Steuererklärung 2023: die Uhr tickt – jetzt mit den besten Steuerprogrammen einfach selbst machen

Von: Nina Dudek

Am 31. Juli verstreicht die Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung für das Steuerjahr 2022. Sie haben noch keine gemacht? Dann ist es allerhöchste Zeit. Mit Steuersoftware geht das schnell und korrekt.

Wussten Sie, dass Sie bei der Steuererklärung viele Hundert sparen können? Und das hat noch nicht einmal etwas mit Ihrem Einkommen oder der Steuer selbst zu tun.

Denn: Wer die Steuererklärung von einem Steuerberater machen lässt, muss natürlich dafür bezahlen. In der Vergütungsverordnung für Steuerberater ist geregelt, wie viel – doch innerhalb dieses Rahmens gibt es für Steuerberater großen Spielraum. Bekommt er zum Beispiel ungeordnete oder besonders viele Dokumente einreicht, kann das mitunter viele Hundert Euro kosten.

Die günstige & korrekte Lösung: Steuersoftware 2023 für die Steuererklärung 2022

Keine Angst vor der Steuererklärung – wirklich! Gute Steuersoftware lotst Sie Schritt für Schritt, leicht verständlich durch die Steuererklärung. Passt was nicht, bekommen Sie eine Fehlermeldung. Und gleich einen Hinweis, wo der Fehler liegen könnte. Außerdem bieten viele Programme Tipps und Tricks, wie Sie das Beste aus Ihrer Steuererklärung rausholen können. Ganz legal und vollkommen korrekt!

Der Klassiker für alle: WISO Steuer 2023 (für Steuerjahr 2022) für PC, Mac und Web

buhl WISO Steuer 2023 © buhl

Die WISO Steuer 2023 eignet sich für fast jeden: Angestellte, Azubis, Freiberufler, Selbstständige oder Rentner und Studenten ... Dieses Programm erstellt bis zu 5 Steuererklärungen mithilfe der Steuer-Automatik. Die erstellten Steuererklärungen können über die ELSTER-Schnittstelle direkt ans Finanzamt verschickt werden.

Die Software ist immer aktuell und online über den Browser auf PC, Mac, Smartphone und Tablet von überall aus nutzbar.

➕ einfach verständliche Hilfevideos und Tipps ➕ Kostenloser Telefonsupport ➕ Bis zu 5 Steuererklärungen ➕ Mit Vorjahresdaten-Import

Die Einfache: Lexwarwe Taxman 2023 (für das Steuerjahr 2022)

Lexwarwe Taxman 2023 (für das Steuerjahr 2022) © Lexwarwe

Benutzerfreundliche Menüs und hilfreiche Eingabehilfen kommen besonders Rentnern, aber auch Angestellten, Freiberuflern und Selbstständigen zugute. Ein Plausibilitätsprüfer überwacht die eingegebenen Daten und meldet Fehler und Lücken. Die Steuerinformationen können über die ELSTER-Schnittstelle elektronisch versendet werden.

➕ Mit Vorjahresdaten-Import ➕ Erstellt bis zu 5 Steuererklärungen ➕ Checklisten & Spartipps

Preis-Leistungs-Sieger: buhl tax 2023 (für das Steuerjahr 2022)

buhl tax 2023 (für das Steuerjahr 2022) © buhl

Empfohlen für Angestellte, Rentner und Studenten. Der „tax-Lotse“ unterstützt Nutzer mit hilfreichen Ratschlägen und einer gründlichen Fehlerprüfung. Während des gesamten Prozesses werden Sie systematisch befragt, um das Beste für sich herauszuholen. Die Übertragung erfolgt einfach über die ELSTER-Schnittstelle.

➕ Kein ''Paragraphendeutsch'', gut verständlich ➕ Für bis zu 5 Steuererklärungen ➕ Steuerratgeber als PDF-Handbuch ➕ Günstig und gut

Lexware QuickSteuer 2023 (für das Steuerjahr 2022)

QuickSteuer 2023 (für Steuerjahr 2022) © Amazon

Schnelle Erstellung, Prüfung und elektronische Übermittlung der Steuererklärungen. Geeignet für einfache Fälle von nicht-selbstständigen Arbeitnehmern, Familien, Rentnern und Studenten. Der Belegmanager sorgt für eine organisierte Verwaltung von Kassenbons und anderen Quittungen. Übermittlung über ELSTER-Schnittstelle.

➕ Bis zu 3 Steuererklärungen ➕ Sehr preiswerte Software ➕ Belegmanager digitalisiert Nachweise ➕ Lexware Aktualitätsgarantie

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Steuererklärung 2023:

Wer muss eine Steuererklärung abgeben?

Grundsätzlich muss jeder, der Einkommen erzielt hat, eine Steuererklärung abgeben. Es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte Personengruppen.

Wann muss ich meine Steuererklärung einreichen?

Die Steuererklärung für das Jahr 2022 muss bis zum 31. Juli 2023 eingereicht werden.

Welches Einkommen ist steuerpflichtig?

Alle Einkünfte, die Sie im Laufe des Jahres erzielt haben, sind grundsätzlich steuerpflichtig. Dazu gehören Gehälter, Renten, Mieteinnahmen, Zinserträge und viele andere.

Welche Ausgaben kann ich von der Steuer absetzen?

Hier lässt sich am meisten sparen, denn Sie können eine Vielzahl von Ausgaben absetzen. Wie genau das geht, zeigen gute Steuerprogramme an der entsprechenden Stelle im Formular an. Absatzbar sind z. B. Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.

Wie kann ich meine Steuererklärung einreichen?

Die Steuererklärung wird im Normalfall digital über das Online-Portal Elster eingereicht. Das Gute an Steuersoftware: Sie übermitteln die fertig ausgefüllten Formulare direkt und sicher über Elster an das Finanzamt. Da kann nicht schiefgehen.

Wie halte ich meine Belege und Dokumente für die Steuererklärung bereit?

Es ist wichtig, alle wichtigen Belege und Dokumente während des Jahres zu sammeln und aufzubewahren. Am besten in einer Mappe, die Sie immer griffbereit haben. Hinein gehören unter anderem Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Mietverträge und Rechnungen, die Sie steuerlich absetzen wollen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.