Steißbeinschmerzen beim Radfahren – das ist die Lösung

Von: Nina Dudek

Rotes Tuch Fahrradsattel? Bei Steißbeinschmerzen auf jeden Fall. © upetrovic.hotmail.com/PantherMedia

Schmerzen am Steißbein können belasten – vor allem beim Fahrradfahren. Erfahren Sie, woran das liegt und was gegen Steißbeinschmerzen beim Fahrradfahren helfen kann.

Fachleute sprechen von Kokzygodynie, die Allgemeinheit nennt es Steißbeinschmerzen. Gemeint ist immer derselbe ausstrahlende, tief sitzende Schmerz im unteren Rücken, der über den Po bis in die hinteren Oberschenkel und Lenden ziehen kann. Symptome, die fast jeder von uns schon einmal erlebt hat. Die vielen Tage im Homeoffice während der Corona-Pandemie und lange Nachmittage und Wochenenden vor dem Fernseher haben zusätzlich zu immer mehr Steißbeinbeschwerden geführt. Fast könnte man denken, dass die Symptome also ausschließlich vom Sitzen kommen und Fahrradfahren gegen Rückenschmerzen hilft. Doch bei Steißbeinproblemen ist gerade Radfahren nicht immer ratsam.

Inhaltsverzeichnis

Wann und warum treten Steißbeinschmerzen auf?

In den allermeisten Fällen im Sitzen. Die Steißbeinschmerzen kommen dabei oft schleichend, anfangs nur beim Radfahren oder Sitzen, später auch beim Gehen oder sogar im Liegen und beim Stuhlgang. Vor allem Menschen, die beruflich über viele Stunden am Schreibtisch sitzen, kennen das lästige und schmerzhafte Ziehen. Bei akuten Steißbeinbeschwerden oder Hämorrhoiden hilft es deshalb wenig, mit Bewegung in Form von Fahrradfahren gegenzusteuern, denn: So geeignet Radfahren auch als Ausgleichssport zum Dauersitzen ist – Sie sitzen wieder!

Dabei ist der menschliche Körper evolutionsbedingt nicht fürs Sitzen, sondern für den aufrechten Gang, gemacht. In unserer immer bequemer werdenden Gesellschaft leiden so nicht nur Fitness und Herz-Kreislauf-System, sondern vor allem die Muskeln des Stütz- und Bewegungsapparats.

Was löst Steißbeinschmerzen aus?

So individuell die Symptome, so unterschiedlich die Ursachen. Schmerzt das Steißbein nach einem Sturz, Stauchungen oder Verrenkungen, ist die Ursache recht klar – und die Schmerzen verschwinden in vielen Fällen nach der Akutphase. Schwieriger und langwieriger wird die Diagnostik bei Fehlstellungen, eingeklemmten Nerven, Bandscheibenvorfällen oder gynäkologischen Erkrankungen.

Was viele nicht wissen: Steißbeinschmerzen können auch psychosomatische Ursachen haben. Denn Stress führt dazu, dass sich Muskeln verspannen, was die Nerven in den betroffenen Bereichen empfindlicher macht. Dies kann durchaus auch die Steißbeinregion betreffen.

Steißbeinschmerzen nach der Geburt Mamas sollten auch gynäkologische Erkrankungen als Ursache für Steißbeinprobleme ausschließen, denn dieser empfindliche Bereich der Wirbelsäule wird bei der Geburt stark be- oder überlastet.

Steißbeinschmerzen beim Fahrradfahren

Vor allem Frauen kennen das Stechen und Ziehen in der Steißbein-Gegend während des Fahrradfahrens. Der Grund: Das weibliche Steißbein ist beweglicher und deshalb auch oft empfindlicher als das männliche. Dazu sollte man hinsichtlich der Wirbelsäulen-Anatomie wissen, dass das Steißbein nicht einfach nur die unterste Verlängerung der Wirbelsäule ist. Die drei bis fünf miteinander verwachsenen Wirbelknochen sind über ein feines System aus Muskeln, Bändern und Faszien mit der Hüfte und dem Becken verbunden. Diese Komplexität macht das Steißbein so sensibel und empfindlich und in Kombination mit dem falschen Fahrradsattel kann es schnell schmerzhaft werden.

Steißbeinschmerzen beim Fahrradfahren treten vermehrt in einer eher aufrechten Sitzposition auf, denn dabei liegt das Steißbein mit mehr Druck auf dem Fahrradsattel auf. In Kombination mit einem zu schmalen oder auch zu weichen Sattel können so Steißbeinbeschwerden auftreten.

Weicher Sattel, kurze Strecken So bequem ein weicher Fahrradsattel auch ist: Für lange Strecken ist er nicht geeignet. Für Fahrten zwischen 30 und 45 Minuten leisten sie aber gute Dienste.

Steißbeinschmerzen beim Radfahren – Ursache 1: Zu weicher Sattel

So unlogisch es im ersten Moment klingt: Ein zu weicher Fahrradsattel kann zu Steißbeinschmerzen führen. Denn hier sinken die Sitzknochen so weit ein, dass das tieferliegende, empfindliche Gewebe, wie Sehnen- und Muskelansätze, gereizt werden können. Ein zusätzliches Problem bei zu weichen Sätteln: Sie erhöhen bei Männern den Druck auf den Dammbereich, bei Frauen wird der Schambeinbogen mehr belastet und das weiche Polster drückt den Blutfluss dieser empfindlichen Bereiche stark ab.

Fahrradsattel bei Steißbeinschmerzen – Ursache 2: Zu schmaler Sattel

Auch ein zu schmaler Sattel kann zu Steißbeinschmerzen während des Fahrradfahrens führen. Denn hier rutschen die Sitzknochen seitlich vom Sattel ab und das gesamte Körpergewicht liegt schwer auf Beckenboden und Steißbein.

Sattelbreite richtig ermitteln Alles, was Sie benötigen, ist ein Stück weiche Wellpappe. Legen Sie diese auf einen ungepolsterten Stuhl und setzen Sie sich ganz normal darauf. Dort, wo die Pappe am stärksten eingedrückt ist, liegen Ihre Sitzbeinhöcker. Markieren Sie die beiden Stellen und messen Sie den Abstand: aus ihm ergibt sich die Sattelbreite. Addieren Sie 4 cm für ein Citybike, 3 cm für ein Tourenfahrrad und 2 cm für ein Mountainbike hinzu.

Steißbeinschmerzen beim Fahrradfahren vorbeugen

Damit es gar nicht erst zu Steißbeinschmerzen kommt, können Sie einiges bereits im Vorfeld dagegen tun.

Sattelhöhe und Neigung korrekt einstellen (ggf. vom Fachman)

Sattelbreite korrekt ermitteln (s. Infokasten oben)

Sattelhärte nicht zu weich wählen

Passende Sattelform

Die richtige Radhose mit Sitzpolster tragen

Sitzposition mit Vorwärtsneigung bevorzugen

Ab und zu im Stehen fahren (Wiegetritt)