, in 6 verschiedenen Farben, für Damen und Herren, Größe S – 6XL

Noch mehr Ahsoka Tano-Shirts Hier geht‘s zur Auswahl

Star Wars: Ahsoka von Emily Kate Johnston und Andreas Kasprzak © Amazon

Star Wars: Ahsoka – das Taschenbuch zur Serie, ab 12 Jahren, 352 Seiten

16 € als Taschenbuch

Gratis für Kindle

Ahsoka Tano „Fearless Jedi“ T-Shirt, in 10 verscheidenden Farben © Amazon

20 € bei Amazon

The Clone Wars Ahsoka Tano „Fearless Jedi“ T-Shirt, in 10 verscheidenden Farben, für Damen und Herren, Größen S – 6XL

Exquisit Gaming Cable Guy Ahsoka Tano Controller-Halterung © More4Games/OTTO

Für 28,90 € bestellen

Ahsoka Tano Halterung: das Original mit offizieller Lizenz, geeignet für Handy, Fernbedienung, Controller, Brille und vieles mehr

Star Wars Ahsoka Laserschwert © Horrorshop/OTTO

Für 31,95 € bestellen

Star Wars Ahsoka Laserschwert, Größe: ca. 30 cm (Griff), ca. 91 cm (Leuchtklinge)

LEGO Star WarsAhsoka Tano Schlüsselanhänger © LEGO

Für 9,98 € bei eBay

LEGO Star Wars Ahsoka Tano Schlüsselanhänger, für Kinder ab 6 Jahren, ca. 9 cm lang.

Star Wars: Ahsoka – eine Fortsetzung der Reise

Die Serie „Star Wars: Ahsoka“ setzt Ahsokas Geschichte fort und bietet den Fans die Gelegenheit, tiefer in ihre Erlebnisse nach den Ereignissen von „The Clone Wars“ einzutauchen. Die Serie erkundet, wie Ahsoka versucht, in einer Galaxie, die von Imperium und Dunkelheit beherrscht wird, ihren Platz zu finden. Gleichzeitig setzt sie ihre Suche nach Überlebenden des Jedi-Ordens fort und gerät in Konflikt mit den Überresten des Sith-Imperiums.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.